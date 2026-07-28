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Сетки для овощей и фруктов призвали не выбрасывать – в чем причина

Руслана Заклинская
28 июля 2026, 19:45
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Опытная садовница поделилась простым лайфхаком о том, как использовать обычную сетку для фруктов в быту.
Сетки для овощей и фруктов призвали не выбрасывать – в чем причина
Хитрый способ использования сетки для овощей / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, magnific.com

Вы узнаете:

  • Как использовать сетчатую упаковку в быту
  • Что сделать со старой сеткой
  • Как сделать вазу из сетки

Сетчатая упаковка от фруктов, овощей или других продуктов часто сразу попадает в мусорное ведро. Однако этот материал можно использовать повторно и создать полезную вещь для дома или сада.

Главред узнал, как можно использовать сетку для овощей и фруктов в домашних условиях.

видео дня

Как сетчатая упаковка может пригодиться в саду

Летом многие владельцы участков ищут новые способы сделать свой сад более уютным и функциональным. Однако прежде чем что-то выбрасывать, стоит подумать, можно ли дать этому предмету вторую жизнь.

Пользовательница TikTok с аккаунта @theknottygarden показала простой способ использования сеток, которые остаются после покупок лимонов, чеснока, апельсинов и других продуктов. По её словам, из такой упаковки можно сделать оригинальную вазу для цветов.

Как сделать вазу из сетки и обычной банки

Для этого понадобится лишь использованная сетчатая упаковка, банка и крышка с отверстием. Сначала нужно натянуть сетку на банку, после чего закрутить крышку так, чтобы материал был надежно зафиксирован.

Лишнюю часть сетки можно обрезать, чтобы она плотно прилегала к краям. В результате образуются небольшие отверстия, в которые можно вставлять отдельные цветы.

Смотрите видео о том, как можно использовать сетку для овощей:

@theknottygarden

?? Еще одна порция моих любимых садовых лайфхаков здесь @theknottygarden Хотите сэкономить время, деньги и силы в саду, который приносит вам больше радости? Вы попали в нужное место. ? ? Меня зовут Эрин, и я занимаюсь садоводством уже почти 20 лет. За это время я кое-чему научилась. У меня также есть степень магистра наук, так что вы МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ, что здесь вас ждёт масса контента для садовых энтузиастов. ??? Я выращиваю растения в своём городском дворике. Вдохновение от фермерских угодий - это здорово, но не всегда подходит для городской жизни. Я выращиваю ОЧЕНЬ МНОГО в своём скромном дворике, и вы тоже сможете! Подписывайтесь, чтобы не пропустить мою следующую серию лайфхаков! Увидимся в саду! ?Эрин P.S. У меня есть бесплатное руководство по выращиванию рассады с рекомендациями на весь год для зон 3–10 (и с указанием даты первых заморозков!). ✍️Оставьте комментарий "РУКОВОДСТВО", чтобы получить ссылку и скачать свою копию.

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Почему этот способ полезен для букетов

Сетка помогает удерживать стебли цветов на месте, благодаря чему букет выглядит аккуратно и не распадается. Кроме того, композицию можно легко изменить, когда одни цветы завянут и нужно добавить новые. Такой декор практически ничего не стоит, если дома уже есть банка и цветы из собственного сада.

Какие еще садовые лайфхаки рекомендуют попробовать

Помимо идеи с сетчатой упаковкой, автор поделилась и другими способами повторного использования привычных вещей:

  • просеивать старую почву для горшков и использовать её повторно;
  • сделать более прочную шпалеру для вьющихся растений из перевернутой клетки для помидоров и бамбуковой треноги;
  • использовать металлическое сито или дуршлаг из нержавеющей стали в качестве небольшого компостера в земле;
  • поставить растения в детский бассейн на время отпуска, чтобы они получали воду.

В комментариях люди положительно оценили такой способ повторного использования сетки. Один из пользователей назвал идею "действительно хорошей" и отметил, что такое украшение может дополнить не только сад, но и любую часть дома. Многие согласились, что даже обычные вещи, которые обычно сразу попадают в мусор, могут обрести новое назначение и помочь сделать пространство уютнее.

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Об авторе: theknottygarden

@theknottygarden - это аккаунт в TikTok, посвящённый садоводству, сезонному образу жизни, цветам, домашним проектам и творческому повторному использованию вещей в быту. Автор страницы делится идеями для сада, советами по выращиванию растений, цветочными композициями, кулинарными вдохновениями и простыми DIY-решениями для дома.

В профиле указано, что страница развивает тему Seasonal Living ("сезонная жизнь"), а основные направления контента - цветы, еда, творчество и дом. Автор также сообщает, что у неё более 500 тысяч подписчиков в Instagram, где она публикует подобный контент. На данный момент у TikTok-аккаунта @theknottygarden более 3,3 тысячи подписчиков и более 29 тысяч лайков.

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