Опадают незрелые плоды с деревьев: как не остаться без урожая фруктов летом

Специалисты советуют глубокий полив, мульчирование и ручную обрезку завязей.

https://glavred.info/sad-ogorod/opadayut-nezrelye-plody-s-derevev-kak-ne-ostatsya-bez-urozhaya-fruktov-letom-10783430.html Ссылка скопирована

Сброс зеленых плодов помогает дереву перераспределить жизненные силы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему плодовые деревья сбрасывают незрелые фрукты в середине лета

Как защитить будущий урожай от засухи, заморозков и вредителей

Зачем самостоятельно прореживать завязи для получения крупных плодов

Вырастить плодовое дерево - задача, требующая времени, терпения и заботы. Поэтому вполне естественно переживать, если дерево начинает сбрасывать плоды еще до их созревания. В одних случаях это может быть совершенно нормальный природный процесс, а в других - сигнал о том, что растению нужна помощь.

Почему фруктовые деревья сбрасывают плоды

1. Естественная сезонная реакция.

видео дня

Если яблоня, груша или слива сбрасывают часть завязей в начале или середине лета, это, как правило, не повод для тревоги.

"Дерево естественным образом избавляется от лишних или слабых завязей, которые не смогут полноценно развиться. Так оно направляет все силы на созревание оставшихся плодов", - объяснила изданию Martha Stewart эксперт по садоводству Элизабет Уоддингтон.

Вмешиваться в этот процесс обычно не нужно.

Кроме того, некоторые плодовые деревья склонны к так называемому периодичному плодоношению: после очень урожайного года они могут дать значительно меньше плодов в следующем сезоне.

"Если завязалось слишком много плодов одновременно, дерево может избавиться от части из них еще до созревания. В таких случаях полезно самостоятельно проредить завязи, оставив самые сильные", - советует специалист.

2. Недостаточное опыление.

Если цветки были опылены лишь частично или вовсе не опылились, завязи могут начать развиваться, но вскоре дерево их сбросит.

Если причина именно в этом, убедитесь, что у вас растет самоплодный сорт или рядом есть подходящий сорт-опылитель. При необходимости можно посадить совместимый сорт поблизости или привить на дерево ветку-опылитель.

Также важно правильно выбрать место для посадки.

"Не размещайте плодовые деревья на открытых продуваемых участках или в низинах, где весной часто бывают заморозки. В таких условиях насекомым-опылителям сложнее выполнять свою работу", - посоветовала Уоддингтон.

Она также рекомендует высаживать рядом растения-медоносы и создавать благоприятные условия для пчел и других полезных насекомых.

3. Недостаток влаги.

При нехватке воды дерево в первую очередь заботится о собственном выживании, а не о созревании урожая.

Дерево нужно поливать так, чтобы вода проникала глубоко в почву. Корневая система может находиться на значительной глубине, поэтому поверхностного полива недостаточно.

5. Повреждение поздними заморозками.

Поздние весенние заморозки также могут стать причиной опадения завязей.

Заморозок может повредить цветок еще на стадии развития, хотя внешне все выглядит нормально. Позже дерево "понимает", что полноценный плод уже не сформируется, и сбрасывает завязь.

Чтобы защитить дерево, при угрозе возвратных заморозков его можно укрывать тканью или специальным укрывным материалом.

6. Вредители и болезни.

Насекомые-вредители и заболевания способны повреждать цветки, листья, молодые плоды и само дерево. В результате развитие плодов прекращается, и они преждевременно опадают.

7. Неблагоприятные погодные условия.

Плодовые деревья очень чувствительны к изменениям окружающей среды. Любой сильный стресс может заставить растение избавиться от части урожая, чтобы сохранить жизненные силы.

Причинами могут стать:

продолжительная засуха;

переувлажнение почвы;

поздние заморозки;

сильная жара;

шквальный ветер;

град;

резкие перепады температуры.

Чтобы снизить влияние неблагоприятных факторов, специалисты советуют:

ежегодно мульчировать приствольный круг органическими материалами, не засыпая ствол;

обеспечить хороший дренаж, если вода застаивается у корней;

защищать деревья от сильного ветра с помощью изгородей или ветрозащитных посадок;

регулярно ухаживать за деревом на протяжении всего сезона.

Здоровые деревья гораздо легче переносят неблагоприятные условия.

Когда стоит беспокоиться

Повод для тревоги появляется, если:

плоды продолжают массово осыпаться после окончания естественного периода опадения;

начинают падать уже почти созревшие плоды;

одновременно появляются другие симптомы: пожелтение листьев, усыхание ветвей, язвы на коре, слабый прирост, массовое поражение вредителями или признаки заболеваний.

Если подобная ситуация повторяется несколько лет подряд, это также говорит о наличии скрытой проблемы.

Эксперты советуют осмотреть дерево полностью и обратить внимание на корневую систему, цвет листьев, состояние коры, ежегодный прирост побегов, цветение, наличие вредителей и влажность почвы.

Если дерево выглядит здоровым и активно растет, сезонное опадение, скорее всего, является естественным процессом.

Что любит и чего не любит яблоня / Инфографика: Главред

Как правильно ухаживать за плодовыми деревьями

Лучше всего плодоносят деревья, которые испытывают минимум стресса в течение сезона.

Основа хорошего ухода - правильно подобранный сорт, подходящее место посадки, плодородная хорошо дренированная почва и достаточное количество солнечного света".

Уоддингтон рекомендует ежегодно вносить компост или другую органику для улучшения структуры почвы и сохранения влаги, а в засушливые периоды проводить глубокий полив, особенно во время формирования плодов.

Не менее важна правильная обрезка. Хорошая циркуляция воздуха помогает листьям быстрее высыхать после дождя и значительно снижает риск грибковых заболеваний.

Также специалисты рекомендуют привлекать насекомых-опылителей, избегать необоснованного использования пестицидов и вручную прореживать завязи после естественного июньского опадения.

"Хотя это может показаться нелогичным, удаление части плодов позволяет получить более здоровое дерево и меньший, но гораздо более крупный, вкусный и полностью созревший урожай", - резюмировала Уоддингтон.

Смотрите видео - Почему с деревьев опадают незрелые плоды:

Как писал Главред, выращивание фруктовых деревьев из косточек и семян - это доступный способ начать обустраивать свой собственный фруктовый сад. Некоторые плодовые деревья, такие как персики и вишни, легко выращиваются из отходов с минимальными усилиями.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред