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Персик будет ломиться от плодов: как правильно поливать дерево летом

Анна Ярославская
26 июня 2026, 10:54
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Объемы полива зависят от возраста дерева, типа почвы и осадков. Молодые персики требуют полива чаще из-за слабой корневой системы.
Персиковое дерево
Как поливать персик, чтобы плоды выросли крупными и сладкими / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Как составить правильный график полива персикового дерева
  • По каким признакам определить избыток или дефицит влаги
  • Почему эксперты запрещают использовать садовые разбрызгиватели

Правильный полив — один из главных факторов здоровья и урожайности персикового дерева. Недостаток влаги может привести к осыпанию завязей и измельчению плодов, а ее избыток — к загниванию корней и развитию грибковых заболеваний.

Чтобы персик хорошо рос, ежегодно радовал сочными плодами и успешно переносил жаркую погоду, важно знать, как часто и в каком количестве его следует поливать. Главред разобрался, как правильно поливать персиковое дерево.

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Как часто нужно поливать дерево персика

Персиковые деревья нуждаются во влажной почве, но подвержены грибковым заболеваниям, поэтому, если не дождаться, пока почва достаточно высохнет, это может привести к поникшим листьям, замедлению роста и другим негативным последствиям, пишет Martha Stewart.

По словам экспертов, молодые персиковые деревья нуждаются в поливе чаще, чем взрослые.

"У недавно посаженных и более молодых деревьев меньше корней. По мере высыхания почвы их корни еще не успели достаточно глубоко проникнуть в почву, чтобы найти воду", — объяснил Эрик Норт, руководитель программы городского лесоводства и сертифицированный арборист крупнейшей в мире некоммерческой организации, объединяющей людей для посадки деревьев.

По его словам, полив может потребоваться от ежедневного до еженедельного.

У взрослых персиковых деревьев широкая, разветвленная корневая система, что делает воду и питательные вещества более доступными. Полив может проводиться раз в неделю или раз в месяц.

Если выпадает около 2,5 см осадков в неделю, то дополнительнь поливать дерево необязательно при условии, что уровень влажности остается достаточным.

В свою оечерель, специалист по садоводству из Университета штата Колорадо Линда Ланжело советует прощупать почву вокруг дерева и полить, когда верхние 7-8 сантиметров высохнут. Она рекомендует обильно поливать почву, чтобы поддерживать влажность всей корневой зоны.

Помимо возраста, при составлении графика полива персикового дерева следует учитывать и другие факторы, а именно - количество солнечного света, качество почвы, использование мульчи и количество плодов.

Что любит и чего не любит персик
Что любит и чего не любит персик / Инфографика: Главред

Как ухаживать за персиком летом

Солнечный свет. Персиковым деревьям для нормального роста необходимо от шести до восьми часов прямого солнечного света, поэтому почва может быстро пересыхать. Норт советует поддерживать почву влажной и следить за поникшими листьями, которые указывают на то, что дереву не хватает влаги.

Если ваше персиковое дерево растет в месте с меньшим количеством солнечного света, поливать его нужно будет реже.

Качество почвы. Текстура почвы играет важную роль в том, как часто персиковому дереву требуется полив.

Почвы с высоким содержанием глины, как правило, удерживают больше воды и склонны к переувлажнению, поэтому за деревьями в таких почвах следует следить, чтобы избежать чрезмерного полива.

В то же время почвы с высоким содержанием песка быстро пропускают воду, и корни деревьев пересыхают. В этом случае потребуется более частый полив. Цель состоит в том, чтобы почва была влажной, а не сухой или переувлажненной.

Температура и влажность. Периоды сильных дождей или засухи изменят график полива персика.

Если было жарко и сухо, следует увеличить частоту полива , а если были дожди, то уменьшить ее. Аналогично, деревьям потребуется меньше воды при высокой влажности, поскольку в воздухе больше влаги.

Мульча сохраняет почву вокруг персикового дерева влажной, а значит — не придется так часто поливать.

Для недавно посаженных деревьев стоит покрыть мульчей корни и всю посадочную яму.

Мульча помогает удерживать влагу и замедляет высыхание почвы в жаркую погоду. Кроме того, мульча обогащает почву органическими веществами.

Количество фруктов. В течение вегетационного периода рекомендуется часто осматривайть почву вокруг персикового дерева, так как количество плодов напрямую влияет на график полива.

"Если созревает много плодов, дерево может использовать больше воды для поддержания роста персиков", — объяснил Норт.

Курчавость листьев персика - как защитить дерево
Курчавость листьев персика - как защитить дерево / Инфографика: Главред

Как поливать плодовое дерево

Персиковые деревья подвержены многим болезням и грибковым заболеваниям, поэтому важно правильно их поливать, чтобы избежать усугубления этих проблем.

"Я рекомендую поливать с помощью капельных шлангов, ведер или шлангов только у основания дерева", — сказал Норт.

"Избегайте систем орошения или разбрызгивателей, которые направляют воду на листья, поскольку это может создать идеальную среду для развития и распространения грибков и болезней", - добавил он.

Признаки чрезмерного и недостаточного полива

Симптомы переувлажнения и недоувлажнения персикового дерева очень похожи.

Опущение, увядание и скручивание листьев — распространенные признаки нарушения водного баланса у вашего персикового дерева.

К другим признакам относятся:

  • изменение цвета листьев на коричневый или желтый;
  • пятна или края с изменением цвета.

К слову, изменение цвета также может быть симптомом болезни.

Чтобы отличить их друг от друга, проверьте почву. Если почва очень сухая, вы можете заметить, что вода застаивается или скапливается на поверхности.

"Сухая почва может стать гидрофобной, то есть вода сначала будет скапливаться на поверхности или стекать с поверхности почвы, пока не накопится достаточно воды, чтобы преодолеть гидрофобность и начать просачиваться в почву", - объяснил Норт.

Смотрите видео - Уход за персиковым деревом:

Как писал Главред, мульчирование грядок— один из самых эффективных приемов в арсенале современного садовода. Правильный защитный слой не только удерживает влагу в почве и освобождает от постоянных прополок, но и защищает корневую систему от вредителей и болезней. Детальнее читайте в материале: Чем мульчировать огород и спасти растения от жары и сорняков.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

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