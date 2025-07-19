Персики будут благодарны: назван чудо-препарат против курчавости листьев

Самая лучшая обработка — это та, когда курчавости еще нет. Если все сделать правильно, болезнь не появится.

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Михаил Вареник рассказал, как бороться с курчавостью листьев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

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Почему важно проводить превентивные обработки деревьев

Когда нужно обрабатывать сад от курчавости листьев

Какие препараты использовать

Затяжная и прохладная весна с большим количеством осадков и невысокой температурой воздуха до +10 градусов создает идеальные условия для развития некоторых болезней плодовых растений, а именно курчавости. Как, чем и когда нужно обработать сад, чтобы избавиться от курчавости листьев, рассказал владелец фермерского хозяйства Михаил Вареник.

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Как бороться с курчавостью листьев у персика

По словам фермера, чтобы избежать курчавости, важно не ждать, когда эта болезнь появится. Михаил советует начинать работать заблаговременно, причем даже не весной, а осенью.

Какой лучший препарат от курчавости персика? Чтобы курчавости не было, осенью нужно как минимум один раз обработать деревья бордосской жидкостью или бургундской смесью, ведь медь - это универсальное средство для борьбы с курчавостью.

Почему важно обрабатывать деревья до появления симптомов курчавости

По словам фермера, химические обработки наиболее эффективны до цветения и до того, как курчавость станет видимой.

Грибок начинает работать при низких температурах (около 4-5 градусов), когда только начинают развиваться почки и чешуйки, задолго до появления видимых признаков болезни. Превентивная работа позволяет уничтожить зародыши инфекции.

Таким образом, главной ошибкой садоводов является ожидание появления болезни или попытка сэкономить на препаратах. Многие садоводы сталкиваются с курчавостью, поскольку не обрабатывают деревья своевременно.

Как навсегда избавиться от курчавости персика

Чтобы избежать курчавости персика, осенью нужно провести одну-две обязательные обработки.

Процедуру проводят не по голому деревк, а с началом листопада или когда осталось не более трети листьев на дереве.

Михаил советует сначала использовать 6-7% раствор мочевины, через 10 дней — бордосскую жидкость (рекомендуется 2-2,5%, а не 3-5%).

В весенний период проводятся три обязательные обработки:

1. Ранней весной, до появления видимых признаков болезни проводится обработка бордосской жидкостью (2,5%).

2. Через пару недель после первой нужно обработать дерево бордосской или бургундской жидкостью (1,25% — половина от первой концентрации). Важно обработать растение со всех сторон, возможно - в два приема в случае ветреной погоды.

3. Обработка по розовому бутону. Когда листочки развиты на 3-5 см, но курчавости еще не видно. В этот раз стоит использовать препараты "Камелот" (косвенно помогает и от курчавости) и обязательно "Хорус" (превентивная обработка).

Михаил советует уделять внимание качеству распыления – чем мельче распыл, тем больше точек на единицу площади и тем качественнее обработка. Дерево должно быть полностью покрыто.

Обрабатывать деревья нужно в максимально тихую погоду без ветра. Если ветрено, обрабатывайте по очереди разные стороны дерева, дожидаясь смены направления ветра.

После цветения работать против курчавости, как правило, уже не имеет смысла, так как болезнь уже проявилась. После цветения обработки направлены на другие болезни, например, мучнистую росу.

Смотрите видео - Как лечить курчавость листьев:

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