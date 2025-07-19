Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Персики будут благодарны: назван чудо-препарат против курчавости листьев

Анна Ярославская
19 июля 2025, 10:23
19
Самая лучшая обработка — это та, когда курчавости еще нет. Если все сделать правильно, болезнь не появится.
​ Вареник, курчавость листьев, персик
Михаил Вареник рассказал, как бороться с курчавостью листьев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

  • Почему важно проводить превентивные обработки деревьев
  • Когда нужно обрабатывать сад от курчавости листьев
  • Какие препараты использовать

Затяжная и прохладная весна с большим количеством осадков и невысокой температурой воздуха до +10 градусов создает идеальные условия для развития некоторых болезней плодовых растений, а именно курчавости. Как, чем и когда нужно обработать сад, чтобы избавиться от курчавости листьев, рассказал владелец фермерского хозяйства Михаил Вареник.

Если вам интересно, как избежать болезней и повысить урожай персика, читайте материал: Персик мечты - это реально: ключевые советы от садовода.

видео дня

Как бороться с курчавостью листьев у персика

По словам фермера, чтобы избежать курчавости, важно не ждать, когда эта болезнь появится. Михаил советует начинать работать заблаговременно, причем даже не весной, а осенью.

Какой лучший препарат от курчавости персика? Чтобы курчавости не было, осенью нужно как минимум один раз обработать деревья бордосской жидкостью или бургундской смесью, ведь медь - это универсальное средство для борьбы с курчавостью.

Почему важно обрабатывать деревья до появления симптомов курчавости

По словам фермера, химические обработки наиболее эффективны до цветения и до того, как курчавость станет видимой.

Грибок начинает работать при низких температурах (около 4-5 градусов), когда только начинают развиваться почки и чешуйки, задолго до появления видимых признаков болезни. Превентивная работа позволяет уничтожить зародыши инфекции.

Таким образом, главной ошибкой садоводов является ожидание появления болезни или попытка сэкономить на препаратах. Многие садоводы сталкиваются с курчавостью, поскольку не обрабатывают деревья своевременно.

Как навсегда избавиться от курчавости персика

Чтобы избежать курчавости персика, осенью нужно провести одну-две обязательные обработки.

Процедуру проводят не по голому деревк, а с началом листопада или когда осталось не более трети листьев на дереве.

Михаил советует сначала использовать 6-7% раствор мочевины, через 10 дней — бордосскую жидкость (рекомендуется 2-2,5%, а не 3-5%).

В весенний период проводятся три обязательные обработки:

1. Ранней весной, до появления видимых признаков болезни проводится обработка бордосской жидкостью (2,5%).

2. Через пару недель после первой нужно обработать дерево бордосской или бургундской жидкостью (1,25% — половина от первой концентрации). Важно обработать растение со всех сторон, возможно - в два приема в случае ветреной погоды.

3. Обработка по розовому бутону. Когда листочки развиты на 3-5 см, но курчавости еще не видно. В этот раз стоит использовать препараты "Камелот" (косвенно помогает и от курчавости) и обязательно "Хорус" (превентивная обработка).

Михаил советует уделять внимание качеству распыления – чем мельче распыл, тем больше точек на единицу площади и тем качественнее обработка. Дерево должно быть полностью покрыто.

Обрабатывать деревья нужно в максимально тихую погоду без ветра. Если ветрено, обрабатывайте по очереди разные стороны дерева, дожидаясь смены направления ветра.

После цветения работать против курчавости, как правило, уже не имеет смысла, так как болезнь уже проявилась. После цветения обработки направлены на другие болезни, например, мучнистую росу.

Смотрите видео - Как лечить курчавость листьев:

Ранее Главред писал о том, можно ли вырастить рассаду клубники из семян магазинной ягоды. Садовод развенчала популярный миф. Детальнее читайте в материале: Вырастет ли клубника из семян: правда, о которой молчат садоводы.

Вам также может быть интересно:

О ресурсе: Youtube-канал ТД "Киссон"

На Youtube-канал ТД "Киссон" подписаны почти 82 тысячи человек. Канал принадлежит украинской компании-производителю продукции для аграрного рынка с более чем 20-летним опытом.

На канале можно найти полезные советы от различных экспертов по вопросам садоводства и огородничества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
300 дронов и 30 ракет, 10 областей пострадали: Зеленский сделал заявление после атаки РФ

300 дронов и 30 ракет, 10 областей пострадали: Зеленский сделал заявление после атаки РФ

10:25Украина
ВСУ разгромили штурм на город: Сырский раскрыл точку фронта, где уничтожен враг

ВСУ разгромили штурм на город: Сырский раскрыл точку фронта, где уничтожен враг

10:09Война
Палата представителей США утвердила продление военной помощи Украине

Палата представителей США утвердила продление военной помощи Украине

09:27Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит +12 и будут дожди с грозами: стала известна дата сильного похолодания

Ударит +12 и будут дожди с грозами: стала известна дата сильного похолодания

"Черный список" для консервации: какие продукты лучше не закрывать в банки

"Черный список" для консервации: какие продукты лучше не закрывать в банки

Российский патриарх "проклял" власть в Кремле - что произошло

Российский патриарх "проклял" власть в Кремле - что произошло

Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

Масштабные взрывы сразу в нескольких городах - РФ ударила по Украине баллистикой

Масштабные взрывы сразу в нескольких городах - РФ ударила по Украине баллистикой

Последние новости

10:50

"Шансы обоих соперников равны": известный боксер сделал тревожный прогноз боя Усика

10:25

300 дронов и 30 ракет, 10 областей пострадали: Зеленский сделал заявление после атаки РФФото

10:23

Персики будут благодарны: назван чудо-препарат против курчавости листьевВидео

10:09

ВСУ разгромили штурм на город: Сырский раскрыл точку фронта, где уничтожен враг

09:27

Палата представителей США утвердила продление военной помощи Украине

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
09:15

"Самая массированная атака": РФ ударила по Павлограду, повреждены 5-этажка и предприятия

09:04

В РФ начался транспортный коллапс: дроны больно атаковали Москву и не только

08:10

РЭБ имеют низкую эффективность против дронов?мнение

07:52

Вспыхнула 9-этажка: РФ ударила по Одессе, есть погибшая и раненые - все деталиФотоВидео

Реклама
07:10

Где три различия между парнями: на поиск разгадки есть всего 15 секунд

06:50

Россия больше ничем не удивит: все, на что способна - уже на столемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с девушкой, которая ест лапшу, за 51 с

05:25

Как правильно на украинском - "усміхатися" или "посміхатися": учитель объяснилаВидео

04:56

О России еще никто не знал: где и кто придумал окрошку

04:30

Фортуна будет на стороне 6 знаков зодиака: кому невероятно повезет 19 июля

04:04

Гороскоп на завтра 20 июля: Тельцам - конфликт, Водолеям - неожиданный подарок

03:30

Гороскоп Таро на август 2025: Ракам - поездка, Львам - разочарование, Девам - подарок

03:02

Что реально отпугивает комаров за секунды - проверенные средства против москитовВидео

02:49

РФ под массированной атакой дронов: взрывы гремят в Подмосковье

02:20

Заметите ли вы ошибку на рисунке за 5 секунд: головоломка для вундеркиндов

Реклама
01:46

О пауках в доме можно забыть навсегда - поможет спрей из 2 ингредиентов

00:43

РФ ударила дронами по Одессе и Полтаве: на месте прилетов сильный пожар

00:06

Закончится ли война в 2025 году: Мадяр озвучил неутешительный прогноз

18 июля, пятница
23:32

"Мы не просили их воевать": у Орбана сделали циничное заявление об Украине

22:41

В Киеве слышны взрывы: на столицу летят "табуны" ШахедовВидео

22:03

Чем отличаются 2 дедушки: с загадкой справятся только настоящие интеллектуалы

22:02

Хороших новостей нет: Симоньян рассказала о состоянии Кеосаяна

21:47

Вылитый Киркоров: сын Стоцкой пошел еще и в рост

21:38

В мире такого нет: Украина создала новый тип оружия

21:38

Можно ли отправлять панихиду раньше или позже: священник назвал "правильное" времяВидео

21:35

В ближайшее время будет массированный обстрел: возле Киева уже работает ПВО

21:14

В НАТО бьют тревогу: Альянс предупредил об угрозе войны с РФ и Китаем, детали

21:13

Зеленский и Трамп достигли важной договоренности: в новом Кабмине раскрыли подробности

20:37

Для чего на самом деле нужна "Х" на спине пиджака - стилист раскрыл тайнуВидео

20:26

Настоящий потоп накрыл Украину: синоптики и спасатели бьют тревогуВидео

20:14

Масштабные взрывы сразу в нескольких городах - РФ ударила по Украине баллистикой

20:09

Путин не примет ультиматум Трампа и способен на отчаянный шаг – Foreign Affairs

20:04

Удары по РФ станут "более ощутимыми" - Зеленский анонсировал ответ Украины

19:42

Вызвал массовую истерию: как СССР боролся с колорадским жуком и почему проигралВидео

19:35

В Украину врывается мощный шторм: синоптики назвали дату возвращения жары

Реклама
19:05

Путинофилия Трампа: что на самом деле заставит США дать взбучку Путинумнение

18:55

Доходы режима Путина от нефти: эксперт назвал сценарий удара от союзника УкраиныВидео

18:45

Эрдоган провел переговоры с Путиным - что говорили об Украине и войне

18:32

Лидер не Киев или Львов: где в Украине больше всего подскочили цены на аренду жилья

18:30

Над Кинбурнской косой подняли украинский флаг - появились первые детали

18:19

Украина получит системы ПВО и не только: какие страны готовы купить оружие

18:11

The Times прогнозирует встречу Си Цзиньпина, Трампа и Путина: названа дата

17:55

Что ни в коем случае нельзя на столе 19 июля: очень строгие запреты в этот день

17:45

Подозрение Шабунину: "антикоррупционные" лозунги больше не защищают от ответственности, – СМИ

17:43

Их невозможно забыть: 3 знака зодиака, расставание с которыми пережить тяжелее всего

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять