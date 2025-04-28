Урожай удивит: как правильно подкармливать малину весной и летом

Вы узнаете:
- Когда и как правильно подкармливать малину
- Чем удобрять малину в разное время года
- Как избежать ошибок во время подкормки кустов
Малина - одна из самых популярных культур на дачных участках, однако не каждому дачнику удается получить обильный и вкусный урожай. Как правильно ухаживать за малиной, чтобы кусты щедро плодоносили, об этом пишет портал На Пенсии.
Главред решил выяснить, какие именно подкормки нужны малине в течение сезона и когда их лучше вносить, чтобы ягоды радовали обильностью и вкусом.
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Первую подкормку проводят ранней весной: растениям необходимы азот для активного роста побегов, фосфор для развития корневой системы и калий для закладки будущих завязей. Опытные дачники советуют развести 1 кг навоза в 10 л воды и поливать этой смесью малиновые ряды - примерно один метр ряда на одну порцию.
Через две недели стоит осмотреть листья: если они бледные, рекомендуют провести дополнительную подкормку раствором нитроаммофоски (2 столовые ложки на 10 л воды).
Когда на кустах появляются завязи, малину подкармливают комплексными удобрениями с азотом, фосфором и калием. Одним из естественных вариантов является настой из трав и сорняков - его вносят из расчета 5-7 литров на квадратный метр после полива.
Также своими советами делится опытный дачник в видео на YouTube-канале "Наша дача".
В конце лета или в начале осени важно прекратить стимуляцию роста новых побегов. В этот период азотные удобрения исключают, а для укрепления растений перед зимой используют калийные подкормки - например, сульфат калия или калимагнезию (2 столовые ложки на 10 л воды).
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