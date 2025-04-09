Соседи будут завидовать урожаю: что нужно посадить рядом с капустой

Хозяева могут получить обильный урожай, если выберут "правильных соседей" для капусты.

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Что сажать возле капусты / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что можно сажать рядом с капустой

Какие растения отпугивают вредителей от капусты

Капуста - универсальный овощ, который используется во многих блюдах. Кроме того, она относительно неприхотлива в уходе, что делает капусту идеальной для начинающих садоводов.

Главред решил разобраться, какие растения можно посадить возле капусты, чтобы увеличить урожай.

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Что можно сажать возле капусты

Как и любая культура, капуста может быть подвержена болезням и вредителям, но выбор правильных овощей для выращивания рядом с ней может дать более здоровый урожай и избежать любых потенциальных проблем, пишет Martha Stewart.

Вот несколько растений, которые можно выращивать с капустой:

Фасоль. Она относятся к семейству бобовых, а следовательно возвращает важные питательные вещества в почву, что способствует процветанию капусты.

Она относятся к семейству бобовых, а следовательно возвращает важные питательные вещества в почву, что способствует процветанию капусты. Морковь. Этот овощ является дружественным спутником капусты, поскольку она не соревнуется за место. Морковь растет под землей, тогда как капуста формирует надземные кочаны. Она также помогает измельчать почву, облегчая распространение корней капусты.

Этот овощ является дружественным спутником капусты, поскольку она не соревнуется за место. Морковь растет под землей, тогда как капуста формирует надземные кочаны. Она также помогает измельчать почву, облегчая распространение корней капусты. Лук. Если вам нужна естественная защита от вредителей для капусты, тогда лук, несомненно, соответствует требованиям. Его сильный запах сбивает с толку моль и других жуков.

Розмарин. Что касается трав, розмарин имеет приятный, но защитный аромат. Это может помочь отпугнуть капустных червей и тлей благодаря своему естественному аромату.

Что касается трав, розмарин имеет приятный, но защитный аромат. Это может помочь отпугнуть капустных червей и тлей благодаря своему естественному аромату. Укроп. Он предотвращает развитие тлей, обеспечивая рост при минимальном уходе. Его естественный аромат помогает отпугивать вредителей, и его можно постоянно собирать в течение сезона.

Что можно сажать после картофеля / Инфографика: Главред

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