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Какие цветы сажать весной в саду и на клумбе: названы идеальные варианты

Анна Ярославская
26 марта 2025, 12:26
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Для весенней посадки идеальны гладиолусы, многолетние георгины, бегонии, каллы и канны.
Каллы, гладиолусы, георгины
Как высаживать весной каллы, гладиолусы, георгины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие цветы можно посадить весной
  • Нужно ли предварительно проращивать бегонии и каллы
  • Что самое важное при посадке гладиолусов

Многолетние цветы являются украшением для дачи, и на сегодняшний день выбор их огромен. Главред разобрался, какие луковичные растения можно посадить весной и наслаждаться их великолепным цветением.

Если вам интересно как посадить самые весенние цветы - тюльпаны, читайте материал: Как посадить тюльпаны весной и получить обильное цветение.

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Какие цветы сажать весной в саду и на клумбе

Итак, идеальны для весенней посадки гладиолусы и их подвиды — ацидантера и гламини, многолетние георгины, бегонии, каллы, канны.

Лучшее время для посадки этих цветов — в мае, когда температура верхнего слоя почвы достигает 10 градусов Цельсия.

Посадочный материал очищают от сухих и поврежденных частей, обрабатывают фунгицидом. Также для профилактики грибковых болезней можно обработать почву специальными препаратами, например, фитоспорином М.

Такие луковичные цветы, как бегонии и каллы, проращивают в лотках перед высадкой в грунт, чтобы они радовали вас своим цветением все лето. Почва для высадки должна быть рыхлой и иметь слабокислую реакцию. При посадке каллы лучше заглубить на 10 сантиметров, а затем присыпать сверху землей.

Каллы и бегонии
Каллы и бегонии / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Первые две недели после посадки каллы не поливают, чтобы не спровоцировать гниение новых, еще не окрепших корней. Как только появился первый росток, растения можно поливать с периодичностью один-два раза в неделю по краю лотка, не давая воде попасть на луковицу. После того, как минуют угрозы ночных заморозков, растения переносят в горшках или высаживают в сад.

Чтобы прорастить бегонии, нужно насыпать в лоток 5 сантиметров грунта и разложить бегонии, чуть-чуть их вдавливая в почву. После посадки лотки необходимо поставить на светлое место. Грунт поддерживают во влажном состоянии. Через 2-3 недели появятся корешки и первые побеги. После этого можно высадить бегонии в горшок, а когда на улице потеплеет, украсить ими свой участок.

Как посадить гладиолусы весной

Гладиолусы довольно некапризные цветы, но они светолюбивы. Стоит учитывать, что расти в тени эти растения не будут. В лучшем случае цветение будет скудным.

Гладиолусы
Гладиолусы / Фото: pixabay.com

Этим цветам необходим чернозем, также подходит легкий суглинок или супесчаник. Если почва слишком глинистая, то в нее нужно добавить песок, в тяжелый грунт – перегной или компост. Почва должна иметь слабокислую реакцию.

За 2-4 недели до посадки луковки гладиолусов достают с хранения, очищают от старой чешуи и раскладывают корневым бугорком вниз в прохладном (+16-18 °С) светлом месте без прямого попадания солнечных лучей. Это поможет стимулировать процессы роста.

Когда появятся зачатки корешков, луковицу необходимо обработать фунгицидами и инсектицидами, а потом погрузить в раствор стимулятора роста на 10-12 часов.

Примерно в середине апреля, когда земля прогреется до +10 °C, луковицы высаживают в открытый грунт на глубину половины штыка лопаты на расстоянии 15 см друг от друга. В каждую лунку нужно насыпать слой песка (1-2 см) и присыпать землей.

Стоит учитывать, что каждые 3-5 лет необходимо подбирать новый участок под гладиолусы, поскольку они достаточно сильно истощают землю.

Как правильно посадить георгины

Георгины любят солнце, но слишком яркие лучи будут выжигать окраску цветов, поэтому для выращивания лучше выбрать полузатененный участок.

Оптимальный тип грунта для георгины – суглинок. В песчаном грунте не будет задерживаться влага в достаточном количестве, а в глинистом, наоборот, влаги будут слишком много и корни могут загнивать.

Лучшее время для посадки георгин в открытую почву – конец апреля-начало мая, для более прохладных регионов – середина мая. Главное, чтобы прошла угроза возвращения заморозков.

Георгины
Георгины / Фото: pixabay.com

Посадочная ямка для георгин должна быть в диаметре по меньшей мере на 5 см больше диаметра клубнекорня. В лунку добавляют компост или удобрения с высоким содержанием азота, подойдут и комплексные минеральные удобрения.

Корнеклубни георгины углубляют в грунт так, чтобы верхние почки были покрыты землей на 2-3 см.

Для высоких и крупноцветковых сортов георгины следует позаботиться об опоре, чтобы растения не сломались под влиянием ветра или под тяжестью собственных цветов. Для этого прямо в посадочную лунку следует вбить один или два колышка. Если вы будете устанавливать опору на этапе вегетации растения, то есть риск серьезно повредить корневую систему.

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