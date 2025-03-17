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Как посадить тюльпаны весной и получить обильное цветение

Марина Иваненко
17 марта 2025, 22:04
69
Тюльпаны - неприхотливые цветы, которые можно сажать даже весной. Когда и как правильно высаживать луковицы, чтобы они радовали вас своими цветами.
Можно ли высаживать тюльпаны весной
Можно ли высаживать тюльпаны весной / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Можно ли высаживать тюльпаны весной
  • Как правильно высадить луковицы тюльпанов весной

Тюльпаны - довольно неприхотливые цветы, которые могут вырастить даже неопытные садоводы.

Чаще всего тюльпаны высаживают осенью, но если вы не успели, то можно сделать это и весной. Если тюльпаны посадить весной, то они зацветут значительно позже осенних, что для многих является большим плюсом: когда на других клумбах тюльпаны уже отцветут, весенние только начнут радовать вас своими цветами. Главред поможет разобрать можно ли высаживать луковицы тюльпанов весной.

Когда сажать тюльпаны весной

Как правильно сажать тюльпаны весной - зависит от сорта цветов.

  • Ранние сорта можно сажать во второй половине марта, когда растает весь снег и земля перестанет быть мерзлой. Если есть риск возвращения морозов, тюльпаны сначала можно высадить в горшки, а уже в апреле пересадить их в открытый грунт.
  • Более поздние сорта высаживают с середины апреля до конца мая.

Особенности высаживания тюльпанов весной

Тюльпаны необходимо высаживать на солнечном месте, поскольку они нуждаются в большом количестве света и тепла. Лучше всего им подходят открытые участки с легкой, хорошо дренированной почвой. Если на вашем участке тяжелый чернозем, его можно разбавить песком.

Тюльпаны прекрасно сочетаются с желтыми и белыми нарциссами. Кроме того, они хорошо смотрятся рядом с низкорослыми хвойными растениями, которые своей сдержанной красотой подчеркивают изящество нарциссов и хрупкость тюльпанов.

Главные ошибки при высаживании тюльпанов весной

Самые распространенные ошибки:

  • Переувлажнение почвы - тюльпаны не любят чрезмерной влаги, а ее избыток чаще всего возникает из-за плохого дренажа.
  • Слишком плотная посадка - в таком случае тюльпаны затеняют друг друга и конкурируют за питательные вещества.
  • Слишком глубокое заглубление луковиц - это затрудняет прорастание.

Мавританская клумба - один из методов высадки тюльпанов

На канале "Наша дача!" рассказывают о высадке тюльпанов мавританским способом.

Для начала необходимо внести в почву:

  1. 30-60 г фосфата на 1 м²,
  2. 30-60 г экопланта на 1 м².

Удобрения рассыпают и перекапывают.

Перед высаживанием луковицы следует обработать:

  • Фунгицидом "Максим" (2-3 мл на 1 л воды) для обеззараживания от возможных болезней.
  • Препаратом "Вымпел-2" (30-50 мл на 1 л воды) для лучшего укоренения.

Луковицы замачивают в растворе на 1-3 часа, после чего дают им немного просохнуть.

Что такое мавританская клумба

Это цветник, где разные сорта высаживаются хаотично, создавая эффект естественного луга. Для тюльпанов это означает смешивание сортов по цвету и форме и их произвольное высаживание.

Мавританский способ высадки предполагает равномерное высаживание луковиц разных сортов, которые перед этим перемешали. После того, как луковицы были выложены - воспользуйтесь садовой лопаткой. Одной рукой необходимо приподнять луковицу, на ее место вогнать в землю садовую лопатку, в образовавшуюся яму положить луковицу и вынуть лопатку, а слой земли, который лопатка держала, завернет луковицу. Далее посадку нужно полить и промульчировать.

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Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные совету по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.

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