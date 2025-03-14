Что посадить в тени - лучшие теневыносливые овощи и зелень

Овощи для тени: какие культуры растут без солнца? Список лучших вариантов - от ревеня и капусты до бобовых и ароматных трав.

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Что можно посадить в тени / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие растения можно посадить в тени

Какие овощи дают лучший урожай в тени

Не все растения и культуры могут обойтись без солнечного света. Поэтому ответственный подход к выбору того, что посадить в тени на определенном участке, очень важен. Разобраться с тем, что посадить в тени на огороде, поможет Главред.

Как рассказывают на YouTube-канале "Огородница из Одессы", далеко не все растения и культуры способны обходиться без солнечного света. Поэтому важно тщательно подходить к выбору растений для затененных участков.

Ревень

Ревень - это тенелюбивое овощное растение, которое часто используют для приготовления пирогов и киселей. Ранние сорта этого растения лучше всего подходят для затененных участков с плодородной почвой.

Созревает он обычно с мая по июль, хотя существуют и осенние сорта. Съедобны только стебли ревеня - листья употреблять нельзя, поскольку они ядовиты и их следует обрезать.

На вкус ревень терпковатый и кисловатый, напоминает зеленые яблоки, сельдерей или недозрелую клубнику.

Зелень

Среди всех овощей листовая зелень является наиболее выносливой к тени. Кочанные салаты в полутени вырастить невозможно, а вот листовые сорта чувствуют себя в тени прекрасно. Это касается, в частности, и рукколы.

Более того, в тени листовые овощи наращивают значительно большую зеленую массу. Хотя листья будут меньше по размеру, однако они станут сочнее и нежнее. Щавель, листовая горчица, шпинат, цикорий, мангольд, эндивий, огуречная трава в тени зацветают значительно позже, не горчат и не требуют частых поливов.

Капуста

Разновидности капусты, которые склонны к стрелкованию и потере качества листьев на солнце, хорошо переносят тень - это пак-чой, кале, пекинская капуста. Брокколи и цветная капуста, если растут не на полном солнце, формируют значительно более вкусные и нежные соцветия. После срезки основного урожая эти растения продолжают образовывать небольшие боковые головки в пазухах листьев.

Пряные травы

Наибольшей декоративности и лучшей листовой массы в тени достигает мята. Однако в тени можно выращивать и другие пряные растения: петрушку, кориандр, базилик, лофант, мелиссу, любисток, душицу, тимьян, эстрагон, кервель.

Главный аргумент в пользу выращивания трав в тени - они зацветают позже, образуют большую зеленую массу ароматных листьев в течение длительного времени.

Лук

Многие виды лука дают более вкусный урожай не на ярком солнце и не в перегретой почве, а в рассеянном освещении. Вместо активного роста листьев и быстрого выпускания стрелок в полутени стимулируется развитие подземной части растения. Репчатый лук, особенно сладкие сорта, а также шнитт, лук-слизун и порей дают хороший урожай в более затененных местах, особенно при смешанных посадках.

Сельдерей

Корнеплод сельдерея растет довольно долго (до 180 дней от посева). Это растение предпочитает прохладную погоду, поэтому его лучше высаживать в тени.

Бобовые

Горох, бобы и фасоль - это стручковые культуры, которые лучше всего растут в тени. В полутени можно выращивать низкорослые, кустовые сорта среди современных неприхотливых гибридов, которые дают хороший урожай даже без солнца и практически не требуют ухода.

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел, а также видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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