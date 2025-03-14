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Посадка картофеля - советы, которые помогут избежать потерь

Марина Иваненко
14 марта 2025, 19:56
97
Выращивание картофеля: распространенные ошибки, которые могут испортить урожай. Как правильно сажать картофель, удобрения, сроки и уход.
- Как получить высокий урожай картофеля
Как получить высокий урожай картофеля / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какие ошибки при посадке картофеля могут испортить урожай
  • Как получить высокий урожай картофеля

Скоро начнется сезон посадки картофеля, а значит, пора вспомнить об основных ошибках, которые могут привести к плохому урожаю или даже к его полной потере. Если вы будете придерживаться простых правил агротехники, то сможете получить хороший урожай, а если проигнорируете их, то можете остаться без картофеля вообще. Подробнее о том, какие ошибки могут испортить весь урожай, поможет разобраться Главред.

Слишком длинные ростки

Как рассказывают на YouTube-канале "Мастерская Садовода", картофель, который пророс слишком сильно, будет всходить медленнее, а иногда не взойдет вообще. Если ростки длиннее 3 сантиметров, их стоит аккуратно отломить. Если же они короче 3 сантиметров, то трогать их не нужно.

За несколько дней до посадки (можно и за неделю) рекомендуется подержать картофель на свету - это активизирует вещества, необходимые для его роста и развития.

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Густая посадка

Не стоит сажать картофель слишком близко друг к другу, ведь ему нужно пространство для роста. Расстояние между лунками должно быть не менее 30-40 сантиметров для мелкого или разрезанного картофеля. Самое оптимальное расстояние между рядками - 60-70 сантиметров.

Совет: в конце каждого рядка посадите картофель немного гуще. Если в некоторых местах он не взойдет, лишние кусты можно будет пересадить.

Сроки посадки картофеля

Если посадить картофель слишком рано, то он может замерзнуть в почве. Клубни могут стать мягкими из-за чрезмерной влажности и холода.

Поздняя посадка картофеля также нежелательна. Оптимальный период посадки - время, когда у березы распускаются листочки (обычно это начало мая). Последний срок посадки - 22 мая (день святого Николая Весеннего).

Как удобрить картофель при посадке

Чтобы получить хороший урожай, необходимо правильно подготовить картофель на каждом этапе его развития. Перед посадкой стоит подготовить почву и внести удобрения в соответствии с фазами роста.

  • Когда появляется ботва - вносят азотные удобрения.
  • Когда ботва выросла - калийные удобрения.
  • Когда картофель цветет - фосфорные удобрения.

Во время посадки картофеля в лунку также можно добавлять:

  • перегной (100 г),
  • куриный помет (разводится водой в соотношении 1:10 - на лунку не более 1 литра раствора),
  • древесную золу (150 г),
  • компост.

Некоторые считают, что повысить урожайность картофеля можно с помощью обычной выполотой травы. Ее нужно положить в лунку, сверху - картофелину, прикрыть ее той же травой, а затем засыпать землей.

Стоит отметить, что с органическими удобрениями и подкормками нужно действовать осторожно - лучше меньше, чем много. Чрезмерное количество органики приведет к тому, что внутренние ткани картофеля не будут успевать за его ростом: клубни будут большими, но с пустотами внутри. А избыток азота стимулирует рост ботвы, но повредит развитию клубней.

Сбор урожая

С уборкой картофеля спешить не стоит. Ботва должна полностью высохнуть. Если она еще зеленая, то собирать картофель рано.

Выкопанный картофель не стоит оставлять надолго под солнечными лучами. После выкапывания его следует просушить в течение нескольких часов, а затем убрать на хранение. Если этого не сделать вовремя, овощ накопит ядовитый соланин и позеленеет.

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О канале "Мастерская Садовода"

Канал создан в 2020 году. Сейчас его подписчиками являются более 6 тысяч пользователей. Канал будет интересен людям, которые увлекаются овощеводством, фермерством, садоводством и озеленением. Здесь размещают видео с практическими советами и инструкциями по выращиванию различных овощей и фруктов, а также уходу за садом и огородом.

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