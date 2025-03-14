Соседи удивятся небывалому урожаю: на какой глубине сажать картошку

Важно:
- На какую глубину высаживать картошку
- Способы посадки картофеля
- Правила посадки картофеля
Правильная посадка клубней картофеля влияет не только на количество, но и на качество будущего урожая. Как говорят опытные специалисты, глубина посадки картофеля должна быть равномерной.
Важно соблюдать основные правила, что может стать залогом хорошего урожая. Об этом идет речь в материалах Института картофелеводства Национальной академии аграрных наук Украины.
Правила посадки картофеля
Для дерново-подзолистых супесчаных почв при гребневом методе посадки оптимальной считается глубина 8–10 см от вершины гребня до клубня. В условиях черноземов Лесостепной зоны рекомендуемая глубина составляет 6–8 см. При этом глубина посадки клубней картофеля выбирается с учетом изменений погодных условий в последнее время.
На какую глубину высаживать картошку
Глубина посадки определяется типом почвы. Кроме того, она зависит от размера клубней: более крупные сажают глубже, чем мелкие. Для маленьких клубней (до 50 граммов) глубина составляет 6–9 см, для средних – 8–12 см. Оптимальная глубина варьируется от 5 до 12 см и зависит от метода посадки:
Способы посадки картофеля
Метод высадки в контейнерах, под лопату или агроволокно предусматривает закапывание клубней на глубину 8–10 см. Расстояние между ними должно быть не менее 30 см, а между рядами – от 50 до 70 см.
Посадка мотоблоком или под плуг – глубина должна быть 10–12 см, при этом интервал между клубнями составляет 30 см, а между рядами – 55–70 см.
Тип почвы: что важно знать
- В суглинистых почвах картофель высаживают на глубину 5–6 см.
- В супесчаных или торфяных грунтах – на 8–10 см.
- В черноземах – на 10–12 см.
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Когда правильно высаживать картофель
Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.
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