В последний день осени существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется.

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Магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Будет ли магнитная буря 30 ноября

Какой будет геомагнитная активность в понедельник

Как поддерживать хорошее самочувствие

В понедельник, 30 ноября 2026 года, значительных магнитных бурь на Земле не ожидается. По предварительному прогнозу, геомагнитная активность останется невысокой. Главред расскажет подробнее.

По данным сервиса мониторинга космической погоды Meteoagent, в течение суток геомагнитная активность будет оставаться на уровне К-индекса 3. Такой показатель свидетельствует об относительно спокойном состоянии магнитосферы Земли и отсутствии магнитных бурь.

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Магнитные бури 30 ноября - прогноз

К-индекс 3 соответствует невысокому уровню геомагнитной активности и не считается магнитной бурей.

В то же время следует учитывать, что солнечная активность изменчива, поэтому прогнозы космической погоды могут корректироваться в течение суток. Показатели геомагнитной активности зависят от появления новых солнечных вспышек и скорости потоков солнечного ветра.

Именно поэтому рекомендуется периодически проверять актуальные данные о геомагнитной ситуации.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Некоторые люди связывают изменения геомагнитной активности с ухудшением самочувствия и появлением таких симптомов:

головная боль;

сонливость;

повышенная утомляемость;

снижение работоспособности;

ухудшение концентрации внимания;

нарушение сна.

Однако убедительных научных доказательств прямого влияния слабых геомагнитных возмущений на появление таких симптомов нет. На самочувствие также могут влиять стресс, недостаток сна, перепады температуры и другие сезонные факторы.

Как поддержать организм во время магнитных бурь

Для поддержания хорошего самочувствия стоит соблюдать несколько простых рекомендаций:

соблюдать режим сна;

пить достаточно чистой воды;

не злоупотреблять кофе и крепким чаем;

питаться сбалансированно;

регулярно проветривать помещение;

гулять на свежем воздухе;

избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

Если головная боль, слабость или другие неприятные симптомы не проходят, следует обратиться к врачу.

Напомним, что прогноз геомагнитной активности является предварительным и может меняться в течение суток.

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