Муж Виджраку признался в том, что влюблен в другую женщину.

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Исаак Виджраку и Ани Лорак живут вместе несколько лет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Кто вторая женщина Виджраку

В чем он признался

Муж предательницы Ани Лорак - йога-инструктор Исаак Виджраку, которого Лорак привезла из какого-то ретрит-центра, признался в измене.

Как написал инструктор на своей странице в Instagram, он долго скрывал правду. "Годами у меня было параллельное общение с двумя женщинами. Прежде чем судить меня, попробуйте поставить себя на ее место. Легко осуждать решения, которые мы никогда не должны были сделать", - жалуется он.

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Он добавляет, что прежде чем осуждать его, нужно поставить себя на его место.

Виджраку признался Лорак / скрин из видео

"Никто не говорит о том, каких усилий стоит поддерживать две полноценные жизни, о жертвах, которых никто не замечает, о мучительной тревоге из-за того, что одна из женщин получает меньше, чем заслуживает. За всеми этими усилиями стоит не желание причинить боль, а страх сделать это. Одну из них вы знаете. Её зовут Ани Лорак", - рассказывает он о предательнице из Украины.

Муж Лорак сделал странное признание / Фото Instagram/theisaackey

Однако по его словам, у него есть еще одна женщина и она вовсе не мимолётное увлечение. Именно её я встретил первой.

"Я без ума от её смеха, когда она теряет самообладание, от её запаха по утрам, от поцелуев, которыми мы обмениваемся, когда нас никто не видит. Ради неё я мысленно отменял все планы на день, лишь бы провести ещё немного времени в постели. Она единственная женщина, рядом с которой мне хочется, чтобы весь мир исчез. И у меня есть нелепая привычка скучать по ней ещё до того, как мы успеваем попрощаться. Иногда я задавался вопросом, кого из них люблю больше. Это так же абсурдно, как спросить человека, какой глаз он предпочёл бы потерять. Самое удивительное, что обе знают о существовании друг друга. Они знакомы гораздо дольше, чем я появился в их жизни. Её зовут Каролина", - решил таким образом признаться Виджраку.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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