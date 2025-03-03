Сорта огурцов в открытом грунте: что посадить для хорошего урожая

О чем вы узнаете:
- Какой сорт огурцов хороший для открытого грунта
- Какие черты должен иметь огурец, который можно посадить в открытый грунт
Огурцы, выращенные на собственной грядке - самые вкусные, поэтому каждый украинец обязательно сеет их на своем огороде. Главред расскажет, какой сорт огурцов дает высокий урожай, отличается хорошими вкусовыми свойствами, устойчив к заболеваниям и неприхотлив в уходе.
Какие огурцы посадить в открытый грунт
Какие черты должен иметь огурец, который можно посадить в открытый грунт
Как рассказывают на Ютуб-канале "Наша дача!" большинство гибридов огурцов можно выращивать как в закрытом, так и в открытом грунте. В любом случае огурец даст урожай, хотя его качество может отличаться. Поэтому, выбирая гибриды или сорта огурцов для выращивания в открытом грунте, следует обращать внимание на их описание.
Общие характеристики огурцов для открытого грунта
- Мощная корневая система, которая позволяет растению самостоятельно находить влагу, если его вовремя не полить.
- Устойчивость к стрессовым условиям выращивания.
- Высокая устойчивость к болезням, особенно если растения выращиваются встелено, без вертикальной опоры. Однако в открытом грунте, как и в теплице, желательно использовать вертикальный метод выращивания. Это улучшает проветривание и уменьшает задержку воды на листьях после дождя, что, соответственно, снижает риск развития болезней.
- Плоды не должны быть склонными к "бочкообразному" перерастанию. Если плоды вовремя не собрать, они могут либо набухать, приобретая округлую форму, либо оставаться удлиненными. При выращивании без вертикальной опоры часто случается, что некоторые огурцы пропускают во время сбора, и лишь через несколько дней обнаруживают их уже переросшими.
Пятерка устойчивых гибридов огурцов для открытого грунта
Бьорн
Высокоурожайный самоопыляемый гибрид корнишонного типа от нидерландской компании Enza Zaden. Вегетационный период - 37-39 дней. Растения генеративного типа с короткими междоузлиями. Плоды цилиндрические, зеленого цвета, массой 100-120 граммов и длиной 10-12 см.
Кибрия
Сверхранний самоопыляемый гибрид (35-45 дней). Подходит для выращивания в открытом и закрытом грунте. Растение генеративного типа, имеет мощный рост и нуждается в полноценном питании. Плоды темно-зеленые, крупнобугорчатые, длиной 6-10 см.
Нибори
Имеет однородные, крупнобугорчатые плоды темно-зеленого цвета, длиной 10-12 см. Отмечается плотной внутренней структурой с небольшой семенной камерой. Плоды хрустящие, сочные, не склонны к бочкообразному перерастанию.
Фрейзер
Огурцы этого сорта достигают 10-12 см в длину, средняя масса - 80-100 г. Кожура тонкая, плотная, с шипами. Сердцевина ароматная, вкусная, упругая и хрустящая, с небольшой семенной камерой. Сорт отличается высоким выходом товарной продукции, которая пользуется спросом на рынке свежих овощей.
Домани
Самоопыляемый ранний гибрид корнишонного типа. Мощное растение вегетативно-генеративного типа с хорошо развитой корневой системой. Плоды темно-зеленые, крупнобугорчатые, длиной 10-12 см.
Вас также может заинтересовать:
- Где лучше посадить картофель: секреты удачного выращивания
- Что делать, когда рассада погибает - как избежать типичных ошибок при выращивании
- Быстрый способ сделать компост - лайфхаки для дачников
Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред