Сорта огурцов в открытом грунте: что посадить для хорошего урожая

Лучшие огурцы для открытого грунта: высокий урожай, устойчивость к болезням, превосходный вкус. Топ 5 проверенных гибридов для вашего огорода.

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Какой сорт огурцов дает высокий урожай / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какой сорт огурцов хороший для открытого грунта

Какие черты должен иметь огурец, который можно посадить в открытый грунт

Огурцы, выращенные на собственной грядке - самые вкусные, поэтому каждый украинец обязательно сеет их на своем огороде. Главред расскажет, какой сорт огурцов дает высокий урожай, отличается хорошими вкусовыми свойствами, устойчив к заболеваниям и неприхотлив в уходе.

Какие огурцы посадить в открытый грунт

Какие черты должен иметь огурец, который можно посадить в открытый грунт

Как рассказывают на Ютуб-канале "Наша дача!" большинство гибридов огурцов можно выращивать как в закрытом, так и в открытом грунте. В любом случае огурец даст урожай, хотя его качество может отличаться. Поэтому, выбирая гибриды или сорта огурцов для выращивания в открытом грунте, следует обращать внимание на их описание.

Общие характеристики огурцов для открытого грунта

Мощная корневая система, которая позволяет растению самостоятельно находить влагу, если его вовремя не полить.

Устойчивость к стрессовым условиям выращивания.

Высокая устойчивость к болезням, особенно если растения выращиваются встелено, без вертикальной опоры. Однако в открытом грунте, как и в теплице, желательно использовать вертикальный метод выращивания. Это улучшает проветривание и уменьшает задержку воды на листьях после дождя, что, соответственно, снижает риск развития болезней.

Плоды не должны быть склонными к "бочкообразному" перерастанию. Если плоды вовремя не собрать, они могут либо набухать, приобретая округлую форму, либо оставаться удлиненными. При выращивании без вертикальной опоры часто случается, что некоторые огурцы пропускают во время сбора, и лишь через несколько дней обнаруживают их уже переросшими.

Пятерка устойчивых гибридов огурцов для открытого грунта

Бьорн

Высокоурожайный самоопыляемый гибрид корнишонного типа от нидерландской компании Enza Zaden. Вегетационный период - 37-39 дней. Растения генеративного типа с короткими междоузлиями. Плоды цилиндрические, зеленого цвета, массой 100-120 граммов и длиной 10-12 см.

Кибрия

Сверхранний самоопыляемый гибрид (35-45 дней). Подходит для выращивания в открытом и закрытом грунте. Растение генеративного типа, имеет мощный рост и нуждается в полноценном питании. Плоды темно-зеленые, крупнобугорчатые, длиной 6-10 см.

Нибори

Имеет однородные, крупнобугорчатые плоды темно-зеленого цвета, длиной 10-12 см. Отмечается плотной внутренней структурой с небольшой семенной камерой. Плоды хрустящие, сочные, не склонны к бочкообразному перерастанию.

Фрейзер

Огурцы этого сорта достигают 10-12 см в длину, средняя масса - 80-100 г. Кожура тонкая, плотная, с шипами. Сердцевина ароматная, вкусная, упругая и хрустящая, с небольшой семенной камерой. Сорт отличается высоким выходом товарной продукции, которая пользуется спросом на рынке свежих овощей.

Домани

Самоопыляемый ранний гибрид корнишонного типа. Мощное растение вегетативно-генеративного типа с хорошо развитой корневой системой. Плоды темно-зеленые, крупнобугорчатые, длиной 10-12 см.

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