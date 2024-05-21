Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой: дешевое средство поможет урожаю

Рано или поздно, но любой садовод (хоть любитель, хоть профессионал) задумывается об идентификации борной кислоты в плане огурцов и помидоров.

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Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Борная кислота – удобрение для овощных и плодовых культур, которое используется садоводами уже десятилетиями. Это универсальное средство, которое применяется для всех видов огородных и садовых, цветущих, комнатных культур, ягодных кустарников и плодовых деревьев, сообщает проект Amazing garden.

Когда опрыскивать огурцы и помидоры борной кислотой?

Огурцы:

Когда только завязывается бутоны ‒ для их стимуляции.

Когда идет цветение ‒ чтобы лучше опылялось.

Когда они плодоносят ‒ чтобы плоды были слаще и лучше.

Помидоры:

Когда только завязывается бутон ‒ для стимуляции их роста.

Когда идет цветение ‒ для более качественного опыления.

Когда плодоносят ‒ чтобы не было пустотелов и плоды не растрескивались

Сколько нужно борной кислоты для опрыскивания помидоров?

Для качественного опрыскивания томатов борной кислотой нужен хороший пульверизатор, который образует в процессе работы туман из мельчайших капелек раствора. Крупные капли даже при правильной дозировке борной кислоты могут оставлять на листьях ожоги.

Проводя опрыскивание помидоров борной кислотой, побеги приподнимают рукой ‒ для того, чтобы обеспечить доступ к обратной стороне листовых пластин. Н состав должен покрыть весь помидорный куст. Если не будет явных признаков дефицита бора, то опрыскивать надо раз в две недели (начиная с момента бутонизации).

Опрыскивают томаты борным раствором утром либо вечером, в сухой безветренный день. В этом случае раствор лучше усваивается листьями. Температура жидкости должна примерно равняться температуре воздуха ‒ соответственно, температурный перепад вызовет у растений стресс.

Но опытные садоводы сперва опрыскивают борной кислотой лишь одно растение. Если же негативной реакции не последовало, то обрабатывают все посадки. В случае внесения раствора борной кислоты под корень на каждый куст томата нужно расходовать минимум по пол-литра подкормки.

Для тепличных томатов обработка борной кислотой важнее из-за трудностей с опылением в закрытом пространстве. Если подкормка растовором томатов проводится в теплице, то обычно используют менее концентрированный раствор.

Как опрыскивать:

Разведите 10 грамм борной кислоты в 10 литрах теплой воды.

Тщательно перемешайте раствор

обильно опрыскайте листья и стебли растения.

Но нужно помнить ‒ что ни в коем случае нельзя допускать попадания раствора на цветы и плоды.

Что за проект Amazing garden? Amazing garden - YouTube-проект, посвященный проблемам сада и огорода. По состоянию на май 2024 на канал подписано 191 тысяча человек.

Сколько нужно борной кислоты для опрыскивания огурцов?

Борная кислота для огурцов прекрасно сочетается с другими удобрениями и препаратами для растений и повышает их эффективность в таких случаях:

1) Для стимуляции цветения и закладки плодов + борьба с бактериями и тлей. Этот раствор предназначен для опрыскивания огурцов в период бутонизации и появления первых цветов.

Для этого рецепта развести борную кислоту нужно таким образом ‒ взять стакан горячей воды (напоминаем, что температура воды – до +70 градусов по шкале Цельсия), растворить половину чайной ложки борной кислоты. Затем влить в 10-литровое ведро отстоянной воды, добавить десять кристаллов марганцовки и две столовых ложки нашатырного спирта. Примерный расход раствора — 50 грамм на одно растение.

Раствор борной кислоты для улучшения опыления огурцов пчелами. 5 граммов борной кислоты на 10 литров воды. Не забывайте, что сначала порошок нужно растворить в небольшом количестве воды — 200 мл. Также в этот раствор следует добавить 10 кристаллов марганцовки и 100 граммов сахара или меда. Данным раствором обрабатывают растения в период цветения. Примерный расход раствора борной кислоты для огурцов — 100 мл на квадратный метр.

2) Раствор борной кислоты для увеличения количества завязей и стимуляции плодоношения плюс профилактика грибка.

Пропорции борной кислоты для опрыскивания огурцов в этом случае такие: полтора грамма борной кислоты развести до полного растворения в стакане горячей воды. Добавить 10 кристаллов марганцовки.

К полученному раствору добавляют 200 миллилитров молока (можно из пакета 3,2% жирности) и 60 капель йода. Затем в смесь нужно всыпать одну столовую ложку мочевины. Размешать и развести в ведре отстоянной воды. Весь объем раствора должен составлять десять литров (таким составом опрыскивают листья огурцов в начале плодоношения). Примерный расход удобрения — 100 миллилитров на квадратный метр.

Что такое борная кислота? Борная кислота (химическая формула — H3BO3 или B(OH)3) — слабая кислородсодержащая неорганическая кислота, отвечающая высшей степени окисления бора (+3). Бесцветное кристаллическое вещество в виде чешуек, без запаха, сообщает "Википедия".

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