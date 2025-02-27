Быстрый способ сделать компост - лайфхаки для дачников

Утилизация органических бытовых отходов важна для каждого дачника. Как сделать компостную яму и избавиться от запаха.

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Как правильно сделать компостную яму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как лучше сделать компостную яму

Что нужно для компостной ямы

Утилизация органических бытовых отходов - актуальная тема для всех дачников Компостная яма или куча: как сделать ее по правилам и избавиться от неприятного запаха - расскажет Главред.

Что делать с кучей отходов на участке

Как рассказывает Александр Андращук, органические отходы - это потенциально очень хорошее органическое удобрение, и вывозить их куда-то просто нет смысла. Все это можно переработать в домашних условиях, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

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С чего начать создание компостной ямы

Компостные ямы бывают двух видов: надземная и вкопанная в землю. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы.

Если говорить о надземной компостной яме, то она лучше проветривается (все процессы проходят с участием кислорода, поэтому и происходят быстрее). Если такая яма хорошо проветривается, перегной можно получить значительно быстрее - примерно за год. Если же компостная яма вкопана в землю, то доступ воздуха к ней ограничен, а процесс образования удобрения будет длиться дольше. Кроме того, в подземной компостной яме необходимо чаще перемешивать отходы, чтобы обеспечить доступ воздуха к более глубоким слоям.

От чего зависит качество компоста

Прежде всего - от компонентов, которые туда добавляют, и от способа их подготовки. Важно также соотношение органических и минерализованных веществ. Поскольку растения потребляют минеральные элементы, их количество в компосте влияет на качество удобрения. Кроме того, можно специально добавлять микроорганизмы, которые ускоряют процесс разложения.

Как создать компостную яму за 15 минут

Для этого нужно четыре компонента. Два из них есть на каждой даче: кухонные отходы, опавшие листья, отмершая трава или сено. Если же нужно не просто утилизировать отходы, а создать качественное удобрение, стоит добавить ведро низинного (не очень кислого) торфа и качественный перегной. Компост на основе торфа содержит много питательных веществ.

Последовательность действий:

Выбрать емкость для компоста. Смешать все четыре компонента. Тщательно перемешать.

Чего категорически нельзя класть в компост

Не стоит добавлять в компост отходы животного происхождения - шерсть, копыта, рога и т.д., поскольку они могут содержать вредные вещества и возбудители болезней.

Также не следует класть металл, стекло, пластик, ведь они портят качество удобрения.

Как избавиться от неприятного запаха из компостной ямы

Лучший способ нейтрализовать запах - после внесения отходов присыпать их землей или торфом слоем примерно 10 см.

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О канале Александра Андращука Канал создан в 2014 году, и сейчас на него подписано почти 9 тысяч пользователей. Здесь автор размещает видео на темы, связанные с садоводством: выбор и посадка растений, обрезка и формирование правильной кроны, уход за деревьями и кустами, борьба с вредителями и болезнями, выращивание экзотических культур и тому подобное. Также можно найти много практических советов и рекомендаций.

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