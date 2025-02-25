Где лучше посадить картофель: секреты удачного выращивания

Выбор картофеля для посадки влияет на урожайность. Какие сорта устойчивы к болезням, когда сажать и как подготовить почву для картофеля.

https://glavred.info/sad-ogorod/gde-luchshe-posadit-kartofel-sekrety-udachnogo-vyrashchivaniya-10642625.html Ссылка скопирована

Где картофель растет лучше всего / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какой картофель стоит выбрать для посадки

Когда лучше всего высаживать картофель

Какая почва самая лучшая для посадки

Картофель - это одна из самых популярных культур в Украине, но для того, чтобы получить хороший урожай нужно правильно подобрать сорт картофеля согласно условиям, в которых он будет расти. Главред попробует помочь в этом разобраться.

Выбор картофеля для посадки

В холодных регионах картофель чаще всего выращивают летом, но в более теплых условиях его можно сажать и как зимнюю культуру. Существуют различные сорта картофеля, которые отличаются формой, цветом, структурой мякоти, а также цветом кожуры. Сроки созревания зависят от сорта. Ранние сорта собирают через 2-2,5 месяца после посадки, средние - через 3-3,5 месяца, а поздние - через 4-4,5 месяца. Выбирая сорт картофеля для посадки, стоит обратить внимание на его устойчивость к болезням и вредителям, размер клубней, а также потенциальную урожайность.

Когда нужно высаживать картофель

На своем YouTube-канале "Жизнь смущает" блогер рассказывает о своем опыте выращивания картофеля. По ее словам, нет никакого смысла сажать картофель в холодную землю. Минимальная температура почвы, при которой картофель сможет прорасти, - 7°C, но лучше дождаться 10-12°C. Картофель, посаженный в теплую землю, быстрее развивается и опережает в росте тот, что был посажен в холодную почву.

Признаком того, что температура почвы подходит для высаживания картофеля, является момент, когда листочки на берегу достигают размера монеты номиналом одна копейка.

Картофель, по словам блогера, не является самым полезным продуктом, но занимает четвертое место в мире по объемам потребления после риса, кукурузы и пшеницы.

Какая почва лучшая для посадки картофеля

Картофель хорошо растет на разных типах почв, однако лучшим вариантом является супесчаная или другая рыхлая, хорошо дренированная и богатая питательными веществами почва. Для поддержания достаточного уровня влажности песчаный грунт нужно регулярно поливать. Если дренаж недостаточный, а почва имеет тонкую текстуру или содержит много глины и ила, то клубни могут вырасти неправильной формы.

Картофель лучше всего сажать в нейтральную почву с pH 5,5-6,0. В более щелочной среде часто встречается парша - заболевание, передающееся через почву и поражающее клубни.

Где лучше всего растет картофель

Картофель не должен перегреваться на солнце, однако ему необходимо много солнечного света. Поэтому следует выбирать место, где в течение дня есть больше всего солнца. Не стоит сажать картофель в затопленную землю, поскольку он начнет гнить. Важно выбрать участок с хорошим дренажем и проверить, чтобы почва не была слишком влажной во время посадки. Не рекомендуется сажать картофель из магазинов, поскольку он может быть заражен болезнями, которые повлияют на урожай. Лучше высаживать разные сорта картофеля - ранние, средние и поздние. Не стоит выращивать картофель более двух лет подряд на одном месте, поскольку это приводит к истощению почвы. После картофеля рекомендуется сажать лук, чеснок, редьку или зелень. Картофель не следует сажать после томатов, перца, баклажанов и табака или рядом с этими культурами, поскольку они страдают от одинаковых болезней, что повышает риск инфицирования. Также не рекомендуется сажать картофель на участках, где ранее выращивали фасоль, чечевицу или горох, поскольку эти растения истощают почву, что может негативно повлиять на урожай картофеля.

Вам может быть интересно:

О канале "Жизнь смущает" Канал создан в 2023 году. Подписчиками являются более 47 тысяч пользователей. Женщина публикует видео, связанные с садом, огородом, рукоделием, чтением и вкусностями, а также делится своими взглядами на жизнь и проблемами, с которыми сталкиваются дети школьного возраста.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред