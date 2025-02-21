Что посадить в марте - опытная дачница поделилась своими секретами

Что посадить в марте, чтобы получить ранний урожай? Редис, горох, морковь, петрушка, а также морозостойкие цветы для клумб.

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Что посеять ранней весной в открытый грунт / Коллаж: Главред, скриншоты

Начало весны - чрезвычайно плодотворный и насыщенный период для огородников и садоводов. В марте уже активно ведутся работы на приусадебных участках. Если земля оттаяла, можно высевать первые огородные культуры, цветы и высаживать деревья, которые не боятся заморозков. Главред расскажет, что можно высадить и посеять уже в начале марта. В передаче "Завтрак с 1+1" Елена Павловна Антоненко, которая с ранней весны начинает посевной сезон, рассказывает, в марте уже можно сеять морковь, горох, щавель, редис, петрушку, поскольку они не боятся заморозков. Для культур и цветов, чувствительных к морозам, пенсионерка делает небольшие парники и высевает семена на рассаду.

Что можно посеять в марте в открытый грунт

Ранней весной на участке можно высевать культуры, которые не боятся заморозков и созревают к концу марта.

Редиска

Редис можно высевать уже в начале марта, но перед посевом семена нужно обработать и обеззаразить. Необходимо сделать борозды глубиной 2 см на расстоянии 10-15 см друг от друга и посеять семена. Если ожидается минусовая температура или заморозки, лучше накрыть грядки пленкой до появления листочков.

Горох

Горох можно высевать только в том случае, если температура несколько дней подряд не опускается ниже 5-7°C. Сеять его нужно на грядках с расстоянием 20 см между рядками и 5 см между семенами, на глубину 4 см.

Петрушка и укроп

Эти виды зелени не прихотливы к почве. Их можно сеять, когда температура несколько дней не опускается ниже 3°C. Укроп и петрушку высевают в бороздки глубиной 3 см, с расстоянием между рядами не менее 10 см.

Морковь

Ранние сорта моркови можно сеять с середины марта. Рекомендуется предварительно удобрить грядки перегноем. Борозды должны быть на расстоянии 20 см друг от друга. После посева почву нужно полить.

Какие цветы можно посеять в марте в открытый грунт

Обычно клумбами начинают заниматься в апреле. Однако есть цветы, которые можно высаживать в открытый грунт уже в марте, поскольку они устойчивы к морозам.

Вербена - высаживают до 20-х чисел марта. После посева семена не нужно присыпать землей.

Эхинацея - сажают в первой половине марта, иначе будет поздно.

Азарина - чем раньше посеять, тем раньше она зацветет.

Тюльпаны - обычно высаживают осенью, но при наличии возможности можно посадить и в конце марта.

Гелиотроп и лобелия - обычно высевают еще в феврале, но если не успели, можно посеять и в марте.

Колокольчик - можно сеять в течение всего марта, семена землей не присыпают.

Однако перед высадкой растений в землю, следует учесть определенные условия и обратить внимание на:

Суточную температуру, которая не должна быть ниже 5 градусов;

Уровень влажности почвы и воздуха;

Можно руководствоваться лунным календарем. Учесть благоприятные и неблагоприятные дни для высаживания огородных культур в открытый грунт.

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Что известно о "Завтрак с 1+1" "Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Завтрак с 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Завтрак с 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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