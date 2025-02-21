Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Одним "кликом": эксперт предостерег, как США могут остановить ВСУ на поле боя

Даяна Швец
21 февраля 2025, 14:29
284
По словам Горбача, прихоти Маска, как и прихоти Трампа, могут существенно сказаться на нашей боеспособности.
Одним 'кликом': эксперт предостерег, как США могут остановить ВСУ на поле боя
Если Маск отключит Starlink, Украина останется без защиты/ Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, Главред

О чем речь:

  • Илон Маск может отключить Starlink ВСУ
  • Спутниковая связь Украины под угрозой

Не секрет, что отключение Starlink поставило бы под угрозу способность ВСУ эффективно действовать на поле боя, ведь эта система является критически важной для современных военных операций Украины. Директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач ответил на вопрос, не получится ли так, что Трамп шокирует мир и Украину словами, а Маск потом начнет шокировать всех действиями.

К сожалению, по словам Горбача, такая угроза действительно есть.

видео дня

"Она заключается в том, что Силы обороны Украины критически зависимы от Starlink, которым управляет и владеет Илон Маск. Да, за эти услуги спутниковой связи, интернета и т.д. Маску платит правительство США. Не секрет, что наши Вооруженные силы пользуются именно этим и на линии фронта, и перед ней. Лишение такой связи было бы для нас критическим. Поэтому мы зависимы от Илона Маска", - заявил он во время чата на Главреде.

Как поясняет эксперт, если раньше эти услуги оплачивало американское правительство, и Маск зарабатывал на этом деньги, поэтому смотрел на это спокойно и даже благосклонно, то сейчас, когда Маск фактически устанавливает контроль над финансами американского правительства и сам себе платит, возникает определенный конфликт интересов.

"Тем не менее, прихоти Маска, как и прихоти Трампа, могут существенно сказаться на нашей боеспособности, потому что заменить этот способ связи быстро будет почти невозможно. Уверен, что со временем мы бы нашли выход, но весь тот период, пока мы бы искали выход, мы были бы очень уязвимыми", - считает Горбач.

Резюмируя, эксперт сделал вывод, что такое поведение Илона Маска несет риски и для Украины также, а не только для США.

Угрозы США Украине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на NBC, Владимиру Зеленскому дали час на подписание договора о редкоземельных металлах. Издание рассказало, что Трамп поставил Зеленского в жесткие рамки, вызвав сильный конфликт.

Также, по данным Defence Express, из-за Трампа Украина может остаться без ПВО. С 22 января Украина больше не получает от США новые пакеты вооружения и уже сталкивается с дефицитом ракет к системам Patriot.

Депутат ЕП Мика Аалтола считает, что Трамп может поставить ультиматум, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели. Он выразил мнение, президент США шантажирует европейцев выводом американских войск с континента.

Больше международных новостей:

Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ Владимир Зеленский линия фронта Дональд Трамп Владимир Путин Илон Маск Владимир Горбач война России и Украины Starlink контрнаступление ВСУ Фронт
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Фактчекинг: правдивы ли заявления Трампа о помощи от США на $350 миллиардов

Фактчекинг: правдивы ли заявления Трампа о помощи от США на $350 миллиардов

15:00Аналитика
"Путин дойдет до Львова": Сотник сказал, на что Украине никогда нельзя соглашаться

"Путин дойдет до Львова": Сотник сказал, на что Украине никогда нельзя соглашаться

12:42Украина
"Кремль разворачивает масштабную войну": ЦПД раскрыл опасные сценарии

"Кремль разворачивает масштабную войну": ЦПД раскрыл опасные сценарии

11:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Даниэль Салем раскрыл правду про отношения Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна

Самая высокая цена за 10 лет: в Украине рекордно подорожал популярный продукт

Самая высокая цена за 10 лет: в Украине рекордно подорожал популярный продукт

Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

Последние новости

15:00

Фактчекинг: правдивы ли заявления Трампа о помощи от США на $350 миллиардов

14:42

Гимнастка Анна Ризатдинова воплотила мечту девочки, папа которой погиб, защищая Украину

14:41

Мясопустная суббота: что категорически нельзя делать 22 февраля

14:29

Одним "кликом": эксперт предостерег, как США могут остановить ВСУ на поле боя

14:26

"Страшно" красивая мисс "ДНР" получила награду за поддержку оккупантов

Индексация пенсий, дешевые лекарства и аннулирование медицинских деклараций: что меняется для украинцев с 1 мартаИндексация пенсий, дешевые лекарства и аннулирование медицинских деклараций: что меняется для украинцев с 1 марта
14:18

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с грабителем банка за 19 секунд

13:36

"Откроет новые возможности": в Украине могут заблокировать российскую музыку

13:14

Вывод войск из Украины: эксперт назвал сценарий, как поставить РФ на растяжку

13:05

Где спрятаны перчатки: только люди с высоким IQ найдут разгадку за 11 секунд

Реклама
12:44

"Весна нам уже подмигивает": синоптик назвала точную дату потепления в Украине

12:42

"Путин дойдет до Львова": Сотник сказал, на что Украине никогда нельзя соглашатьсяВидео

12:39

"Неприятный тип": звезды сериала Парочка следователей прокомментировали свои роли

12:39

"Подружился" с Путиным: спецпредставитель Трампа рассказал о визите в Москву

12:04

Украинский ведущий высказался о военной службе Игоря Ласточкина - детали

11:55

Рианна и ее муж готовятся к появлению третьего ребенка

11:52

Некоторым пенсионерам Украины заблокируют выплаты: кто теряет право на пенсию

11:28

Как вернуть к жизни увядшие розы – оживляем цветы в домашних условиях

11:27

"Кремль разворачивает масштабную войну": ЦПД раскрыл опасные сценарии

11:23

У Трампа удалили все проукраинские упоминания в заявлении G7 - NYT

11:14

Будет мощный ветер и 18-градусный мороз: Украину атакует холодина

Реклама
10:43

Китайский гороскоп на завтра 22 февраля: Тиграм - угроза, Лошадям - гнев

10:23

Вместо дорогого лосося: 5 доступных продуктов с высоким содержанием Омега-3

10:22

"Нет аппетита": в США высказались о продолжении военной помощи Украине

09:45

РФ готовится объявить о "победе" в войне до 24 февраля: в ГУР сделали заявление

09:33

"Боюсь выкашлять внутренние органы": Наталья Могилевская тяжело заболела

09:33

Трамп рассердился на Зеленского: Вашингтон и Киев готовят новое соглашение - Axios

09:30

Макрон заявил об опасности капитуляции Украины: "Нельзя допустить прекращения огня"

09:28

Гороскоп на завтра 22 февраля: Весам - неожиданные подарки, Рыбам - отличный день

09:01

Какие каши можно есть ежедневно: эксперты назвали 7 самых полезных круп

08:36

Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели – депутат ЕП

08:10

Тотальный шторм: что придумала РФ к 24 февралямнение

08:07

В ФБР - новый глава: чем "прославился" Кэш Пател и что говорил об Украине

06:59

ВСУ продвинулись под Покровском: в ISW раскрыли ситуацию на фронте

06:10

Что привело Трампа к состоянию несдерживаемого словесного поноса?мнение

05:30

Распродажа из-за переизбытка: украинцев предупредили об обвале цен на ключевой овощ

05:05

Что такое "циганський піт": лишь единицы правильно объяснят фразуВидео

04:30

Переговоры с Россией: Загородний назвал главные козыри УкраиныВидео

03:37

Знают единицы: названы 4 проверенных признака того, что кот любит своего хозяина

03:30

Игнорировать нельзя: водителям рассказали о важных красных знаках на панели авто

02:30

"Страны Зеленского уже не было бы": вице-президент США выдал циничное заявлениеВидео

Реклама
01:56

Почему спидометр "врет" о скорости автомобиля: специалисты раскрыли секрет

01:30

Первый ангел Victoria's Secret с витилиго выходит замуж - подробности

00:32

Как заставить Россию стремиться к миру: Зеленский назвал ключевое условие

20 февраля, четверг
23:46

"Мы готовимся": в ОВА заявили, что враг планирует наступление в Запорожской области

23:45

Куда обращаться, если батареи не греют - быстрое решение проблемы

23:23

Николь Кидман стала жертвой злоумышленников - что произошло со звездой

22:56

Появилась обновленная версия соглашения о полезных ископаемых: что об этом известно

22:42

Над ВСУ нависла угроза: враг прибегает к опасной тактике на Курщине

22:21

"Импичмент Трампу": американцы массово выходят на митингиВидео

22:00

Давление США и переговоры с Келлогом: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять