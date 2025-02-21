Одним 'кликом': эксперт предостерег, как США могут остановить ВСУ на поле боя

По словам Горбача, прихоти Маска, как и прихоти Трампа, могут существенно сказаться на нашей боеспособности.

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Если Маск отключит Starlink, Украина останется без защиты/ Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, Главред

О чем речь:

Илон Маск может отключить Starlink ВСУ

Спутниковая связь Украины под угрозой

Не секрет, что отключение Starlink поставило бы под угрозу способность ВСУ эффективно действовать на поле боя, ведь эта система является критически важной для современных военных операций Украины. Директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач ответил на вопрос, не получится ли так, что Трамп шокирует мир и Украину словами, а Маск потом начнет шокировать всех действиями.

К сожалению, по словам Горбача, такая угроза действительно есть.

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"Она заключается в том, что Силы обороны Украины критически зависимы от Starlink, которым управляет и владеет Илон Маск. Да, за эти услуги спутниковой связи, интернета и т.д. Маску платит правительство США. Не секрет, что наши Вооруженные силы пользуются именно этим и на линии фронта, и перед ней. Лишение такой связи было бы для нас критическим. Поэтому мы зависимы от Илона Маска", - заявил он во время чата на Главреде.

Как поясняет эксперт, если раньше эти услуги оплачивало американское правительство, и Маск зарабатывал на этом деньги, поэтому смотрел на это спокойно и даже благосклонно, то сейчас, когда Маск фактически устанавливает контроль над финансами американского правительства и сам себе платит, возникает определенный конфликт интересов.

"Тем не менее, прихоти Маска, как и прихоти Трампа, могут существенно сказаться на нашей боеспособности, потому что заменить этот способ связи быстро будет почти невозможно. Уверен, что со временем мы бы нашли выход, но весь тот период, пока мы бы искали выход, мы были бы очень уязвимыми", - считает Горбач.

Резюмируя, эксперт сделал вывод, что такое поведение Илона Маска несет риски и для Украины также, а не только для США.

Угрозы США Украине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на NBC, Владимиру Зеленскому дали час на подписание договора о редкоземельных металлах. Издание рассказало, что Трамп поставил Зеленского в жесткие рамки, вызвав сильный конфликт.

Также, по данным Defence Express, из-за Трампа Украина может остаться без ПВО. С 22 января Украина больше не получает от США новые пакеты вооружения и уже сталкивается с дефицитом ракет к системам Patriot.

Депутат ЕП Мика Аалтола считает, что Трамп может поставить ультиматум, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели. Он выразил мнение, президент США шантажирует европейцев выводом американских войск с континента.

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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