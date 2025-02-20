Зеленскому дали час на подписание договора о редкоземельных металлах - NBC

Ключевое:
- США пытались заставить Украину подписать невыгодное соглашение
- Трамп поставил Зеленского в жесткие рамки, вызвав сильный конфликт
Американские журналисты из NBC News опубликовали материал, в котором утверждают, что Дональд Трамп пытался давить на Украину и шантажировать президента Владимира Зеленского во время переговоров по мирному решению войны с Россией.
Оттепель после победы Трампа
Как рассказали изданию опрошенные американские и европейские чиновники, сразу после того, как Трамп выиграл президентские выборы, республиканцы в Конгрессе США и лоббисты в Вашингтоне посоветовали Украине продемонстрировать готовность к компромиссам и убедить нового президента, что основной причиной длительного конфликта является Россия.
Украина согласилась на такие условия и даже предложила альтернативу вступления в НАТО, рассматривая возможность размещения европейских войск на своей территории.
"Подход Зеленского, казалось, сработал. Трамп выступил с резкой риторикой в отношении России, угрожая Москве тарифами, санкциями и налогами на продажу российских товаров в Соединенные Штаты и другие страны, если Путин не договорится о прекращении войны. Он также назначил своим представителем в Украине генерал-лейтенанта армии в отставке Кита Келлога, который симпатизировал Киеву", - пишет издание.
Разговор с Путиным, который переписал все
Идея сначала выглядела положительно для команды Трампа, однако впоследствии все пошло "наперекосяк". Точкой отсчета стал телефонный разговор между Путиным и Трампом 12 февраля. Уже на следующий день на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны США Пит Хегсет заявил, что вступление Украины в НАТО "не является реалистичным вариантом для решения ситуации".
Более того, за бортом Трамп оставил и Келлога, объявив, что его команда будет вести переговоры с россиянами, но не упомянув генерал-лейтенанта в отставке.
Экономическое давление со стороны США на Украину
Кроме этого, Штаты усилили экономическое давление. Министр финансов США Скотт Бессент, который приехал в Киев, предложил подписать соглашение, по которому США получили бы доступ к украинским полезным ископаемым.
Бессент дал Зеленскому лишь час для размышлений, угрожая в случае отказа отменой важных встреч с важными для Украины высокопоставленными чиновниками США.
Отказ Зеленского подписывать соглашение, открыв "ящик Пандоры"
Зеленский отказался подписать соглашение в таких условиях, что вызвало резкую реакцию из Вашингтона.
Сразу после этого Трамп начал открыто критиковать президента Украины, обвиняя Киев в том, что Украина якобы сама виновата в войне. Трамп также заявил, что соглашение по добыче полезных ископаемых было почти готово и обвинил Зеленского в грубом отношении к американской делегации. В соцсетях Трамп публично назвал Зеленского "скромным комиком" и "диктатором".
В ответ президент Украины заявил, что Трамп находится "в пузыре дезинформации", и Украина не позволит давления, которое угрожает ее суверенитету.
В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что публичная критика Трампа может привести к серьезным последствиям для Украины.
"Война слов" между Трампом и Зеленским "играет на руку Путину"
Сам Трамп, комментируя слова, что "США не считают членство Украины в НАТО реалистичным результатом переговорного соглашения" сказал, что считает заявления Хегсета "достаточно точными".
"Это еще больше усилило путаницу и критику, что США уступают ключевому требованию России еще до того, как переговоры даже начались", - пишет издание.
Резюмируя, сенатор Том Тиллис, республиканец от Северной Каролины, сказал NBC News, что "война слов" между Трампом и Зеленским "играет на руку Путину".
Ясно одно - отношения между Киевом и Вашингтоном вступили в сложный этап, где экономические интересы и геополитические амбиции пересекаются с национальным достоинством и безопасностью Украины.
Напряженность между Зеленским и Трампом - что известно
Как сообщал Главред, 19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине нужно проводить выборы президента. По его словам, "Зеленского поддерживает 4% украинцев".
Также глава Штатов высказал мнение, что войну в Украине можно было завершить несколько лет назад. Также Трамп добавил, что россияне не хотят уничтожать Киев, а если бы хотели, то сделали бы это.
В свою очередь Европа поддержала Украину и раскритиковала Трампа. Сам президент Украины поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку.
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Что известно о NBC News?
NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.
К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.
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