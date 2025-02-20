Трамп и Путин объединились для уничтожения Европы - Politico

Европа больше не может полностью полагаться на США в защите общих ценностей, отметили в Politico.

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Америка Трампа стала союзником Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

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Трансатлантический альянс разрушается, теперь формируется союз между Путиным и Трампом

Европа осознает, что больше не может полагаться на США

Трамп открыто поддерживает Кремль - назвал Зеленского "диктатором" и заявил, что его не слишком волнует исход войны

Все больше европейских политиков видят в действиях Дональда Трампа крен в сторону Владимира Путина. Трансатлантический альянс распался, зато появился союз между лидером РФ и президентом США для уничтожения Европы. Об этом пишет Politico.

Заявления президента США перевернули представление о трансатлантических отношениях, которые были лежали в основе европейской безопасности с 1945 года. В Европе все больше политиков осознают новую реальность: Америка, которую они знали, больше не является безусловным союзником.

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Сейчас Вашингтон все более скептически - или даже откровенно враждебно - относится к своим союзникам. Если кто-то еще сомневался в желании Трампа разорвать связи с Европой, то последние заявления президента развеяли эти иллюзии.

Во вторник он обвинил Украину в "развязывании войны" против России, фактически игнорируя факт неспровоцированного вторжения Москвы в 2022 году. Как отметили в издании, отказ признавать неспровоцированную агрессию России и перекладывание ответственности на жертву шокировали даже ближайших союзников США.

"Теперь мы имеем альянс между российским президентом, который хочет уничтожить Европу, и американским президентом, который также хочет уничтожить Европу", - заявил один из европейских дипломатов.

После трех лет решительной поддержки Украины при Джо Байдене, новый президент откровенно отстаивает позицию Кремля. В среду он назвал Владимира Зеленского "диктатором" из-за того, что тот не провел выборы в условиях военного положения. В то же время он признался, что ему безразличен исход войны.

"Эта война гораздо важнее для Европы, чем для нас. Нас разделяет большой, прекрасный океан", - написал Трамп.

Politico отмечает, что для европейцев такие слова звучат как катастрофа. Впрочем, они вполне вписываются в логику Трампа, который всегда демонстрировал скептическое отношение к ЕС. В течение своего первого месяца на посту он ввел новые пошлины на европейские товары, высмеивал институты ЕС, высказывался за сокращение военных обязательств США перед НАТО и даже поздравил Путина с возвращением в мировую политику.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Раскол в Европе

Ответ Европы не заставил себя ждать. Главные проевропейские партии Европарламента выступили с заявлением, в котором прямо признали: "Европа больше не может полностью полагаться на США в защите наших общих ценностей". Они отметили, что страны ЕС должны немедленно начать усиленное перевооружение и увеличить поддержку Украины.

Но не все в Европе готовы открыто противостоять США. Некоторые правительства, например правящая коалиция Италии, пытаются сохранять нейтралитет.

Кроме этого, последний раунд американо-российских переговоров в Саудовской Аравии показал, что Вашингтон и Москва ищут точки соприкосновения, среди которых - возможное ослабление санкций против РФ в обмен на экономическое сотрудничество. Между тем в Брюсселе приходят к выводу: США больше не являются частью европейского лагеря.

Еще одним сигналом стало то, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен за целый месяц так и не смогла поговорить с Трампом. Ее встреча с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Париже не дала результатов, а уже на следующий день Трамп начал переговоры с Путиным, не предупредив европейских союзников.

"Путин имеет амбиции выйти далеко за пределы Украины и распространить территориальный контроль России на часть Восточной Европы, включая страны Балтии, которые ранее были частью Советского Союза. Что касается отношений США с Европой, то Трамп уже выдвинул идею потенциального использования военной силы для установления контроля над Гренландией", - говорится в материале.

В издании отметили, что, вероятно, Вашингтон идет на сделку, в которой Украина и Европа даже не присутствуют за столом переговоров. Российские пропагандисты уже празднуют - они получают козыри, которых даже не надеялись.

Критика Трампа в сторону Зеленского - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна провести президентские выборы, намекая, что тогда для страны найдется место за столом переговоров. Также он утверждал, что рейтинг поддержки Владимира Зеленского якобы упал до 4%.

Президент Украины отверг эти заявления и привел данные КМИС, по которым его уровень доверия среди украинцев составляет 57%. Впоследствии Трамп раскритиковал Зеленского за отказ объявить выборы и назвал его "диктатором".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Киев воздержаться от резкой критики Трампа, предостерегая, что это может осложнить отношения между Украиной и Соединенными Штатами. В то же время советник Трампа Майк Волц выразил недовольство реакцией Украины на предложения США по инвестированию в добычу полезных ископаемых.

После этого, политики Германии, Финляндии, Норвегии, Чехии и Великобритании осудили заявления Трампа о "диктатуре" в Украине и выразили поддержку Владимиру Зеленскому.

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