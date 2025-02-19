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Мирные переговоры без участия Украины: Буданов сделал заявление о завершении конфликта

Юлия Закрепа
19 февраля 2025, 11:59обновлено 19 февраля, 12:41
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Кирилл Буданов резко отреагировал на переговоры США и РФ без участия Украины.
Мирные переговоры без участия Украины: Буданов сделал заявление о завершении конфликта
Буданов отреагировал на мирные переговоры / коллаж: Главред, фото: ГУР, МИД РФ

Главные тезисы Буданова:

  • Мирные переговоры должны проходить при участии всех сторон
  • Приведут ли переговоры к решению войны

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что мирные переговоры должны проходить при участии всех сторон конфликта.

Руководитель ГУР в интервью Defence24 ответил на вопрос о его отношении к мирным переговорам без прямого участия Украины, и считает ли он, что такие переговоры приведут к длительному и справедливому решению конфликта.

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"Окончательные и эффективные переговоры между враждующими странами невозможны без участия всех сторон конфликта", - заявил Буданов в ответ.

Переговоры США и РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что США и РФ не хотели участия Украины в переговорах в Саудовской Аравии. Главным модератором выступил именно наследный принц Саудовской Аравии, который пытался сбалансировать интересы всех сторон. Однако результатом стало исключение Украины из дискуссий.

Стало известно, чем завершились переговоры США и РФ в Саудовской Аравии завершились. Пропагандистские СМИ пишут, что переговоры представителей России и США проходили в два раунда. В целом разговор длился около 4,5 часов. Ушаков заявил, что переговоры делегаций России и США прошли неплохо.

Михаил Подоляк раскритиковал переговоры США и РФ в Саудовской Аравии. Он назвал переговоры форумом для новых российских "ультиматумов". Подоляк добавил, что последняя атака из 176 беспилотников, выпущенных по Украине, за несколько часов до переговоров, показывает реальную "переговорную позицию" России.

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