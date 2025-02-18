Трамп может вывести войска США из Балтии по требованию Путина - Financial Times

Хозяин Кремля стремится сделать Европу "уязвимой" перед угрозой наступления России.

https://glavred.info/world/tramp-mozhet-vyvesti-voyska-ssha-iz-baltii-po-trebovaniyu-putina-financial-times-10640471.html Ссылка скопирована

В Financial Times назвали возможное требование Путина к Трампу / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН, сайт Кремля

Кратко:

Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из стран Балтии

Путин хочет сделать Европу уязвимой

Президент России Владимир Путин может потребовать от главы США Дональда Трампа вывести американский военный контингент, размещенный на территории всех постсоветских и, в частности, Балтийских стран после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман в статье 18 февраля.

"Путин хочет, чтобы войска НАТО были выведены со всей бывшей советской империи", - говорится в статье.

видео дня

"Европейские чиновники считают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из стран Балтии и, возможно, дальше на запад", - добавил Рахман.

В частности, речь идет о словах американского дипломата Джулии Смит, которая накануне высказывала опасения относительно того, что Трамп может пойти на уступки перед Путиным и вывести около 20 тысяч военных из Европы.

Таким образом, считает аналитик Financial Times Гидеон Рахман, Путин стремится ослабить Европу, сделать ее "уязвимой" перед российской угрозой.

Угроза для НАТО со стороны РФ

Как сообщал Главред, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции и заявил, что страна-агрессор Россия готовится отправить этим летом свои войска в Беларусь.

"Предназначены ли эти российские силы в Беларуси для нападения на Украину? Возможно. А может - предназначены для вас. Позвольте мне напомнить вам: Беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она фактически стала плацдармом для российских военных операций", - подчеркнул он.

Также украинский президент призвал к созданию Вооруженных сил Европы. Он подчеркнул, что это нужно сделать на фоне российской угрозы Европе.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Тем временем президент США Дональд Трамп не согласен с утверждениями украинского лидера Владимира Зеленского, что однажды Россия будет воевать с НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал вероятность нападения РФ и спрогнозировал возможный ответ Альянса.

"Если Путин считает, что он может, без значительного риска для своей страны и своей армии, атаковать хоть один квадратный километр территории НАТО, он столкнется с мощным ударом НАТО по России. Он это знает. И он не решится это сделать", - заявил он.

Другие новости:

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред