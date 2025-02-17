Трамп не верит, что Россия будет нападать на НАТО

Вы узнаете:
- Что Трамп думает о риске нападения РФ на НАТО
- Что Зеленский заявил об угрозе для Альянса
Президент США Дональд Трамп не согласен с утверждениями украинского лидера Владимира Зеленского, что однажды Россия будет воевать с НАТО.
Журналисты спросили американского президента, согласен ли он с заявлением президента Украины Владимира Зеленского, что Россия будет воевать против НАТО, и имеет ли он какие-то беспокойства по этому поводу.
"Нет, я не согласен. Я не согласен. Нисколько", - сказал глава Белого дома.
Смотрите видео - Трамп сказал, верит ли он в нападение РФ на страны НАТО:
Угроза для НАТО со стороны РФ
Как сообщал Главред, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции и заявил, что страна-агрессор Россия готовится отправить этим летом свои войска в Беларусь.
"Предназначены ли эти российские силы в Беларуси для нападения на Украину? Возможно. А может - предназначены для вас. Позвольте мне напомнить вам: Беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она фактически стала плацдармом для российских военных операций", - подчеркнул он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал вероятность нападения РФ и спрогнозировал возможный ответ Альянса.
"Если Путин считает, что он может, без значительного риска для своей страны и своей армии, атаковать хоть один квадратный километр территории НАТО, он столкнется с мощным ударом НАТО по России. Он это знает. И он не решится это сделать", - заявил он.
Также украинский президент призвал к созданию Вооруженных сил Европы. Он подчеркнул, что это нужно сделать на фоне российской угрозы Европе.
Отметим, 17 февраля в Париже европейские лидеры обсудят, в частности, вариант автоматического приобретения Украиной членства в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня в случае достижения мирного соглашения.
Другие новости:
- "Я подтверждаю": Трамп сказал, появится ли Зеленский на переговорах с Путиным
- Британия готова ввести войска в Украину для обеспечения мирных соглашений
- США и РФ обсудят завершение войны в Украине: где и когда состоится встреча
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред