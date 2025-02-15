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"Мощный удар НАТО по РФ": в Альянсе спрогнозировали ответ на агрессию Москвы

Алексей Тесля
15 февраля 2025, 21:24
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Генсек НАТО прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского.
Флаг НАТО, Марк Рютте
Марк Рютте рассказал об ответе НАТО / УНИАН, Офис президента Украины

Важно:

  • Рютте прокомментировал вероятность нападения РФ
  • Путин может столкнуться с мощным ударом НАТО по России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал вероятность нападения РФ и спрогнозировал возможный ответ Альянса.

В случае нападения России на территорию Североатлантического альянса Кремль столкнется с мощным ответом, о чем знает диктатор Владимир Путин, подчеркнул он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

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При этом генсек НАТО прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского относительно разведданных, что Россия может планировать атаку на другую страну НАТО в течение следующего года.

"Если Путин считает, что он может, без значительного риска для своей страны и своей армии, атаковать хоть один квадратный километр территории НАТО, он столкнется с мощным ударом НАТО по России. Он это знает. И он не решится это сделать", - заявил он.

Вместе с тем генеральный секретарь НАТО обратил внимание на то, что сдерживающая сила Альянса "сейчас в очень хорошем состоянии".

"Проблема в том, что через четыре или пять лет, если мы не примем необходимых решений сейчас, мы можем столкнуться с серьезными трудностями", - добавил Рютте.

нато инфографика
/ Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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