Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

Руслана Заклинская
28 декабря 2024, 23:55обновлено 29 декабря, 00:44
503
Россия может использовать гибридное наступление, привлекая военных КНДР и боевиков из Хезболлы, рассказали в СНБО Украины.
РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ
Россия не отказалась от плана нападения на НАТО / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

  • Россия отработала план нападения на Финляндию, Норвегию и страны Балтии
  • РФ, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года
  • Нападение РФ на НАТО будет гибридным

Россия отработала план нападения на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО. Речь идет об одномоментной атаке нескольких подразделений российской армии. Об этом пишет финское издание Iltalehti Journal со ссылкой на источники в Альянсе.

По информации источников в НАТО, Россия отработала атаку на Финляндию, Норвегию и Балтийские страны. В случае нападения, к операции могут привлечь десятки тысяч российских солдат.

видео дня

Нападение должно было бы быть осуществлено на побережье Норвегии с направления Мурманска через море, сушу и воздух силами 14-го армейского корпуса, а также предусматривало десант в финскую Лапландию и атаки ракетными войсками, дислоцированными на Кольском полуострове. Кроме этого, в Лапландии войска РФ могут попытаться быстро захватить аэропорт Ивало.

Основной целью такого нападения было бы создание буферной зоны на севере, в Лапландии и Финмарке в Норвегии. Такие действия помогли бы России перенести боевые действия на территорию стран НАТО и связать их силы.

Россия также могла бы атаковать южное побережье Финляндии и юго-восточную часть страны ракетными силами, чтобы захватить северное побережье Финского залива. Это затруднило бы поддержку обороны Эстонии со стороны Финляндии. Согласно оценкам, Россия стремится к границам Туркуского договора 1743 года.

"Размышления России о безопасности демонстрируют стремление к стратегической глубине и усилия создать единую буферную зону в Европе, от Арктического региона через Балтийское и Черное моря до Средиземного моря", - отметили в издании.

Кроме того, Россия может попытаться прорваться в Эстонию и Латвию массированным наступлением с танками, артиллерией и ракетами. Российская 6-я армия может попытаться захватить столицы этих стран.

На Литву Россия планирует напасть через Беларусь, чтобы обеспечить наземное сообщение с Калининградом, захватив Сувалкский коридор. Успех РФ мог бы поставить силы НАТО в Балтии под серьезную угрозу. В то же время российские ракетные войска из Калининграда и Балтийский флот могут атаковать шведский остров Готланд, чтобы помешать развертыванию сил НАТО в этом регионе.

РФ не отказалась он нападения на НАТО

Российские планы по нападению на страны Балтии и Финляндию были отработаны во время учений "Запад-2017". По данным источников в НАТО, Россия до сих пор не отказалась от этого плана и стремится реализовать его после завершения войны в Украине.

"Знание о существовании российского плана нападения и его масштабы делает логичным то, почему страны НАТО организовали учения десятков тысяч солдат и сотен единиц бронетехники на побережье Норвегии и в высокогорьях Финляндии и Норвегии", - отметили в материале.

Несмотря на многочисленные потери и трудности, российское военное командование готово идти на значительные риски и потери, что делает угрозу более реальной. У НАТО есть информация, что российские войска могут быстро создать наступательные силы численностью до 600 тысяч солдат на границах Финляндии и Балтии.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Заявление СНБО Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что ключевым аспектом потенциального нападения РФ на страны НАТО является то, что оно будет гибридным. По его словам, в нем могут быть задействованы не только российские военные, но и других стран.

"НАТО важно понимать, что атака будет гибридной. Задействованы могут быть как военные КНДР, так и боевики из условной Хезболла, подконтрольные Ирану, если Запад не разрушит отношения между РФ и другими автократиями", - отметил Коваленко.

Нападение РФ на НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, Россия может совершить нападение на страны НАТО в ближайшие годы и Альянсу нужно готовиться к этой угрозе. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что хотя прямое нападение России на данный момент маловероятно, РФ может быть готова к нападению на НАТО к 2029-2030 году.

Также глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупредил, что Россия может осуществить ограниченную военную операцию против НАТО в ближайшие годы. По его словам, это не будет масштабное нападение, но оно все равно является угрозой для Альянса.

Кроме этого, генерал-майор Кристиан Фройдинг добавил, что Россия может восстановить свой военный потенциал до 2029 года, что увеличит риск агрессии против НАТО. Он также отметил, что сценарии, подобные событиям в Украине, могут повториться и в других странах.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО вторжение России российское вторжение Андрей Коваленко
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

23:55Мир
Уничтожили и поразили 15 судов: ГУР - о том, как дроны Magura "прализировали" флот РФ

Уничтожили и поразили 15 судов: ГУР - о том, как дроны Magura "прализировали" флот РФ

22:48Украина
"Что бы там Путин ни сказал": Зеленский дал поручение правительству на фоне шантажа Фицо

"Что бы там Путин ни сказал": Зеленский дал поручение правительству на фоне шантажа Фицо

20:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфорт

Гороскоп Таро на январь 2025: Овнам - триумф, Тельцам - возможность, Близнецам - комфорт

"Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха

"Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха

В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Львам - вся удача мира, Овнам - незабываемый день

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Львам - вся удача мира, Овнам - незабываемый день

Куда переставить спичку, чтобы пример стал правильным: на загадку дается 9 секунд

Куда переставить спичку, чтобы пример стал правильным: на загадку дается 9 секунд

Последние новости

23:55

РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

23:00

Проверьте свои сверхспособности: найдите незапертый замок за 5 секунд

22:48

Уничтожили и поразили 15 судов: ГУР - о том, как дроны Magura "прализировали" флот РФ

22:21

Жена молчуна Игоря Николаева срочно покинула РФ - подробности

22:20

Имеются механизмы, как заменить импорт электроэнергии из Словакии – Минэнерго

Прогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФПрогноз на 2025 год для Украины: Загородний - о сюрпризах от ВСУ и переговорах с РФ
21:53

"В полиции ждут на допрос": Анна Седокова влипнула в беду - что случилось

21:42

Водители могут сэкономить до 2 л бензина: простой способ, как уменьшить расход топлива

21:21

В Тисе утонули двое мужчин - они заплатили за переправку в Румынию $7-10 тыс

20:27

Помогающие ВСУ иностранцы смогут получить временный вид на жительство в Украине

Реклама
20:05

"Что бы там Путин ни сказал": Зеленский дал поручение правительству на фоне шантажа Фицо

19:04

Почему на Новый год пьют именно шампанское: история напитка удивит многих

19:00

РФ перешла к новой тактике ракетных ударов по Украине: анализ разведки Британии

18:56

МИД об угрозах Фицо: Украина платит немалые деньги за электроэнергию из Словакии

18:51

Во многих областях объявили штормовое предупреждение: какой будет погода 29 декабря

17:57

Греция передаст Украине партию ракет малой дальности Sea Sparrow: что известно

17:44

Работник ТЦК кулаком разбил стекло в авто после наезда: детали инцидента на Киевщине

17:13

Экстренные отключения света в Украине возвращаются в трех областях - ДТЭК

16:43

Путин извинился, но не за сбитый самолет: Зеленский позвонил президенту Алиеву

16:35

Креминь рассказал, сколько украинцы получили штрафов за нарушение языкового закона

16:25

Двух глав одним махом: правительство поддержало увольнение руководителей ОВА - о ком речь

Реклама
15:54

Штурм РФ превратился в горы сожженной техники: где ВСУ провели успешный удар

15:24

"Прочный мир возможен": экс-посол Хербст назвал возможные сроки ввода миротворцев в Украину

15:06

"Часики тик-так": жена Григория Решетника намекнула на четвертого ребенка

15:03

В Украине вырос один из тарифов на электроэнергию: кому придется платить больше

14:58

Открыть в Украине новый фронт: Зеленский раскрыл поручение Путина для Фицо

14:41

Пропаганда скрывает правду: в ГУР раскрыли детали громкого взрыва под Москвой

14:40

Камалия похвасталась "не бедным" новым кавалером

14:28

В Крыму объявили чрезвычайное положение: оккупанты в панике - в чем причина

14:28

Гороскоп для Дев на 2025 год: большая любовь и рост доходовВидео

13:54

Смертельная авария в Киеве: водитель Tesla под градусом унесла две жизни - деталиФото

13:46

Зеленские совершили редкий выход в свет

13:43

Ресурс для обстрелов готов: в ЦПД предупредили об угрозе новых ударов по Украине

13:43

"Практически не изменился": Валерий Меладзе внезапно вернулся в РФ - детали

13:12

"Нужны серьезные изменения": есть 2 способа деоккупации территорий Украины - Шарп

12:59

"Захватить большую территорию": враг хочет перерезать важную для ВСУ трассу - Ступак

12:53

Пока в Покровске "затишье перед бурей": какой капкан приготовили ВСУ врагу

12:34

Гороскоп для Близнецов на год: какие подарки Вселенной принесет 2025-йВидео

12:16

Потери около 785 тысяч военных: Сырский вышел с важным заявлением об армии РФ

12:10

От сигарет до волос: что категорически нельзя смывать в унитаз - полный список

11:44

Китайский гороскоп на завтра 29 декабря: Козлам - обиды, Обезьянам - плохие времена

Реклама
11:41

Антикоррупционеру Леменову избрана мера пресечения по делу об уклонении от армии – постановление суда

11:40

РФ попробует захватить больше территорий: есть 2 способа, как ее остановить - Шарп

11:26

Аналог железного купола: экс-глава Пентагона призвал предоставить Украине защиту

10:50

Куда переставить спичку, чтобы пример стал правильным: на загадку дается 9 секунд

10:39

Гороскоп для Львов на 2025 год: откроются границы и придет любовьВидео

10:37

Собака делает больше: жена Цекало заговорила про мир

10:29

"Очередного альфонса нашла": предательницу Ани Лорак опозорили за выбор жениха

10:27

ВСУ поразили склад "Шахедов" в Орловской области РФ - Генштаб

10:18

Джоли взяла младшую дочь от Брэда Питта на шоппинг

10:14

"Энергоблокада" от Фицо: существует ли серьезная угроза для электроснабжения Украины

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Рецепты на Новый год
"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять