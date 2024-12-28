РФ отработала нападение на страны НАТО: в Альянсе верят в реальность угрозы - СМИ

Россия может использовать гибридное наступление, привлекая военных КНДР и боевиков из Хезболлы, рассказали в СНБО Украины.

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Россия не отказалась от плана нападения на НАТО / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

Россия отработала план нападения на Финляндию, Норвегию и страны Балтии

РФ, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года

Нападение РФ на НАТО будет гибридным

Россия отработала план нападения на Финляндию и другие страны на восточном фланге НАТО. Речь идет об одномоментной атаке нескольких подразделений российской армии. Об этом пишет финское издание Iltalehti Journal со ссылкой на источники в Альянсе.

По информации источников в НАТО, Россия отработала атаку на Финляндию, Норвегию и Балтийские страны. В случае нападения, к операции могут привлечь десятки тысяч российских солдат.

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Нападение должно было бы быть осуществлено на побережье Норвегии с направления Мурманска через море, сушу и воздух силами 14-го армейского корпуса, а также предусматривало десант в финскую Лапландию и атаки ракетными войсками, дислоцированными на Кольском полуострове. Кроме этого, в Лапландии войска РФ могут попытаться быстро захватить аэропорт Ивало.

Основной целью такого нападения было бы создание буферной зоны на севере, в Лапландии и Финмарке в Норвегии. Такие действия помогли бы России перенести боевые действия на территорию стран НАТО и связать их силы.

Россия также могла бы атаковать южное побережье Финляндии и юго-восточную часть страны ракетными силами, чтобы захватить северное побережье Финского залива. Это затруднило бы поддержку обороны Эстонии со стороны Финляндии. Согласно оценкам, Россия стремится к границам Туркуского договора 1743 года.

"Размышления России о безопасности демонстрируют стремление к стратегической глубине и усилия создать единую буферную зону в Европе, от Арктического региона через Балтийское и Черное моря до Средиземного моря", - отметили в издании.

Кроме того, Россия может попытаться прорваться в Эстонию и Латвию массированным наступлением с танками, артиллерией и ракетами. Российская 6-я армия может попытаться захватить столицы этих стран.

На Литву Россия планирует напасть через Беларусь, чтобы обеспечить наземное сообщение с Калининградом, захватив Сувалкский коридор. Успех РФ мог бы поставить силы НАТО в Балтии под серьезную угрозу. В то же время российские ракетные войска из Калининграда и Балтийский флот могут атаковать шведский остров Готланд, чтобы помешать развертыванию сил НАТО в этом регионе.

РФ не отказалась он нападения на НАТО

Российские планы по нападению на страны Балтии и Финляндию были отработаны во время учений "Запад-2017". По данным источников в НАТО, Россия до сих пор не отказалась от этого плана и стремится реализовать его после завершения войны в Украине.

"Знание о существовании российского плана нападения и его масштабы делает логичным то, почему страны НАТО организовали учения десятков тысяч солдат и сотен единиц бронетехники на побережье Норвегии и в высокогорьях Финляндии и Норвегии", - отметили в материале.

Несмотря на многочисленные потери и трудности, российское военное командование готово идти на значительные риски и потери, что делает угрозу более реальной. У НАТО есть информация, что российские войска могут быстро создать наступательные силы численностью до 600 тысяч солдат на границах Финляндии и Балтии.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Заявление СНБО Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что ключевым аспектом потенциального нападения РФ на страны НАТО является то, что оно будет гибридным. По его словам, в нем могут быть задействованы не только российские военные, но и других стран.

"НАТО важно понимать, что атака будет гибридной. Задействованы могут быть как военные КНДР, так и боевики из условной Хезболла, подконтрольные Ирану, если Запад не разрушит отношения между РФ и другими автократиями", - отметил Коваленко.

Нападение РФ на НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, Россия может совершить нападение на страны НАТО в ближайшие годы и Альянсу нужно готовиться к этой угрозе. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что хотя прямое нападение России на данный момент маловероятно, РФ может быть готова к нападению на НАТО к 2029-2030 году.

Также глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупредил, что Россия может осуществить ограниченную военную операцию против НАТО в ближайшие годы. По его словам, это не будет масштабное нападение, но оно все равно является угрозой для Альянса.

Кроме этого, генерал-майор Кристиан Фройдинг добавил, что Россия может восстановить свой военный потенциал до 2029 года, что увеличит риск агрессии против НАТО. Он также отметил, что сценарии, подобные событиям в Украине, могут повториться и в других странах.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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