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РФ готовит нападение на НАТО в ближайшие годы: разведка Германии бьет тревогу

Руслана Заклинская
28 ноября 2024, 00:13
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Россия может расколоть НАТО еще до начала войны, переманив отдельные страны-члены, предположил
РФ готовит нападение на НАТО в ближайшие годы: разведка Германии бьет тревогу
Россия готовит новую войну / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

  • РФ способна напасть на НАТО в ближайшие годы
  • Потенциальными целями может быть остров Шпицберген или страны Балтии
  • Нападение России реально уже через 4-6 лет

Россия может напасть на НАТО в ближайшие годы. Кремль может осуществить ограниченную военную операцию против Альянса, о широкомасштабном нападении речь не идет. Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, пишет Zeit.

По его словам, РФ готовится к войне с Западом, и военная конфронтация становится для страны-агрессора "возможным вариантом". Каль предполагает, что к концу десятилетия российские войска будут готовы к нападению. на арктический остров Шпицберген или на страны Балтии под предлогом защиты русских меньшинств.

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По его мнению, широкомасштабного нападения на европейских членов НАТО не будет, зато Россия может осуществить ограниченную операцию - например вторжение на арктический остров Шпицберген с целью "зачистки территории" или в страны Балтии под предлогом защиты российских меньшинств.

Каль считает, что такие операции могут быть направлены на подрыв статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную оборону, и на раскол НАТО. Он добавил, что у России есть сомнения относительно эффективности коллективной безопасности Североатлантического альянса в чрезвычайных ситуациях.

"Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет", - отметил глава немецкой разведки.

Также Каль предположил, что Россия может попытаться расколоть НАТО еще до начала войны, в частности через переманивание отдельных стран-членов на свою сторону. Владимир Путин, по его словам, будет "испытывать красные линии Запада" и пойдет на эскалацию.

нато инфографика
Расходы НАТО на оброну / Инфографика: Главред

Заявление руководителя ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявление главы разведки Германии Бруно Каля. Он заявил, что РФ способна напасть на страны Балтии уже через 4-6 лет.

"Услышали наконец-то. Говорил раньше, что до нападения на страны Балтии осталось 4-6 лет", - отметил Коваленко.

По его словам, некоторые страны до сих пор уверены в своей безопасности, поскольку большинство российских войск сосредоточено в Украине. Однако, как отметил Коваленко, Россия готовит экономику и людей к войне с Западом.

"Сегодня ресурсов нет, но через 4-6 лет при нынешних обстоятельствах они будут у РФ и их союзников. Надо наконец начать накапливать Таурус. Не даете его нам, то хоть начните делать и накапливать для себя", - добавил руководитель ЦПИ.

Нападение РФ на НАТО - прогнозы

Как сообщал Главред, Россия не имеет шансов в войне с НАТО. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко уверен, что в случае конвенционного конфликта российские оккупанты не способны противостоять силам Альянса.

Зато генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что российская армия может восстановить свои силы за следующие 5 лет, что позволит ей осуществить агрессию против НАТО. Он подчеркнул, что Россия остается самой большой угрозой для Западной Европы.

По словам бывшего руководителя службы безопасности Литвы Дариуса Яунишкиса, Россия готовится к затяжной войне с НАТО, но Путин не сможет осуществить вооруженное нападение на страны Альянса в ближайшие 7-10 лет из-за ослабленного военного потенциала. Кремль стремится к восстановлению Российской империи и нацелился на страны Балтии, Украину, Польшу и часть Финляндии.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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