Украина получит мощные ракеты дальностью более 5000 километров: в НАТО дали прогноз

Страны-члены Альянса готовятся передать Украине ракеты средней дальности.

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Украина получит Томагавки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Коротко о главном:

НАТО готовит передачу дальнобойных ракет Украине

Украине удалось убедить западных партнеров

Пригласят ли Украину в НАТО

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, которая призывает к усилению помощи Украине. В документе в частности содержится призыв к странам-членам Альянса передать Украине ракеты средней дальности с дальнобойностью от 1000 до 5500 километров.

Кроме того, в резолюции призвали как можно скорее пригласить Украину в Альянс. Народный депутат и глава украинской делегации Егор Чернев сообщил, что в резолюции также рекомендуется "предоставить Украине все средства, в частности ракеты средней дальности, для защиты и сдерживания дальнейшей агрессии", передает 24 канал.

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Что известно о ракете Tomahawk / Инфографика: Главред

Как пояснил Чернев, речь идет о ракетах, способных наносить удары на стратегическую глубину (1000-5000 километров), например, такие как Tomahawk. Депутат пояснил, что этот пункт в резолюции создает юридическую основу для решения стран-членов НАТО о передаче таких ракет.

"Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать мое предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи", - сказал он.

Кроме этого, в резолюции выражена поддержка Плану победы Владимира Зеленского, его "формуле мира", призвано активизировать "политические и практические усилия" для "скорейшего" приглашения Украины в НАТО и подтвержден принцип "ничего об Украине без Украины".

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский разнес Белый дом и сделал жесткое заявление о ракетах Tomahawk. Он также резко заявил, что в отношениях между Украиной и США нет никакой конфиденциальности.

В СМИ раскрыли, что Британия передала Украине десятки Storm Shadow. Передача новой партии Storm Shadow для Украины со стороны Лондона состоялась впервые при премьерстве в Британии Кира Стармера, который обещал продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с военной агрессией России.

Также стало известно, что ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов. Жозеп Борель сообщил, что сейчас ЕС предоставил Украине оружие на сумму 45 миллиардов евро. Однако он считает, что этого уровня помощи недостаточно, чтобы существенно изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

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