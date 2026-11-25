Ограничения коснутся как промышленных предприятий, так и бытовых потребителей.

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Какими будут отключения света в Украине 26 ноября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

26 ноября в некоторых областях будут действовать круглосуточные отключения света

Для всех потребителей - графики от 0,5 до 3,5 очереди

Причина - последствия вражеских атак на энергосистему

В четверг, 26 ноября, в части областей Украины свет будут отключать круглосуточно. Для бытовых потребителей будут действовать графики объемом от 0,5 до 3,5 очереди. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Ограничения будут распределены между двумя группами потребителей: бизнесом и населением.

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"Завтра, 26 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии: для промышленности - графики ограничения мощности; для всех категорий потребителей - графики почасовых отключений (от 0,5 до 3,5 очередей)", - говорится в сообщении.

Введение графиков в компании связывают с состоянием сети после последних обстрелов.

"Причина - последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Где переждать отключение света

Во время длительных отключений электроэнергии можно воспользоваться пунктами устойчивости, где есть свет, тепло, мобильная связь и интернет. Адреса ближайших пунктов ищите на государственном сайте "Пункты устойчивости".

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Возможны ли блэкауты в Украине

Руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что эта зима не принесет энергосистеме принципиально новых вызовов.

По его словам, возможны длительные отключения и проблемы с теплоснабжением. Однако теплая зима может смягчить эти проблемы.

"Но вполне реалистичен сценарий, при котором графики будут очень жесткими или вообще возникнут блэкауты в отдельных регионах - примерно так, как мы это переживали в ноябре 2022 года", - добавил он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. За последние сутки в результате обстрелов было повреждено значительное количество объектов, обеспечивающих электроснабжение регионов. Из-за этого часть потребителей в пяти областях осталась без света.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что небольшие украинские города во время сильных морозов могут оставаться без электроэнергии до трёх суток, если российский удар выведет из строя местную подстанцию.

Депутат от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк заявлял, что украинцы, скорее всего, не будут сидеть зимой по 16 часов без света. Причиной этого, в частности, является существенное падение потребления электроэнергии из-за ударов по металлургии. То есть сократилось потребление именно в промышленности.

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