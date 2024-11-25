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Удары ATACMS по РФ и превентивная атака НАТО: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
25 ноября 2024, 22:03
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20 ноября принесло ряд важных событий для Украины как в политической, так и военной сфере. Главред собрал главные новости по состоянию на 22:00.
Удары ATACMS по РФ и превентивная атака НАТО: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 25 ноября / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, СтратКом ВСУ

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. ПодборкаГлавреда:

РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков

В ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.

Как сначала сообщили в Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на девятом этаже 9-этажного жилого дома. Информация о пострадавших выясняется.

видео дня

Военные РФ оккупировали два населенных пункта и переплыли Оскол - DeepState

Армия РФ оккупировала Катериновку и Юрьевку в Донецкой области, а также продвинулась возле девяти населенных пунктов.

Об этом в ночь на 25 ноября сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.

В российской Калуге "взрывная" ночь: БпЛА атаковали нефтебазу и завод "Тайфун"

В ночь на понедельник, 25 ноября, в российском городе Калуга БПЛА атаковали завод "Тайфун", который является одним из ключевых предприятий вражеского военно-промышленного комплекса (ВПК). Под атаку попала и нефтебаза "Калуганефтепродукт". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

РФ ударила по центру Харькова: есть "прилет", вспыхнул пожар, пострадали люди

В понедельник, 25 ноября, в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар. По предварительным данным, удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400.

Сначала мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадали шесть человек в результате "прилета" по центральной части города. Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до десяти.

Украину накроют потепление и мокрый снег: синоптик предупредил об изменениях в погоде

Погода в Украине в течение недели с 25 ноября по 1 декабря будет относительно устойчивой с температурой в пределах климатической нормы. Но из-за распространения на территории нашего государства холодного воздуха из северных широт, в первой половине недели ожидаются низкие показатели температуры на фоне области повышенного давления.

Однако ближе к выходным произойдет незначительное потепление на 2-4 градуса, а также увеличится вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождем. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

РФ ударила баллистикой по жилым домам Одессы: есть разрушения и пострадавшие

В понедельник, 25 ноября, в Одессе прогремела серия взрывов. Российские оккупанты запустили по городу баллистику. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мэр города Геннадий Труханов.

Городской голова сообщил, что россияне запустили разведывательный дрон в сторону города. Силы ПВО отработали по нему.

Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Через несколько минут военные предупредили о движении ракеты в направлении Одессы.

Со вчерашнего дня РФ запустила по Украине около 150 дронов, авиабомб и ракет - Зеленский

В понедельник, 25 ноября, российские оккупанты атаковали регионы Украины. В частности, взрывы прогремели в Одессе, Запорожье и Харькове.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара в Харькове.

"Это последняя карта в кармане Путина": эксперт описал коварный план Кремля

Украина стала первым в мире государством, по которому был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Но основной месседж этого удара направлен не на украинцев, а на Запад.

Запуск по Украине такой ракеты - это очередная попытка российского диктатора Владимира Путина шантажировать Запад ядерным оружием и показать, что он может применить ядерное оружие по любому. Такое мнение высказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в интервью Главреду.

РФ не прекращает террор дронами: оккупанты за ночь выпустили 145 БпЛА

В ночь на 25 ноября 2024 года оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed" и БПЛА неустановленного типа. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ПВО.

Согласно данным Воздушных сил, беспилотники враг запускал с направлений - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Крыма.

Всего Россия выпустила по Украине 145 дронов. Еще 71 дрон - локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси.

Атаковали 3 области РФ: украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России

Силы обороны Украины успешно ударили по ряду важных объектов российских оккупантов на территории страны-агрессора России в ночь на понедельник, 25 ноября.

Были атакованы объекты, в частности, в Брянской, Калужской и Курской областях РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Трамп передумает: замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters

Экономическая поддержка Украины Европой может помочь изменить мнение избранного президента США Дональда Трампа о войне и послать сильный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину.

Как пишет Reuters, во время своей предвыборной кампании Трамп заявил, что способен завершить войну в Украине в течение 24 часов. Одной из ключевых причин для такого шага он называет нежелание США продолжать оплачивать военную и экономическую помощь Украине.

РФ собрала 90-тысячную группировку: эксперт предупредил об угрозе для Запорожья

На Запорожском направлении враг собрал 90-тысячную группировку "Днепр", имеющую бесперебойную логистику, в том числе по железной дороге вдоль северного побережья Азовского моря. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире "Еспресо".

По его словам, железнодорожная станция Волноваха с недавних пор находится в полной безопасности, ведь украинская артиллерия не имеет возможности по ней эффективно работать.

"У них своя паучья банка": эксперт сказал, как генералы РФ "подбрасывают дрова" в войну

Российские генералы вряд ли будут противодействовать российскому диктатору Владимиру Путину, ведь они убеждены, что ситуация с эскалацией войны не зайдет слишком далеко.

Для них это игра на крови, которая приносит им бонусы и доступ к путинской "кормушке", они фактически являются псевдоэлитой российского общества. Такое мнение высказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в интервью Главреду.

Страны Европы возобновили секретные дискуссии о вводе войск в Украину - Le Monde

Западные страны возобновили обсуждение вопроса отправки войск и частных военных компаний в Украину. Между Францией и Великобританией продолжаются дискуссии о различных способах усиления поддержки Украины в борьбе против РФ. Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на свои источники.

Украина должна укрепить позиции: Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине

Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный разговор о ситуации на ключевых направлениях фронта с Главнокомандующим ВСУ Александром Сирским.

Как сообщил президент в Telegram, в Донецкой области, а именно Кураховском направлении военное командование проводит работу над укреплением украинских позиций.

"Есть только один выход": когда состоятся выборы в Украине и при чем здесь Трамп

Проведение выборов президента Украины в условиях военного положения и продолжающейся войны с Россией вызывает острые дискуссии как среди политиков, так и в обществе, ведь этот вопрос сочетает потребность в демократическом развитии страны с вызовами обеспечения безопасности и стабильности.

Хотя срок полномочий президента Украины и действующего состава Верховной Рады должен был завершиться в 2024 году, законодательство, запрещающее выборы во время военного положения, предусматривает их автоматическое продолжение. Поэтому и президент, и Верховная Рада продолжают выполнять свои обязанности.

Главред собрал основные мнения относительно проведения выборов президента в Украине

Удар ракетами ATACMS по военному аэродрому РФ: раскрыты новые детали

Украина нанесла удар по военному аэродрому в Курской области с помощью баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом сообщают GEOINT-аналитики проекта "Киберборошно", передает "Милитарный".

В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.

"США давят и на РФ, и на Украину": Снегирев сказал, как может завершиться война

Сейчас все движется к реализации американского сценария окончания войны в Украине. Происходит военно-политическое давление США на обе стороны войны - и на страну-агрессора Россию, и на Украину.

По большому счету можно сказать, что все движется к замораживанию войны. Такое мнение высказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду.

"Армия РФ сильно изменилась": топ-генерал НАТО выступил с громким заявлением

Российские сухопутные войска сейчас имеют большую численность, чем в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину. Однако, по словам председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, их качество за это время ухудшилось. Об этом сообщает Reuters.

Председатель военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр, во время выступления в Брюсселе отметил, что "качество этих сил снизилось", имея в виду состояние оснащения и уровень подготовки российских военных.

"Мы берем самый эффективный опыт": результаты заседания Ставки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили вопросы энергетики и защиты объектов энергосистемы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Были доклады Минэнерго, "Нафтогаза" и всех ключевых участников отрасли. Говорили о ходе восстановления после российского обстрела 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов. Газовая инфраструктура и генерация: атомная, гидро-, тепловая и тому подобное. Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии, в частности, для бизнеса", - сказал Зеленский.

ВСУ вернули контроль над важным селом на Харьковщине и взяли пленных - 3 ОШБр

Военнослужащие Третьей штурмовой бригады закончили зачистку населенного пункта Копанки, что на ключевом направлении Харьковщины, теперь он находится под контролем ВСУ. Об этом бойцы сообщили в Telegram.

Кроме зачистки поселка от группировки страны-агрессора России, ВСУ удалось там взять в плен целую партию оккупантов из 1-й танковой армии РФ. Что интересно, во время захвата в плен россияне били по своим же бойцам артиллерией 152 калибра.

Без света придется сидеть дольше: графики отключения света на 26 ноября

В Украине 26 ноября будут выключать свет с обеда и до вечера. В то же время графики отключения света будут не жесткими. Об этом говорится в Telegram-канале Укрэнерго.

Графики отключения света для одной очереди будут действовать в период с 14:00 до 21:00.

НАТО может атаковать Россию: адмирал озвучил условия для высокоточных ударов

В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории РФ, если страна-агрессор атакует пусковые установки Альянса. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время дискуссии в European Policy Centre.

Он подчеркнул, что страны НАТО должны увеличить инвестиции в противовоздушную оборону и дальнобойные системы в связи с потенциальной угрозой со стороны России.

Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ

В течение последних нескольких недель страна-агрессор Россия едва ли не ежедневно запускает десятки беспилотников типа "Шахед" по Киеву и Киевской области, но по другой тактике. Такие атаки враг будет продолжать и в дальнейшем.

Как пояснил в комментарии для ТСН.ua военный эксперт Роман Свитан, оккупанты обстреливают столицу дронами потому, что сейчас достаточно облачная погода и мобильные группы не могут перехватывать вражеские цели в таких условиях.

"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением

Российские оккупанты наступают на фронте, пытаясь захватить всю Донецкую область. До границы с Днепропетровской областью осталось 7 километров. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он акцентировал на том, что направление села Большие Новоселки не подготовили к обороне несмотря на то, что больше года там было затишье.

В Белом доме официально изменили политику относительно ударов по РФ: что известно

Советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России. Об этом он заявил во время брифинга.

Кирби отметил, что Украина имеет право применять эти ракеты для самозащиты в случае крайней необходимости, и это уже происходит в районе Курска и Курской области.

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