Удары ATACMS по РФ и превентивная атака НАТО: главные новости Украины (дайджест)

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. ПодборкаГлавреда:
РФ атаковала Киев дронами: в двух районах зафиксировали падение обломков
В ночь на 25 ноября страна-агрессор РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.
Как сначала сообщили в Киевской городской военной администрации, в Днепровском районе столицы произошло возгорание окна балкона на девятом этаже 9-этажного жилого дома. Информация о пострадавших выясняется.
Военные РФ оккупировали два населенных пункта и переплыли Оскол - DeepState
Армия РФ оккупировала Катериновку и Юрьевку в Донецкой области, а также продвинулась возле девяти населенных пунктов.
Об этом в ночь на 25 ноября сообщили аналитики мониторингового канала DeepState.
В российской Калуге "взрывная" ночь: БпЛА атаковали нефтебазу и завод "Тайфун"
В ночь на понедельник, 25 ноября, в российском городе Калуга БПЛА атаковали завод "Тайфун", который является одним из ключевых предприятий вражеского военно-промышленного комплекса (ВПК). Под атаку попала и нефтебаза "Калуганефтепродукт". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
РФ ударила по центру Харькова: есть "прилет", вспыхнул пожар, пострадали люди
В понедельник, 25 ноября, в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар. По предварительным данным, удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400.
Сначала мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадали шесть человек в результате "прилета" по центральной части города. Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до десяти.
Украину накроют потепление и мокрый снег: синоптик предупредил об изменениях в погоде
Погода в Украине в течение недели с 25 ноября по 1 декабря будет относительно устойчивой с температурой в пределах климатической нормы. Но из-за распространения на территории нашего государства холодного воздуха из северных широт, в первой половине недели ожидаются низкие показатели температуры на фоне области повышенного давления.
Однако ближе к выходным произойдет незначительное потепление на 2-4 градуса, а также увеличится вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождем. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.
РФ ударила баллистикой по жилым домам Одессы: есть разрушения и пострадавшие
В понедельник, 25 ноября, в Одессе прогремела серия взрывов. Российские оккупанты запустили по городу баллистику. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и мэр города Геннадий Труханов.
Городской голова сообщил, что россияне запустили разведывательный дрон в сторону города. Силы ПВО отработали по нему.
Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с юга. Через несколько минут военные предупредили о движении ракеты в направлении Одессы.
Со вчерашнего дня РФ запустила по Украине около 150 дронов, авиабомб и ракет - Зеленский
В понедельник, 25 ноября, российские оккупанты атаковали регионы Украины. В частности, взрывы прогремели в Одессе, Запорожье и Харькове.
Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, сейчас продолжается спасательная операция после ракетного удара в Харькове.
"Это последняя карта в кармане Путина": эксперт описал коварный план Кремля
Украина стала первым в мире государством, по которому был нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Но основной месседж этого удара направлен не на украинцев, а на Запад.
Запуск по Украине такой ракеты - это очередная попытка российского диктатора Владимира Путина шантажировать Запад ядерным оружием и показать, что он может применить ядерное оружие по любому. Такое мнение высказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в интервью Главреду.
РФ не прекращает террор дронами: оккупанты за ночь выпустили 145 БпЛА
В ночь на 25 ноября 2024 года оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа "Shahed" и БПЛА неустановленного типа. Об этом сообщило Командование Воздушных сил ПВО.
Согласно данным Воздушных сил, беспилотники враг запускал с направлений - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Крыма.
Всего Россия выпустила по Украине 145 дронов. Еще 71 дрон - локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси.
Атаковали 3 области РФ: украинские военные масштабно ударили по важным объектам в России
Силы обороны Украины успешно ударили по ряду важных объектов российских оккупантов на территории страны-агрессора России в ночь на понедельник, 25 ноября.
Были атакованы объекты, в частности, в Брянской, Калужской и Курской областях РФ. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Трамп передумает: замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны - Reuters
Экономическая поддержка Украины Европой может помочь изменить мнение избранного президента США Дональда Трампа о войне и послать сильный сигнал российскому диктатору Владимиру Путину.
Как пишет Reuters, во время своей предвыборной кампании Трамп заявил, что способен завершить войну в Украине в течение 24 часов. Одной из ключевых причин для такого шага он называет нежелание США продолжать оплачивать военную и экономическую помощь Украине.
РФ собрала 90-тысячную группировку: эксперт предупредил об угрозе для Запорожья
На Запорожском направлении враг собрал 90-тысячную группировку "Днепр", имеющую бесперебойную логистику, в том числе по железной дороге вдоль северного побережья Азовского моря. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире "Еспресо".
По его словам, железнодорожная станция Волноваха с недавних пор находится в полной безопасности, ведь украинская артиллерия не имеет возможности по ней эффективно работать.
"У них своя паучья банка": эксперт сказал, как генералы РФ "подбрасывают дрова" в войну
Российские генералы вряд ли будут противодействовать российскому диктатору Владимиру Путину, ведь они убеждены, что ситуация с эскалацией войны не зайдет слишком далеко.
Для них это игра на крови, которая приносит им бонусы и доступ к путинской "кормушке", они фактически являются псевдоэлитой российского общества. Такое мнение высказал руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в интервью Главреду.
Страны Европы возобновили секретные дискуссии о вводе войск в Украину - Le Monde
Западные страны возобновили обсуждение вопроса отправки войск и частных военных компаний в Украину. Между Францией и Великобританией продолжаются дискуссии о различных способах усиления поддержки Украины в борьбе против РФ. Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на свои источники.
Украина должна укрепить позиции: Зеленский озвучил задачи ВСУ на Курщине
Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный разговор о ситуации на ключевых направлениях фронта с Главнокомандующим ВСУ Александром Сирским.
Как сообщил президент в Telegram, в Донецкой области, а именно Кураховском направлении военное командование проводит работу над укреплением украинских позиций.
"Есть только один выход": когда состоятся выборы в Украине и при чем здесь Трамп
Проведение выборов президента Украины в условиях военного положения и продолжающейся войны с Россией вызывает острые дискуссии как среди политиков, так и в обществе, ведь этот вопрос сочетает потребность в демократическом развитии страны с вызовами обеспечения безопасности и стабильности.
Хотя срок полномочий президента Украины и действующего состава Верховной Рады должен был завершиться в 2024 году, законодательство, запрещающее выборы во время военного положения, предусматривает их автоматическое продолжение. Поэтому и президент, и Верховная Рада продолжают выполнять свои обязанности.
Главред собрал основные мнения относительно проведения выборов президента в Украине
Удар ракетами ATACMS по военному аэродрому РФ: раскрыты новые детали
Украина нанесла удар по военному аэродрому в Курской области с помощью баллистических ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом сообщают GEOINT-аналитики проекта "Киберборошно", передает "Милитарный".
В ночь на 25 ноября украинские ракетные войска атаковали аэродром тактической авиации "Курск-Восточный" американскими ракетами ATACMS.
"США давят и на РФ, и на Украину": Снегирев сказал, как может завершиться война
Сейчас все движется к реализации американского сценария окончания войны в Украине. Происходит военно-политическое давление США на обе стороны войны - и на страну-агрессора Россию, и на Украину.
По большому счету можно сказать, что все движется к замораживанию войны. Такое мнение высказал военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в интервью Главреду.
"Армия РФ сильно изменилась": топ-генерал НАТО выступил с громким заявлением
Российские сухопутные войска сейчас имеют большую численность, чем в феврале 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение в Украину. Однако, по словам председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, их качество за это время ухудшилось. Об этом сообщает Reuters.
Председатель военного комитета НАТО, нидерландский адмирал Роб Бауэр, во время выступления в Брюсселе отметил, что "качество этих сил снизилось", имея в виду состояние оснащения и уровень подготовки российских военных.
"Мы берем самый эффективный опыт": результаты заседания Ставки Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором обсудили вопросы энергетики и защиты объектов энергосистемы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Были доклады Минэнерго, "Нафтогаза" и всех ключевых участников отрасли. Говорили о ходе восстановления после российского обстрела 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов. Газовая инфраструктура и генерация: атомная, гидро-, тепловая и тому подобное. Также о нашем партнерстве с европейскими странами, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии, в частности, для бизнеса", - сказал Зеленский.
ВСУ вернули контроль над важным селом на Харьковщине и взяли пленных - 3 ОШБр
Военнослужащие Третьей штурмовой бригады закончили зачистку населенного пункта Копанки, что на ключевом направлении Харьковщины, теперь он находится под контролем ВСУ. Об этом бойцы сообщили в Telegram.
Кроме зачистки поселка от группировки страны-агрессора России, ВСУ удалось там взять в плен целую партию оккупантов из 1-й танковой армии РФ. Что интересно, во время захвата в плен россияне били по своим же бойцам артиллерией 152 калибра.
Без света придется сидеть дольше: графики отключения света на 26 ноября
В Украине 26 ноября будут выключать свет с обеда и до вечера. В то же время графики отключения света будут не жесткими. Об этом говорится в Telegram-канале Укрэнерго.
Графики отключения света для одной очереди будут действовать в период с 14:00 до 21:00.
НАТО может атаковать Россию: адмирал озвучил условия для высокоточных ударов
В НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории РФ, если страна-агрессор атакует пусковые установки Альянса. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время дискуссии в European Policy Centre.
Он подчеркнул, что страны НАТО должны увеличить инвестиции в противовоздушную оборону и дальнобойные системы в связи с потенциальной угрозой со стороны России.
Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ
В течение последних нескольких недель страна-агрессор Россия едва ли не ежедневно запускает десятки беспилотников типа "Шахед" по Киеву и Киевской области, но по другой тактике. Такие атаки враг будет продолжать и в дальнейшем.
Как пояснил в комментарии для ТСН.ua военный эксперт Роман Свитан, оккупанты обстреливают столицу дронами потому, что сейчас достаточно облачная погода и мобильные группы не могут перехватывать вражеские цели в таких условиях.
"До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир ошарашил заявлением
Российские оккупанты наступают на фронте, пытаясь захватить всю Донецкую область. До границы с Днепропетровской областью осталось 7 километров. Об этом заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Он акцентировал на том, что направление села Большие Новоселки не подготовили к обороне несмотря на то, что больше года там было затишье.
В Белом доме официально изменили политику относительно ударов по РФ: что известно
Советник Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украина использовала предоставленные США баллистические ракеты ATACMS для ударов по целям в Курской области России. Об этом он заявил во время брифинга.
Кирби отметил, что Украина имеет право применять эти ракеты для самозащиты в случае крайней необходимости, и это уже происходит в районе Курска и Курской области.
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