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В российской Калуге "взрывная" ночь: БпЛА атаковали нефтебазу и завод "Тайфун"

Руслана Заклинская
25 ноября 2024, 08:13
297
В Калужской области РФ дроны могли поразить две важные цели.
В российской Калуге 'взрывная' ночь: БпЛА атаковали нефтебазу и завод 'Тайфун'
БпЛА атаковали завод "Тайфун" в Калуге / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

  • Беспилотники поразили завод "Тайфун" и нефтебазу "Калуганефтепродукт"

  • "Тайфун" - важный объект российского ВПК

    видео дня

В ночь на понедельник, 25 ноября, в российском городе Калуга БПЛА атаковали завод "Тайфун", который является одним из ключевых предприятий вражеского военно-промышленного комплекса (ВПК). Под атаку попала и нефтебаза "Калуганефтепродукт". Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Хорошо горит в Калуге кое-что промышленное", - отметил он.

Впоследствии Коваленко уточнил, что беспилотники поразили завод "Тайфун", который является частью российского ВПК. По его словам, "Тайфун" имеет пять основных направлений деятельности.

На заводе россияне создают системы связи, оборудование для радиоэлектронной разведки и радиолокационных систем. Также предприятие производит компоненты для систем наблюдения и наведения, которые устанавливаются на боевую технику.

Коваленко добавил, что на "Тайфуне" изготавливают компоненты для ракетных и авиационных систем. Если точнее, то на заводе производят детали для комплектации систем противовоздушной обороны, ракетных комплексов и авиационной техники.

Кроме этого, российское предприятие занимается техническим обслуживанием и совершенствованием техники, уже находящейся на вооружении вооруженных сил РФ. Производство электронных модулей и специализированного оборудования для интеграции различных военных систем также является одним из направлений работы "Тайфуна".

Смотрите видео масштабного пожара в Калуге:

В то же время в результате атаки БпЛА произошло возгорание на нефтебазе "Калуганефтепродукт". По официальным данным местных властей, причиной стало падение "обломков" беспилотника.

Украинские аналитики сообщают, что в объект попали два дрона, вызвав масштабный пожар. На опубликованных видео очевидцев видно, как пламя охватило, вероятно, один из резервуаров для хранения горючего.

Стоит отметить, что нефтебаза "Калуганефтепродукт" расположена в более чем 300 километрах от границы России с Украиной.

Удары по РФ - последние новости

Напомним, вечером 23 ноября в Курской области РФ прогремели взрывы, в регионе объявили воздушную тревогу из-за атаки БпЛА и ракет. Местные сообщали о мощных взрывах и "прилетах".

Впоследствии Генштаб подтвердил, что ВСУ нанесли удар по позициям российской армии в Курской области. Поражен зенитно-ракетный дивизион 1490 полка РФ и радиолокационная станция комплекса "С-400".

Как сообщал Главред, Украина может нанести следующий удар западными ракетами по объектам в Ростовской области РФ. По данным The Wall Street Journal. Среди потенциальных целей - аэродромы, склады боеприпасов и штабы, которые находятся в радиусе действия ракет ATACMS и Storm Shadow.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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