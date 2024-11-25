ВСУ вернули контроль над важным селом на Харьковщине и взяли пленных - 3 ОШБр

Во время боев на Харьковщине украинские защитники только за неделю уничтожили сотни российских оккупантов.

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Перед сдачей в плен оккупанты попали под артиллерийский обстрел РФ / Коллаж: Главред, фото: скрин с карты DeepState, скрин с видео

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ВСУ зачистили Копанки от оккупантов

Бойцы 3 ОШБр захватили новую партию пленных

Украинские военные поразили 6 танков противника

Военнослужащие Третьей штурмовой бригады закончили зачистку населенного пункта Копанки, что на ключевом направлении Харьковщины, теперь он находится под контролем ВСУ. Об этом бойцы сообщили в Telegram.

Кроме зачистки поселка от группировки страны-агрессора России, ВСУ удалось там взять в плен целую партию оккупантов из 1-й танковой армии РФ. Что интересно, во время захвата в плен россияне били по своим же бойцам артиллерией 152 калибра.

видео дня

Впоследствии выяснилось, часть пленных оккупантов находится под следствием в России, а еще часть - уже осуждены.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео разговора с пленными на Харьковщине оккупантами:

В 3 ОШБр также рассказали, что в боях против оккупантов на Харьковском направлении защитникам удалось не только сдержать попытки прорыва врага с флангов и на позициях, но и ликвидировать 206 оккупантов, еще 244 - "затрехсотить".

Также за предыдущую неделю военные бригады поразили БМ-21 "Град", 2С9 "Нона", пушку Д-30 и минометы 120 и 82-мм. ВСУ подбили 6 танков, БТР и багги, еще один БТР и МТ-ЛБ - уничтожены.

"Ликвидировали 3 вражеских комплекса РЭБ "Гроза", а также сбили 3 "Ланцеты", "Орлан", "Supercam" и "Zala"", - говорится в сообщении.

Бои на Харьковщине - последние новости

Напомним, по данным аналитиков ISW, украинские военные достигли успехов в районе Глубокого, что на Харьковщине, нанося потери российским подразделениям и отражая их атаки.

Несмотря на это, как писал Главред, враг имеет все возможности и резервы, чтобы выполнить задачу по захвату Купянск-Узлового. По этой причине ситуация в Купянском районе Харьковской области остается сложной.

Купянск / Инфографика: Главред

Накануне также стало известно, что российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь границу на севере Харьковской области в районе Дергачей. Украинские защитники остановили оккупантов. Часть диверсантов удалось ликвидировать, остальные отступили обратно в Белгородскую область.

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Что известно о 3 ОШБр Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

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