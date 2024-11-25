Страны Европы возобновили секретные дискуссии о вводе войск в Украину - Le Monde

Обсуждения активизировались на фоне возможного снижения поддержки США в случае возвращения Дональда Трампа к власти.

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Две европейские страны снова заговорили об отправке войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, facebook.com/NATO

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Франция и Великобритания возобновили диалог об отправке войск в Украину

Обсуждения активизировались из-за возможного изменения позиции США после вступления Дональда Трампа на должность президента

Формальных решений о введении войск нет, но рассматривают предложения

Западные страны возобновили обсуждение вопроса отправки войск и частных военных компаний в Украину. Между Францией и Великобританией продолжаются дискуссии о различных способах усиления поддержки Украины в борьбе против РФ. Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на свои источники.

"Эти деликатные обсуждения, большинство из которых засекречено, были возобновлены на фоне возможного отказа Америки от поддержки Киева после вступления Дональда Трампа в должность", - говорится в статье.

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По данным издания, тема получила новый толчок после визита британского премьер-министра Кира Стармера во Францию 11 ноября.

"Между Великобританией и Францией продолжаются переговоры об оборонном сотрудничестве, в частности, с целью создания твердого ядра союзников в Европе, сосредоточенных на Украине и европейской безопасности в широком смысле", - отметил британский военный источник.

Значительное внимание привлекло заявление французского министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, сделанное во время интервью для BBC 23 ноября. Министр призвал западных союзников не устанавливать "красные линии" в своей помощи Украине. На вопрос о возможности отправки французских войск он ответил: "Мы не исключаем никаких вариантов".

В то же время, как сообщает Le Monde, формальных решений по отправке западных войск пока не принято. Однако "уже несколько месяцев на столе лежат предложения", среди которых возможное расширение деятельности французской компании Défense Conseil International (DCI). Эта организация, связанная с Министерством обороны Франции, уже занимается подготовкой украинских военных во Франции и Польше.

"DCI, на 80 % состоящая из бывших военных, готова продолжить обучение украинских солдат в Украине, как это уже делается во Франции и Польше. При необходимости она также могла бы обслуживать французское военное оборудование, отправленное в Киев", - говорится в материале.

Обсуждение поддержки украинских военных происходит на фоне роста поставок дальнобойного оружия, в частности ракет Storm Shadow и Scalp. Как отмечает Le Monde, для эффективного использования таких систем необходима техническая поддержка специалистов.

"Британские Storm Shadows, как и французские Scalp, должны быть запрограммированы, прежде чем их можно будет установить на бомбардировщики Су-24, имеющиеся в распоряжении Украины", - добавили в издании.

Отправка западных войск в Украину - последние новости

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Франция активно поддерживала Украину. Летом 2024 года Франция официально обратилась к 10 европейским странам и США с инициативой создать коалицию для отправки инструкторов, которые обучали бы украинских военных непосредственно в Украине. Кроме того, Франция выражала готовность направить своих военных для помощи ВСУ. Однако, пока эти предложения остаются на стадии обсуждений.

Также в октябре министр обороны Франции Себастьян Лекорню предложил обсудить вопрос размещения в Украине сил неядерного сдерживания для предотвращения новой агрессии со стороны России. По его словам, даже после победы Украина будет нуждаться в длительной поддержке от западных партнеров.

Как сообщал Главред, Франция разрешила Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow/Scalp для ударов по территории России. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что в поддержке Украины не существует "красных линий".

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Что такое издание Le Monde? Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

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