Мужчин с украинским гражданством от 23 до 60 лет, включая обладателей двойного паспорта, могут не выпустить из страны.

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Посольство США предупредило о риске мощного обстрела Украины / коллаж: Главред, фото: Посольство США в Украине, alerts.in.ua

Кратко:

Госдеп призвал граждан США не ездить в Украину

Удары РФ могут случиться без предупреждения

Мужчин 23-60 лет с паспортом Украины могут не выпустить

Государственный департамент США призвал американцев не ездить в Украину из-за войны, развязанной страной-агрессором РФ. В ведомстве предупредили, что российские ракетные и дроновые удары, такие как массированная атака на Киев 20 ноября, угрожают всем регионам страны.

Об этом говорится в предупреждении по безопасности посольства США в Украине от 24 ноября.

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Угроза касается не только прифронтовых областей, а времени на реакцию может не быть.

"Российские ракетные и беспилотные атаки продолжают затрагивать все части Украины, а удары могут произойти в любой момент - с ограниченным предупреждением или вообще без него", - говорится в сообщении.

Кого из мужчин могут не выпустить из Украины

Отдельно американское ведомство обратило внимание на ограничения для мужчин с украинским гражданством. Они касаются в том числе граждан США, у которых есть и паспорт Украины.

"Мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет с украинским гражданством могут не разрешить выехать из страны, в том числе мужчинам с двойным гражданством. Во время военного положения от них могут потребовать вступить в ряды вооруженных сил", - предупредили в Госдепе.

Что советуют американцам, которые уже в Украине

Гражданам США, которые находятся в Украине, посольство рекомендовало:

включить уведомления в приложении Air Raid Alert;

заранее узнать, где расположено ближайшее укрытие, и сразу идти туда по сигналу тревоги;

во время атаки держаться подальше от окон и дверей;

держать телефоны и другие устройства заряженными;

соблюдать ограничения военного положения и следовать указаниям украинских чиновников и спасателей.

Кроме того, американцам настоятельно советуют зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) на сайте step.state.gov, чтобы получать актуальные сообщения от посольства.

В Госдепе отметили, что изменений в работе посольства США и графике приема посетителей нет. В то же время сотрудникам правительства США из-за рисков безопасности нужно специальное разрешение для поездок за пределы Киева.

Чем опасны удары РФ по Украине зимой?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью Главреду отмечал, что Россия накапливает ракеты и готовится к более интенсивным ударам в осенне-зимний период. По его словам, тактика комбинированных атак останется прежней.

"Обычно „Шахедами" и дронами-приманками будут перегружать наши системы ПВО, а после этого или одновременно с ними наносить основные ракетные удары", - объяснил эксперт.

Вместе с тем, выдержит ли страна такое давление, по мнению обозревателя, зависит от того, насколько местные и центральные власти успели подготовиться к зиме.

"Если действительно в течение 2026 года на уровне городских администраций, областных военных администраций и даже на уровне центральной власти были сделаны соответствующие выводы и проведены подготовительные мероприятия к осенне-зимнему периоду, то, в принципе, мы сможем выдержать эти удары и это давление. Но я не знаю ответа на вопрос: готовы к этому или нет? Это покажет зима", - подчеркнул Коваленко.

Атаки РФ на Киев - новости

Как сообщал Главред, вечером 24 ноября столица оказалась под атакой российских дронов. Обломки беспилотника попали в 16-этажный жилой дом в Шевченковском районе Киева. По словам мэра Виталия Кличко, пожар возник на первом и втором этажах здания.

Утром 21 ноября российские оккупанты атаковали Киев на следующий день после массированного удара по Украине. В Подольском районе из-за атаки загорелись два частных жилых дома. Пострадали два человека, пожар ликвидировали спасатели.

Тем временем страна-агрессор пытается давить и на иностранных дипломатов в Украине. Российский дрон-камикадзе взорвался прямо над головой посла Евросоюза Катарины Матерновой у ее отеля. Несмотря на разговоры о плане эвакуации посольств, представители Евросоюза уезжать из Украины не собираются.

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