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РФ собрала 90-тысячную группировку: эксперт предупредил об угрозе для Запорожья

Марина Фурман
25 ноября 2024, 14:13
167
Российские захватчики могут создать для ВСУ немало проблем на Запорожском направлении.
РФ собрала 90-тысячную группировку: эксперт предупредил об угрозе для Запорожья
Враг активизировался на Запорожском направлении / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 38-я ОБМП

Ключевые тезисы:

  • Оккупанты "прощупывают" позиции ВСУ
  • Враг проводит наступательные действия тактического уровня
  • У РФ пока мало ресурсов, чтобы наступать на Запорожье

На Запорожском направлении враг собрал 90-тысячную группировку "Днепр", имеющую бесперебойную логистику, в том числе по железной дороге вдоль северного побережья Азовского моря. Об этом рассказал военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире "Еспресо".

По его словам, железнодорожная станция Волноваха с недавних пор находится в полной безопасности, ведь украинская артиллерия не имеет возможности по ней эффективно работать.

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Селезнев добавил, что сейчас враг только "прощупывает" украинскую оборону и проводит наступательные действия тактического уровня, но со всем тем тенденции достаточно угрожающие.

"Причиной такой тенденции является несколько факторов. Первый фактор - 90-тысячная группировка российских войск под названием "Днепр", которую возглавляет генерал-полковник армии РФ Михаил Теплинский. Он также по назначению является командующим воздушно-десантных войск российской армии, кстати, достаточно вменяемый российский генерал", - сообщил военный эксперт.

Он подчеркнул, у врага пока мало ресурсов, чтобы гарантированно наступать на Запорожье, однако российские захватчики могут создать для ВСУ немало проблем на Запорожском направлении.

"Пока можем констатировать, что и на юге Запорожской области в последнее время значительно активизировались боевые действия", - резюмировал Владислав Селезнев.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на издание The Economist, армия страны-агрессора РФ готовится к наступлению на Запорожье - город, который расположен всего в 30 километрах от фронта. Украинский представитель на условиях анонимности заявил изданию, что скоро в бой могут быть брошены 130 тысяч российских оккупантов. В свою очередь полковник Алексей Хильченко из бригады быстрого реагирования "Спартан", недавно переброшенной в Запорожье, считает, что Россия "занята в другом месте" и не будет наступать на этот город.

По словам военного эксперта Олега Жданова, Россия будет дожимать Донецкую область. В то же время в Харьковской области она будет делать буферную зону по реке Оскол. А вот следующий удар может быть нанесен Россией по Запорожью, где российские войска попытаются перейти через Днепр - и тогда будет Херсон.

В то же время лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщал, что российские оккупанты пытаются продвигаться на фронте. Напряженная ситуация и в Запорожской области, однако у врага нет планов по захвату Запорожья.

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Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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