Украину накроют потепление и мокрый снег: синоптик предупредил об изменениях в погоде

В течение недели морозы отступят и произойдет небольшое повышение температуры воздуха. Но вместе с этим увеличится вероятность дождя и мокрого снега.

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Погода в Украине - наше государство накроют потепление и мокрый снег/ УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине на протяжении недели с 25 ноября по 1 декабря

Когда в Украине будут дожди и мокрый снег

Когда в нашем государстве потеплеет

Погода в Украине в течение недели с 25 ноября по 1 декабря будет относительно устойчивой с температурой в пределах климатической нормы. Но из-за распространения на территории нашего государства холодного воздуха из северных широт, в первой половине недели ожидаются низкие показатели температуры на фоне области повышенного давления.

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Однако ближе к выходным произойдет незначительное потепление на 2-4 градуса, а также увеличится вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождем. Таким прогнозом погоды поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода в Украине 25 ноября

В понедельник, 25 ноября, под влиянием антициклона на всей территории страны осадков не ожидается. Ночью и утром в центральных и южных областях местами возможен туман. Ветер на юго-востоке северный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...-6 градусов, днем -2...+3, на крайнем западе +3...+8 градусов.

Погода в Украине 25 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 26 ноября

Во вторник, 26 ноября, в большинстве областей Украины сохранится погода без осадков, лишь днем местами на крайнем востоке и в Крыму возможен небольшой мокрый снег. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западной части юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем -2...+3, на крайнем западе +4...+9 градусов.

Погода в Украине 26 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 27 ноября

В среду, 27 ноября, ночью местами в западных областях пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, на остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -1...+4, в западных областях ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов.

Погода в Украине 27 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 28 ноября

В четверг, 28 ноября, ночью местами в северных областях пройдет небольшой снег и мокрый снег, днем в западной части ожидаются осадки в виде мороси, дождя и мокрого снега. Кое-где в Украине возможен туман. Ветер в западной части южный, 5-10 м/с, на остальной территории переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 градуса, днем +1...+6, в Крыму до +8 градусов.

Погода в Украине 28 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, ночью в западной части, днем также в северных, Одесской и местами центральных областях ожидаются дожди с мокрым снегом. В остальных регионах страны без существенных осадков. Ветер южный, в западной части переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6, в южной части и в Крыму +5...+10 градусов.

Погода в Украине 30 ноября

В субботу, 30 ноября, в центральных, местами южных и западных областях возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем 0...+5, в центральных и южных областях +6...+11 градусов.

Погода в Украине 25 ноября

В воскресенье, 1 декабря, в юго-западной части страны сохранится погода с осадками в виде дождя и мокрого снега, на остальной территории Украины без осадков. Ветер восточный/юго-восточный, 7-12 м/с, в южных и центральных областях порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +1...+6, в южных областях и в Крыму +4...+9 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Украину скует 8-градусный мороз и будет штормовой ветер - синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление. Синоптики предупреждают о том, что 25 ноября в Украине не ожидаются осадки.

Также ранее сообщалось, что ударят сильные морозы - синоптик назвала дату серьезного похолодания. Холодная погода не обойдет большинство областей Украины, но морозы будут краткосрочными.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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