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Доллар и евро стремительно полетели вверх: новый курс валют на 11 ноября

Мария Николишин
10 ноября 2026, 16:22
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Нацбанк обновил официальный курс гривни по отношению к иностранным валютам на 11 ноября.
Доллар и евро стремительно полетели вверх: новый курс валют на 11 ноября
Курс валют в Украине на 11 ноября / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в среду
  • Какая новая стоимость доллара

На среду, 11 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Стоимость доллара, евро и злотого стремительно выросла. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На среду официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,50 грн/долл. При этом 10 ноября валюта стоила 45,41 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 9 копеек.

видео дня

Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 11 ноября установлен на уровне 51,07 грн/евро, что на 26 копеек больше, чем во вторник (50,81 грн/евро).

Курс злотого

Курс польского злотого на среду установлен на уровне 11,63 грн/злотый. 11 ноября эта валюта стоила 11,58 грн/злотый. Таким образом, злотый подорожал на 5 копеек.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Может ли курс доллара взлететь до 60 гривен

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что курс доллара в Украине может взлететь до 50–60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.

Он добавил, что при таком развитии событий удар придется не только по валютному рынку, но и по потребительским ценам в целом.

"Мы будем наблюдать курс по 50, по 60, мы с вами будем наблюдать инфляцию 25-30%", - считает аналитик.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, экономист и финансист Александр Савченко заявлял, что американская валюта не подорожает до 50 гривен до конца 2026 года. Гривня и в дальнейшем будет постепенно ослабевать, но ориентиром является уровень 46–47 грн за доллар.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара 9–15 ноября будет держаться в коридоре 45–45,7 грн, евро - 50–52 грн. При этом оснований для резкого обесценивания гривны пока нет.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что если гривня и дальше будет ослабевать с той же скоростью, что и в последние дни, то в декабре доллар может стоить 46–47 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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