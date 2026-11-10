Доллар и евро стремительно полетели вверх: новый курс валют на 11 ноября

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в среду
- Какая новая стоимость доллара
На среду, 11 ноября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Стоимость доллара, евро и злотого стремительно выросла. Об этом известно из данных на сайте регулятора.
Курс доллара
На среду официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 45,50 грн/долл. При этом 10 ноября валюта стоила 45,41 грн/долл. Таким образом, доллар подорожал на 9 копеек.
Курс евро
Официальный курс европейской валюты на 11 ноября установлен на уровне 51,07 грн/евро, что на 26 копеек больше, чем во вторник (50,81 грн/евро).
Курс злотого
Курс польского злотого на среду установлен на уровне 11,63 грн/злотый. 11 ноября эта валюта стоила 11,58 грн/злотый. Таким образом, злотый подорожал на 5 копеек.
Может ли курс доллара взлететь до 60 гривен
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что курс доллара в Украине может взлететь до 50–60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь.
Он добавил, что при таком развитии событий удар придется не только по валютному рынку, но и по потребительским ценам в целом.
"Мы будем наблюдать курс по 50, по 60, мы с вами будем наблюдать инфляцию 25-30%", - считает аналитик.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, экономист и финансист Александр Савченко заявлял, что американская валюта не подорожает до 50 гривен до конца 2026 года. Гривня и в дальнейшем будет постепенно ослабевать, но ориентиром является уровень 46–47 грн за доллар.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой прогнозировал, что курс доллара 9–15 ноября будет держаться в коридоре 45–45,7 грн, евро - 50–52 грн. При этом оснований для резкого обесценивания гривны пока нет.
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что если гривня и дальше будет ослабевать с той же скоростью, что и в последние дни, то в декабре доллар может стоить 46–47 грн.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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