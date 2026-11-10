Зеленский наградил Дашу Астафьеву: что известно

Даша Астафьева получила почетную награду из рук президента и отреагировала на важное событие.

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Даша Астафьева получила важную награду / коллаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Кратко:

Как выглядела Даша Астафьева

За что ее наградили

Президент Украины Владимир Зеленский наградил модель и телеведущую Дашу Астафьеву орденом княгини Ольги III степени.

Указ №1100/2026 был обнародован на официальном сайте главы государства 9 ноября. "За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и искусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства", - сказано на сайте.

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Даша Астафьева получила заслуженную награду / Скриншот

Сама знаменитость уже отреагировала на высокую награду. "Сегодня в моей жизни произошло особое событие – мне вручили орден княгини Ольги. До сих пор трудно поверить, что это произошло. Для меня это большая честь и в то же время очень трогательный момент. Особенно ценно получать такое признание за дело, которому отдаешь столько времени, сил и любви", - говорит Даша.

По ее словам, сегодня украинские женщины делают невероятно много. В культуре, образовании, волонтерстве, общественной деятельности, в семьях и профессиях. Каждая по-своему вносит вклад в жизнь страны, поддерживает других и помогает нам двигаться вперед.

Даша Астафьева получила заслуженную награду / Скриншот

"Мне хочется, чтобы об этих достижениях говорили чаще, чтобы женский труд замечали, ценили и отмечали. Ведь за многими важными переменами стоят именно люди, которые каждый день, без лишней огласки, делают свое дело", - добавила она.

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О персоне: Даша Астафьева Дарья (Даша) Викторовна Астафьева - украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008-2017), сообщает "Википедия".

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