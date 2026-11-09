Первый раунд переговоров с РФ не обещает прорыва: Арахамия объяснил почему

Глава фракции Слуга народа считает достижением уже само возобновление трехсторонних переговоров с США и РФ после долгого перерыва.

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Украина не ждет прорыва на первых переговорах с РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, Telegraf

Главное из заявления:

Арахамия не ждет прорыва от первого раунда в Абу-Даби

Само возобновление переговоров он считает достижением

По его словам, США действуют максимально симметрично

Украина не ожидает прорыва от первого раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием США и страны-агрессора России. Определенные ожидания у украинской команды есть только от второго раунда.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии DW.

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Политик объяснил, почему от первой встречи не стоит ждать многого.

"Думаю, что нет (не стоит ожидать прорыва, - ред.). И вот почему: в переговорах был длительный перерыв. Поэтому, если говорить о внутренней ситуации, то само возобновление переговоров - это уже достижение", - заявил Арахамия.

Он отметил, что по этой причине ожидания украинской команды от первых переговоров минимальны. В то же время от второго раунда, по словам нардепа, "мы уже кое-что ожидаем".

Чью сторону занимают США на переговорах?

Арахамия также сообщил, что не видит, чтобы Соединенные Штаты принимали чью-либо сторону в переговорном процессе.

"Они пытаются действовать максимально симметрично", - подчеркнул глава фракции.

Трехсторонние переговоры при посредничестве США должны пройти 10-11 ноября в Абу-Даби. По данным The New York Times, вопрос прекращения огня на них обсуждать не будут.

Перед стартом встречи спецпредставитель президента США Джаред Кушнер провел отдельную встречу с партнерами из НАТО, ЕС и Украины, чтобы обсудить архитектуру безопасности после войны. Кроме того, как заявлял Кирилл Буданов, Украина планирует уделить большое внимание гуманитарному треку и интенсификации обменов пленными.

Когда возможен реальный прорыв в переговорах о войне в Украине?

Политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Белый дом попытается добиться результата в переговорах еще до конца года.

"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе", - отметил эксперт.

Однако, по его оценке, быстрые договоренности маловероятны из-за позиций всех сторон конфликта.

"Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", - пояснил Золотарев.

Старший научный сотрудник American Enterprise Institute, бывшая заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Хизер Конли в комментарии Радио Свобода также не ждет многого от технических встреч в Абу-Даби.

"Не думаю, что от этих технических встреч можно ожидать многого, кроме самого факта, что они возобновляются. Прорыва не будет, но, возможно, будет назначена следующая встреча", - отметила она.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, переговоры Украины, США и России в Абу-Даби пройдут 10-11 ноября. По данным The New York Times, прекращение огня на встрече обсуждать не будут, а фокус сделают на гарантиях безопасности. Многие аналитики не ожидают прорыва до весны, но допускают локальные перемирия.

Накануне встречи Джаред Кушнер провел консультации с партнерами из Украины, ЕС и НАТО. Также США определили четыре приоритета мирного процесса. Это первые трехсторонние переговоры с февраля.

Кроме того, в Абу-Даби пройдут отдельные координационные встречи с европейцами. Как рассказал Рустем Умеров, речь идет о формате Е4 с участием Великобритании, Франции, Германии и Италии. Евросоюз также направит на переговоры своих представителей.

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О персоне: Давид Арахамия Давид Арахамия - украинский государственный и политический деятель, предприниматель и волонтер. Родился в 1979 году в Сочи, долгое время жил в Грузии, после чего переехал в Николаев (Украина). Является отцом шестерых детей. До политики был успешным предпринимателем в сфере IT, основал компанию TemplateMonster. С августа 2019 года является народным депутатом Украины и возглавляет фракцию партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва. Занимает пост секретаря Национального инвестиционного совета (с июня 2019 года). В марте 2022 года возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

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