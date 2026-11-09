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Утюг покрылся чёрным нагаром: простое кухонное средство поможет его очистить

Марина Иваненко
9 ноября 2026, 18:31
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Как очистить утюг от нагара с помощью обычной соли? Простой домашний способ поможет удалить тёмные пятна и вернуть подошве опрятный вид без дорогих средств.
Чем очистить подошву утюга
Чем очистить подошву утюга / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как удалить нагар с подошвы утюга
  • Почему обычная соль помогает в очистке
  • Как правильно провести процедуру

Во время глажки достаточно на мгновение отвлечься, чтобы на подошве утюга появилось темное подгоревшее пятно. Такой нагар не только портит вид прибора, но и может оставлять следы на одежде. Очистить его бывает непросто, особенно если загрязнение уже успело затвердеть. Однако есть простой домашний способ, для которого понадобится обычный кухонный ингредиент. Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет венгерское издание Blikk.hu, для очистки подошвы утюга можно использовать обычную поваренную соль. Это доступное средство поможет справиться с подгоревшими пятнами без дорогих чистящих средств.

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Почему традиционные методы не работают

Ножи, жесткие губки и абразивные средства лучше не использовать для очистки подошвы утюга. Они могут поцарапать поверхность, из-за чего впоследствии при глажении возникнут новые проблемы. Не все химические чистящие средства также подходят для этой задачи: слабые средства могут не справиться со стойким нагаром, а слишком агрессивные - повредить защитное покрытие.

Вместо этого можно попробовать обычную поваренную соль. Её мелкие кристаллы действуют как мягкий абразив и помогают удалить остатки подгоревшей грязи.

Соль поможет очистить подошву утюга

Для этого способа не нужна дорогая специальная соль. Достаточно обычной поваренной, которая, скорее всего, уже есть на каждой кухне. Важно лишь правильно выполнить все этапы очистки.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Как очистить утюг солью: пошаговая инструкция

1. Подготовьте необходимые материалы

Понадобится чайная ложка обычной соли и несколько листов бумаги. Можно взять газету или обычные листы из тетради, но не глянцевую бумагу. При её отсутствии подойдёт плотная хлопчатобумажная ткань.

2. Разложите бумагу на гладильной доске

Равномерно рассыпьте по ней тонкий слой соли.

3. Нагрейте утюг

Установите среднюю температуру и отключите функцию подачи пара. Дождитесь, пока прибор нагреется до нужной температуры.

4. Начните очистку

Медленно проводите утюгом по поверхности с солью, как будто гладите ткань. Двигайте им вперед и назад, чтобы кристаллы соли соприкасались со всей подошвой. На бумаге постепенно будут появляться тёмные следы от загрязнений.

5. Продолжайте процедуру

Очистка может длиться ещё несколько минут. Ориентировочно двух-трёх минут достаточно, чтобы удалить большую часть нагара.

6. Удалите остатки соли

Выключите утюг и дождитесь его полного остывания. После этого протрите подошву мягкой сухой тканью.

Важно: этот способ подходит не для всех типов покрытия подошвы. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией производителя. Для утюгов с деликатным покрытием или специальными рекомендациями по очистке лучше воспользоваться методом, предусмотренным производителем.

Как проверить результат очистки

После процедуры можно проверить, не осталось ли на подошве загрязнений. Для этого попробуйте погладить кусок обычной светлой ткани, которая не относится к деликатным материалам. Если на ней не появляются тёмные следы, утюг готов к дальнейшему использованию.

Видео о том, как правильно очистить утюг, можно посмотреть здесь:

Почему стоит регулярно чистить утюг

Уход за утюгом помогает поддерживать его в надлежащем состоянии и предотвращать появление пятен на одежде. Регулярная очистка подошвы также позволяет вовремя заметить загрязнения, прежде чем они превратятся в стойкий нагар.

Чтобы избежать подобных проблем, не оставляйте включенный утюг без присмотра. Это важно не только для сохранности одежды и самого прибора, но и для пожарной безопасности.

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Об источнике: Blikk Rúzs

Blikk Rúzs - популярный венгерский женский онлайн-таблоид, специализирующийся на лайфстайл-темах, советах для дома и новостях шоу-бизнеса. Издание известно своим лёгким развлекательным стилем и громкими заголовками, которые превращают повседневные советы в "сенсационные открытия". Это типичный ресурс для быстрого чтения, где практические бытовые рекомендации сочетаются с эмоциональной подачей информации.

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