Как разгладить тюль за минуту без утюга — классный лайфхак

Мятый тюль после стирки больше не проблема. Узнайте, как легко разгладить ткань.

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Лайфхак для идеально ровного тюля / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как разгладить тюль без утюга

Какое простое средство поможет убрать складки на тюле

Тюль после стирки часто сразу вешают влажным, чтобы не гладить ткань. Но даже если так поступать, на тюле нередко остаются заметные складки по всей длине.

Главред узнал, что решить эту проблему без утюга или отпаривателя можно с помощью одного лайфхака. Им в TikTok поделилась украинская блогерша Лена Гордиенко.

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Как разгладить тюль без утюга

Один из простых способов разгладить тюль без утюга заключается в использовании обычной воды. Её нужно налить в распылитель.

Как отбелить тюль / Инфографика: Главред

"Все слышали о таком очень действенном способе: когда ты постирала тюль, сразу развесила его влажным, но он все равно остался мятным. Тебе нужна только обычная вода", - отметила блогерша.

Воду с помощью распылителя нужно равномерно нанести на тюль и оставить высыхать. Вода справится с разглаживанием тюля не хуже, чем специальные жидкие утюги из магазинов.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Лена Гордиенко Лена Гордиенко - украинская блогерша, которая в соцсетях публикует видео, в которых делится идеями для дома, рецептами вкусных блюд и полезными лайфхаками.

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