Предсказание даты собственной смерти: ученые поразили неожиданным открытием

Более высокие ожидания в среднем соответствовали более продолжительной жизни исследуемых.

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Раскрыта загадка предсказания смерти / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Более высокие ожидания в среднем соответствовуют более продолжительной жизни

Большинство людей скорее недооценивали, сколько им осталось жить

Многолетнее исследование показало: возраст, до которого пожилой человек рассчитывает дожить, действительно связан с его фактической продолжительностью жизни.

Однако речь идет лишь о статистической зависимости, а не о способности предсказать дату смерти, пишет издание Egeszsegkalauz.

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Ученые проанализировали данные более 2 тысяч японцев старше 60 лет и наблюдали за ними в течение 28 лет. Участников заранее попросили назвать предполагаемый возраст смерти. За период наблюдения умерли свыше 1,5 тысячи человек, что позволило сопоставить их прогнозы с реальными результатами.

Оказалось, что более высокие ожидания в среднем соответствовали более продолжительной жизни. Связь сохранялась даже после учета возраста, пола, здоровья и социального положения.

При этом большинство людей скорее недооценивали, сколько им осталось жить. Около 59% участников в итоге достигли или превысили названный ими возраст. Однако каждый дополнительный год в личном прогнозе соответствовал лишь примерно 0,12 года фактической выживаемости.

Исследователи предполагают, что подобные оценки могут отражать подсознательную оценку собственного здоровья, образа жизни и других факторов. При этом исследование не доказало, что оптимизм сам по себе способен продлить жизнь.

Полученные выводы важны и для финансового планирования. Слишком пессимистичный прогноз может привести к недостаточным пенсионным накоплениям, а чрезмерно осторожный - заставить человека откладывать деньги в ущерб качеству жизни.

Авторы отмечают, что прогнозы продолжительности жизни со временем могут меняться под влиянием состояния здоровья и жизненных обстоятельств. Поэтому воспринимать их стоит не как попытку определить дату смерти, а как ориентир для более реалистичного планирования будущего.

Ученые рассказали, что может быть связано с долгой жизнью

Исследователи из Стокгольма считают, что одним из главных факторов долголетия может быть не лечение уже возникших заболеваний, а их предупреждение на ранних этапах.

Анализ показал заметную разницу в частоте инфаркта миокарда среди людей разных возрастных групп. Среди тех, кто дожил до 100 лет, такое состояние наблюдалось примерно у 12,5% участников. В группе людей в возрасте 80–89 лет показатель был почти вдвое выше - инфаркт перенес примерно каждый четвертый.

По мнению ученых, эти данные свидетельствуют о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Чем дольше удается сохранять здоровье сердца и сосудов, тем выше потенциальные шансы на продолжительную жизнь.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

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