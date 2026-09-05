Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Предсказание даты собственной смерти: ученые поразили неожиданным открытием

Алексей Тесля
5 сентября 2026, 02:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Более высокие ожидания в среднем соответствовали более продолжительной жизни исследуемых.
небо, смерть
Раскрыта загадка предсказания смерти / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Более высокие ожидания в среднем соответствовуют более продолжительной жизни
  • Большинство людей скорее недооценивали, сколько им осталось жить

Многолетнее исследование показало: возраст, до которого пожилой человек рассчитывает дожить, действительно связан с его фактической продолжительностью жизни.

Однако речь идет лишь о статистической зависимости, а не о способности предсказать дату смерти, пишет издание Egeszsegkalauz.

видео дня

Ученые проанализировали данные более 2 тысяч японцев старше 60 лет и наблюдали за ними в течение 28 лет. Участников заранее попросили назвать предполагаемый возраст смерти. За период наблюдения умерли свыше 1,5 тысячи человек, что позволило сопоставить их прогнозы с реальными результатами.

Оказалось, что более высокие ожидания в среднем соответствовали более продолжительной жизни. Связь сохранялась даже после учета возраста, пола, здоровья и социального положения.

При этом большинство людей скорее недооценивали, сколько им осталось жить. Около 59% участников в итоге достигли или превысили названный ими возраст. Однако каждый дополнительный год в личном прогнозе соответствовал лишь примерно 0,12 года фактической выживаемости.

Исследователи предполагают, что подобные оценки могут отражать подсознательную оценку собственного здоровья, образа жизни и других факторов. При этом исследование не доказало, что оптимизм сам по себе способен продлить жизнь.

Полученные выводы важны и для финансового планирования. Слишком пессимистичный прогноз может привести к недостаточным пенсионным накоплениям, а чрезмерно осторожный - заставить человека откладывать деньги в ущерб качеству жизни.

Авторы отмечают, что прогнозы продолжительности жизни со временем могут меняться под влиянием состояния здоровья и жизненных обстоятельств. Поэтому воспринимать их стоит не как попытку определить дату смерти, а как ориентир для более реалистичного планирования будущего.

Ученые рассказали, что может быть связано с долгой жизнью

Исследователи из Стокгольма считают, что одним из главных факторов долголетия может быть не лечение уже возникших заболеваний, а их предупреждение на ранних этапах.

Анализ показал заметную разницу в частоте инфаркта миокарда среди людей разных возрастных групп. Среди тех, кто дожил до 100 лет, такое состояние наблюдалось примерно у 12,5% участников. В группе людей в возрасте 80–89 лет показатель был почти вдвое выше - инфаркт перенес примерно каждый четвертый.

По мнению ученых, эти данные свидетельствуют о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Чем дольше удается сохранять здоровье сердца и сосудов, тем выше потенциальные шансы на продолжительную жизнь.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

Также вам может быть интересно:

Об источнике: Egeszsegkalauz.

Egészségkalauz (egeszsegkalauz.hu) - ведущий венгерский медицинский портал, который доступным языком объясняет симптомы заболеваний, действие лекарств и правила здорового образа жизни. Контент сайта создают и проверяют профессиональные врачи и фармацевты, что обеспечивает его высокую надежность. Ресурс также имеет удобные инструменты для онлайн-поиска симптомов, однако вся информация на нем носит исключительно ознакомительный характер и не заменяет визит к врачу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
наука
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

01:47Регионы
Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

00:45Украина
Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

22:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Старый пень исчезнет сам по себе, без лопаты: чем его нужно посыпать в сентябре

Старый пень исчезнет сам по себе, без лопаты: чем его нужно посыпать в сентябре

РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

РФ готовит новое наступление с севера: в ISW сказали, какая область под угрозой

Последние новости

04:32

В сентябре город оживает: 9 овощей, которые дадут обильный урожай осенью, что посадить

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке белки за 38 с

03:30

Розовая соль из лепестков роз: простой рецепт ароматной приправы

02:35

Предсказание даты собственной смерти: ученые поразили неожиданным открытием

01:47

Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
00:45

Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

00:00

Мыши больше не вернутся: один простой трюк поможет прогнать грызуновВидео

04 сентября, пятница
22:58

Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

22:50

Пустые консервные банки еще послужат: как с пользой использовать их в быту

Реклама
22:04

Лук пролежит свежим до полугода: раскрыт главный секрет идеального храненияВидео

21:51

"Точка соприкосновения" не переводится на украинский дословно: как сказать правильно

21:45

Сколько еще РФ будет бить по Украине: в ГУР назвали главное условие прекращения ударов

21:40

Они лишают полноценного сна и энергии: какие вещи стоит убрать из спальни

21:13

РФ резко усилила штурмы на нескольких направлениях: где враг идет на прорыв

21:04

Стиральная машина скачет во время стирки: почему и когда нужно бить тревогуВидео

20:54

Правила пересечения границы ЕС станут более жесткими: что изменится с 6 сентября

20:38

Украинские корни, европейский стиль: 5 стильных редких имен для девочек

20:07

Украина не будет наносить удары по России — Зеленский назвал причину

20:00

Против беспокойства и кошмаров: какие 3 растения стоит положить под подушку

19:58

О коре и щепках можно забыть: 8 растений для идеальной живой мульчиВидео

Реклама
19:41

Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты

19:40

Перец начнёт краснеть на глазах: что нужно срочно сделать с кустами в сентябреВидео

19:21

Жизнь изменится к лучшему: 3 знака, которым предстоит успех с 7 сентября

19:10

Войну дронов нужно перенести в Россию: Коваленко рассказал, как остановить террормнение

18:59

РФ готовит 4 массированные атаки в сентябре: СМИ узнали, куда и чем ударит враг

18:56

Как защитить запасы круп от моли: специи и хитрости для длительного хранения

18:39

"Шахед" навели с земли: "Флеш" раскрыл новые детали удара по зданию СБУ в Киеве

18:39

Рекордный урожай ежегодно: самые простые для выращивания фруктовые деревьяВидео

18:29

Налет и грязь в унитазе исчезнут через 15 минут: две ложки чего следует засыпать

18:23

Когда Уиткофф и Кушнер прибудут на переговоры с Путиным и Зеленским — новые детали

18:10

Зачем смачивать бумагу для выпечки: секреты опытных поваров

18:01

Пономарев впервые появился на публике с молодой избранницей - как она выглядит

17:42

Только не на помойку: зачем хитрые хозяйки кладут винные пробки в вазоныВидео

17:36

Главный оберег осени: какое растение нужно занести в дом в сентябре

17:33

Украинскую делегацию звали в Москву на переговоры с Путиным: NYT раскрыл детали

17:26

Три знака зодиака окажутся в числе главных счастливчиков недели - кто они

17:23

"Путь длиной в три года": сын Виктора Павлика заговорил несмотря на диагнозВидео

16:55

Второй в 27 лет: известная украинская блогерша сообщила о разводе

16:31

"Вышла замуж": тайную свадьбу Lida Lee и Даниэля Салема рассекретили в сети

16:28

Когда начнётся режим прекращения огня в войне с Россией — Буданов сделал заявление

Реклама
16:23

Новый вызов для Украины: "Флеш" рассказал, как РФ научилась противодействовать Starlink

16:20

Россия ударила дроном по зданию СБУ в центре Киева, есть раненые: что известно

16:10

Минус один: умер пропагандист "России 24", близкий друг Соловьева

16:02

Почему 5 сентября нельзя ходить в старом наряде: какой церковный праздник

16:01

Доллар и евро резко обвалились: новый курс валют на 7 сентября

15:40

"Нет сомнений": когда Россия прекратит террор Киева дронами, названы сроки

15:40

Как правильно носить широкие джинсы: стилистка назвала 4 важных условияВидео

15:05

Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины

14:49

Гороскоп на завтра, 5 сентября: Раков ждут сюрпризы, Львов — стресс

14:17

Алину Гросу заподозрили во второй беременности - певица сделала признание

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять