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Налет и грязь в унитазе исчезнут через 15 минут: две ложки чего следует засыпать

Дарья Пшеничник
4 сентября 2026, 18:29
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Смесь должна подействовать на налет около 15 минут, и только после этого чашу очищают и промывают.

Налет и грязь в унитазе исчезнут через 15 минут: две ложки чего следует засыпать
Как легко очистить унитаз от налета / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

видео дня

Вы узнаете:

  • Какие три продукта из кухни растворяют налет
  • Сколько времени должна действовать смесь в унитазе
  • Почему смесь нельзя сочетать с хлором

Желтый и серый налет в унитазе можно убрать без специализированной бытовой химии - достаточно пищевой соды, лимонной кислоты и уксуса, которые есть в большинстве кухонных шкафов. Процедура занимает несколько минут активной работы, после чего смесь должна постоять около четверти часа, а дальше потребуются только щетка и слив воды, сообщает Wprost.

Ключевым моментом является дозировка. В чашу насыпают 1–2 столовые ложки сухой смеси соды и лимонной кислоты, после чего доливают уксус. Если он 20-процентный, потребуется примерно полстакана. А для более слабого 5-процентного - объем увеличивается до двух стаканов. Для свежего запаха добавляют несколько капель эфирного масла.

Сразу после смешивания компонентов начинается характерное шипение - это признак реакции между содой, кислотой и уксусом. Именно на этом этапе происходит самая распространенная ошибка: сразу браться за щетку. Смесь должна подействовать на налет около 15 минут, и только потом чашу очищают и смывают.

Почему работает именно такая комбинация

За результат отвечает каждый из компонентов в отдельности. Сода нейтрализует неприятные запахи и помогает отделять осадок, лимонная кислота действует как деликатное средство против накипи, а уксус вступает в реакцию с содой, размягчая загрязнения.

Универсальным решением этот рецепт не является. Очень старый и толстый слой накипи домашняя смесь может не удалить с первого раза - тогда процедуру повторяют или применяют специализированное средство, рассчитанное именно на такой тип накипи. Лучше всего смесь работает на свежих и не слишком стойких загрязнениях.

Сферу применения можно расширить на всю ванную комнату: сода с лимонной кислотой помогают и против мыльного налета в умывальнике и душевой. Перед обработкой большой площади рецепт стоит протестировать на малозаметном участке и учитывать тип материала.

Таблетки для бачка и главное ограничение

Из тех же продуктов делают домашние таблетки для туалета. В сухую смесь добавляют несколько капель уксуса - так, чтобы масса слегка склеилась, - раскладывают её в небольшие формочки и оставляют до полного высыхания, ориентировочно на сутки. Готовую таблетку затем бросают в чашу и дают раствориться.

Категорический запрет касается смешивания: домашнюю смесь не смешивают с бельем или препаратами, содержащими хлор, поскольку сочетание различных чистящих средств может привести к образованию опасных паров. Осторожность необходима и в том случае, если эмаль повреждена или сильно поцарапана.

Регулярность здесь дает больший эффект, чем концентрация средства. При активном использовании санузла обработку проводят чаще, при меньшем количестве жильцов - периодически, не дожидаясь, пока образуется толстый слой накипи. Отдельно рекомендуют тщательно мыть сиденье, кнопку слива и поверхности вокруг чаши.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета
Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

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Об источнике - Wprost

Wprost - это польское еженедельное издание, освещающее широкий спектр тем: политику, экономику, культуру, здоровье, науку и другие общественно значимые вопросы. Издание основано в 1982 году и является одним из самых известных еженедельников в Польше. Официальный сайт также публикует статьи онлайн, в частности, в разделе о здоровье, питании и безопасности пищевых продуктов.

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