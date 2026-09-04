Новый скачок цен на топливо: на сколько могут подорожать бензин и дизель

Оптовые цены за три дня выросли на 4–4,5 гривни, и розничные цены уже следуют за ними.

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Когда цены на топливо могут вырасти / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Мировые котировки дизельного топлива превысили апрельские максимумы

Отметка в 100 грн/л для дизельного топлива уже не исключена

Основные виды топлива имеются в наличии

Дизельное топливо и бензин в Украине в течение двух недель могут подорожать примерно на 5 гривен за литр. Причина - скачок мировых котировок, который начался в начале этой недели. Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина.

По его словам, рост мировых цен на нефтепродукты начался в начале текущей недели. Стоимость дизельного топлива на Лондонской бирже уже превысила апрельские максимумы, которые фиксировались в начале кризиса, связанного с войной между Ираном и Израилем.

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"Оптовый рынок взлетел уже очень сильно, прибавил 4–4,5 гривни за последние три дня. Соответственно, и розничные цены тоже подтягиваются", - отметил он.

Подорожает ли топливо до 100 грн/л

Куюн отметил, что отметка в 100 грн за литр дизеля пока еще не является базовым сценарием, однако она уже близка.

"Если цена будет продолжать расти, например, возникнут какие-то другие проблемы, то в принципе нельзя исключать, что цена может превысить и 100 гривен", - подчеркнул эксперт.

Есть ли дефицит топлива в Украине

Он также добавил, что дефицита топлива сейчас нет. На пике сезона потребления все основные виды топлива остаются в наличии.

"Главное, чтобы было топливо. С этим у нас сегодня все в порядке", - подытожил Куюн.

Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Почему дизельное топливо в Украине может подорожать

Основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин говорил, что цена дизельного топлива в Украине может приблизиться к 100 гривен за литр, если удары по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжатся.

По его словам, потеряв часть собственных перерабатывающих мощностей, РФ вынуждена компенсировать нехватку готового топлива закупками за рубежом - на тех же площадках, куда за топливом приезжают украинские трейдеры.

"Россия сюда лезет со своими деньгами, со своими объемами. Они скупают все, как пылесосы. У них денег просто больше. Они платят более высокую цену. Им государство предоставляет топливный демпфер (государственный инструмент стабилизации внутренних цен на топливо, - ред.) и доплачивает. То есть мы, чисто с экономической точки зрения, в закупках топлива проигрываем россиянам, к сожалению", - подчеркнул он.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, украинским водителям не стоит рассчитывать на новую волну удешевления топлива. Резерв для снижения стоимости на АЗС уже исчерпан, хотя резкого скачка цен на рынке также не предвидится.

Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский отмечал, что Украина в значительной степени зависит от импортного топлива, поэтому курс гривни к доллару оказывает непосредственное влияние на конечную цену на АЗС. Если доллар будет дорожать, импортерам придется тратить больше гривен на закупку того же количества топлива.

Кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Иван Ус заявил, что тарифы на бензин и дизельное топливо в Украине в значительной степени зависят от мировой конъюнктуры, поскольку страна импортирует оба вида топлива.

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О персоне: Сергей Куюн Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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