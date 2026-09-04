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Беспилотники поразили промышленные объекты в Башкирии: горит важный завод

Анна Ярославская
4 сентября 2026, 08:33
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Дроны атаковали город Стерлитамак, расположенный более чем в 1000 километров от границы с Украиной.
Атака дронов на Башкоростан
Дронов долетели до Башкоростана / Коллаж: Главред, фото: Supernova+

Кратко:

  • БПЛА атаковали Стерлитамак за 1000 км от границы
  • На нефтехимическом заводе после удара начался пожар
  • Под прицелом также оказался военный завод Авангард

Рано утром в пятницу, 4 сентября, беспилотники достигли российской Республики Башкортостан и атаковали город Стерлитамак, расположенный более чем в 1000 километров от границы с Украиной. Под удар БПЛА, вероятно, попал объект нефтехимической промышленности.

Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, по предварительным данным, дроны нанесли удар по Стерлитамацкому нефтехимическому заводу, после чего на территории объекта вспыхнул пожар и поднялся дым.

видео дня

"Местные жители пишут, что горит Стерлитамакский нефтехимический завод", - говорится в сообщении.

Атака БПЛА на Стерлитамак
Атака БПЛА на Стерлитамак / Фото: Supernova+

Мониторинговый канал Supernova+ сообщает, что в Стерлитамаке атаковано федеральное казённое предприятие "Авангард". Основное направление - производство взрывчатых веществ, боеприпасов и специализированной тары в рамках государственного оборонного заказа.

Ранее глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказывал о нефтехимическом предприятии в Стерлитамаке. По его словам, этот город - один из центров химической и нефтехимической промышленности РФ, а сам Стерлитамакский нефтехимический завод производит ионол - присадку к авиационному топливу и смазочным материалам для военной техники.

Кроме того, в этом городе работает ряд других предприятий, поставляющих важные компоненты для авиационной и ракетной техники, в частности для производства взрывчатых веществ, пороха и боеприпасов.

Атаки по территории России - новости

Как писал Главред, в ночь на 4 сентября город Сочи в Краснодарском крае атаковали беспилотники. По предварительным данным, дроны поразили установки противовоздушной обороны россиян, крупную нефтебазу и автозаправочную станцию.

В ночь на 1 сентября дроны атаковали несколько регионов России. В Ленинградской области после серии ударов загорелся крупный торговый морской порт. В Самарской области РФ сообщается о серии взрывов и "прилетах" в Тольятти. Также дроны долетели до Москвы.

В пятницу, 28 августа, Россию атаковали дроны. В Ярославской области под удар попал НПЗ. Кроме того, БПЛА заметили в Саратовской области, Подмосковье и Москве.

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали Нижегородскую область страны-агрессора России. Под удар попал Кстовский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".

В ночь на 24 августа сразу в нескольких регионах РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Мониторинговые каналы писали об успешных ударах по трем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. В местах "прилетов" вспыхнули пожары.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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