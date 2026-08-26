Гигант "Лукойла" в огне: дроны атаковали НПЗ под Кстово мощностью 17 млн тонн

Удар по заводу может спровоцировать дефицит горючего для войск РФ.

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Ночная атака дронов вывела из строя гигантский НПЗ под Кстово / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Exilenova+

Кратко:

Беспилотники атаковали Кстовский НПЗ в Нижегородской области

На крупном заводе компании Лукойл вспыхнул масштабный пожар

Завод производит 17 млн тонн топлива для экономики и армии РФ

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали Нижегородскую область страны-агрессора России. Под удар попал Кстовский НПЗ - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов нефтяного гиганта "Лукойл".

"Кстовский НПЗ в Нижегородской области РФ находится под атакой", - пишет мониторинговый канал Exile.

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Местные жители сообщали о многочисленных взрывах и прилетах по территории предприятия. В районе НПЗ наблюдается масштабный пожар и сильное задымление.

Атака по НПЗ в Нижегородской области / t.me/exilenova_plus

"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн. тонн нефти в год.

Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.

"Предприятие имеет важное значение для топливного обеспечения российской экономики и ВС РФ, поскольку его продукция, в том числе авиационное и дизельное топливо, используется для обеспечения потребностей российских сил. Из-за масштаба производства поражения завода будет создавать дополнительную нагрузку на топливную систему врага", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Атака по Кстовскому НПЗ:

Атаки по территории России - новости

Как писал Главред, в ночь на 24 августа сразу в нескольких регионах РФ прогремели взрывы на фоне атаки дронов. Мониторинговые каналы писали об успешных ударах по трем складским комплексам крупного российского маркетплейса Ozon. В местах "прилетов" вспыхнули пожары.

В ночь на 22 августа в Самарской области России прогремел взрывы. Под утро беспилотники нанесли удары по складу российского маркетплейса OZON. На месте "прилета" вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 22 августа в Самарской области России после атаки дронов вспыхнул пожар на территории Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. НПЗ неоднократно был под ударом беспилотников.

Пермский нефтеперерабатывающий завод, седьмой в России по объемам переработки, остановил работу после атаки украинских беспилотников 21 августа. Основная установка CDU-4, на долю которой приходится почти 40% мощности предприятия, остановилась в тот же день - ее суточная производительность достигала 14 000 тонн нефти.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Рано утром 20 августа дроны атаковали Россию. Беспилотники долетели до Республики Татарстан. Под удар попал крупный нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Кроме того, был атакован нефтяной терминал "Таманьгазнефть" в Краснодарском крае, а также подстанция ПС "Тамань" 500 кВ. Заметили дроны и в Московской области РФ.

В ночь на 19 августа жители Дзержинска Нижегородской области сообщали о массированной атаке БПЛА и густом дыме над городом. Также дроны долетели до Уфы в Башкортостане.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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