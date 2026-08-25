Когда копать картошку: названы самые благоприятные даты конца августа и начала сентября

Вы узнаете:
- Какие даты августа и сентября 2026 года самые подходящие
- Как проверить спелость клубней на пробу
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Наиболее благоприятными днями для сбора картофеля в августе признаны 29, 30 и 31 числа - именно на эти даты приходится фаза убывающей Луны, которая обеспечивает клубням длительное хранение и высокие вкусовые качества. Дополнительный аргумент в пользу этого периода - две первые даты выпадают на выходные, пишет УНИАН.
Тем, кто не успел завершить работы до конца лета или выращивает поздние сорта, остается первая декада сентября. Период с 1 по 10 число еще приходится на убывающую Луну, поэтому подходит для выкапывания клубней.
А вот 11 и 12 сентября лопату лучше оставить в сарае: урожай, собранный на новолуние, быстро теряет товарный вид и портится в хранилище.
Признаки зрелости: сухая ботва и проверка кожицы
Ориентироваться только на календарь агрономы не советуют - растение само показывает, что клубни созрели. Главный признак - ботва, которая пожелтела, стала вялой и высохла примерно на 80%. Второй способ проверки - выкопать несколько кустов на пробу: если кожура не сдирается под нажимом пальца, картофель готов.
Более точную дату можно рассчитать по сорту. Производитель семенного материала всегда указывает приблизительный срок созревания, и в большинстве случаев от момента посадки до сбора проходит 90–100 дней.
Погодный фактор здесь не менее важен. Идеальный момент наступает через три-четыре дня после дождя: почва остается рыхлой и легко поддается лопате, но уже не прилипает к клубням. Из переувлажненной земли картофель доставать не стоит - долго он не пролежит.
Региональные сроки и техника вместо лопаты
В Украине основной сезон уборки длится с середины августа до первой половины сентября. Ранние сорта убирают первыми, поздние остаются в земле дольше всех, а в южных областях работы начинаются раньше, чем в остальных регионах.
Меняется и подход к самому процессу. Все больше владельцев участков отказываются от ручного труда в пользу трактора или мотоблока - это быстрее и безопаснее для спины, хотя и требует затрат.
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Об источнике: УНИАН
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