Когда копать картошку: названы самые благоприятные даты конца августа и начала сентября

Урожай, собранный в фазу убывающей Луны, хранится дольше и имеет лучший вкус, тогда как клубни, выкопанные в новолуние, портятся через несколько недель.

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Когда копать картошку по лунному календарю / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Какие даты августа и сентября 2026 года самые подходящие

Как проверить спелость клубней на пробу

Почему влажная почва портит урожай в погребе

Наиболее благоприятными днями для сбора картофеля в августе признаны 29, 30 и 31 числа - именно на эти даты приходится фаза убывающей Луны, которая обеспечивает клубням длительное хранение и высокие вкусовые качества. Дополнительный аргумент в пользу этого периода - две первые даты выпадают на выходные, пишет УНИАН.

Тем, кто не успел завершить работы до конца лета или выращивает поздние сорта, остается первая декада сентября. Период с 1 по 10 число еще приходится на убывающую Луну, поэтому подходит для выкапывания клубней.

А вот 11 и 12 сентября лопату лучше оставить в сарае: урожай, собранный на новолуние, быстро теряет товарный вид и портится в хранилище.

Признаки зрелости: сухая ботва и проверка кожицы

Ориентироваться только на календарь агрономы не советуют - растение само показывает, что клубни созрели. Главный признак - ботва, которая пожелтела, стала вялой и высохла примерно на 80%. Второй способ проверки - выкопать несколько кустов на пробу: если кожура не сдирается под нажимом пальца, картофель готов.

Более точную дату можно рассчитать по сорту. Производитель семенного материала всегда указывает приблизительный срок созревания, и в большинстве случаев от момента посадки до сбора проходит 90–100 дней.

Погодный фактор здесь не менее важен. Идеальный момент наступает через три-четыре дня после дождя: почва остается рыхлой и легко поддается лопате, но уже не прилипает к клубням. Из переувлажненной земли картофель доставать не стоит - долго он не пролежит.

Региональные сроки и техника вместо лопаты

В Украине основной сезон уборки длится с середины августа до первой половины сентября. Ранние сорта убирают первыми, поздние остаются в земле дольше всех, а в южных областях работы начинаются раньше, чем в остальных регионах.

Меняется и подход к самому процессу. Все больше владельцев участков отказываются от ручного труда в пользу трактора или мотоблока - это быстрее и безопаснее для спины, хотя и требует затрат.

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