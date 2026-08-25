Не только для подвешивания: для чего нужно отверстие в ручке сковороды

Большинство людей использует отверстие в ручке кастрюли только для подвешивания посуды, однако у него есть ещё одна полезная функция.

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Сковорода на плите / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Зачем нужно отверстие в ручке кастрюли или сковороды

Как использовать его в качестве держателя

Действительно ли отверстие помогает уменьшить нагрев ручки

На ручках многих кастрюль и сковородок можно заметить небольшое отверстие. Большинство людей привыкло считать, что оно нужно исключительно для подвешивания кухонной утвари. Однако в некоторых моделях этот элемент имеет ещё одно практическое назначение.

Главред выяснил, как правильно использовать отверстие в ручке сковороды и почему оно может пригодиться во время приготовления пищи.

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Зачем нужно отверстие в ручке сковороды

Самое очевидное назначение отверстия - хранение кухонной посуды, пишет El Cronista. Благодаря ему сковороду или кастрюлю можно повесить на крючок, освободив место в шкафу.

Однако на этом его функции не заканчиваются. Отверстие также может выполнять роль своеобразного держателя для кухонных инструментов. Например, при приготовлении соуса, супа или во время обжаривания овощей деревянную ручку ложки, лопатки или половника можно вставить в отверстие на ручке сковороды.

В таком положении рабочая часть кухонной утвари не будет лежать непосредственно на столешнице. Остатки соуса или другой пищи будут стекать обратно в посуду, а не загрязнять кухонную поверхность.

Как правильно использовать отверстие в качестве держателя

Чтобы воспользоваться этим кухонным лайфхаком, достаточно вставить ручку ложки или лопатки в отверстие на конце ручки сковороды. При этом нужно убедиться, что кухонный инструмент надежно держится и не может упасть на плиту или столешницу.

Особенно удобно это при приготовлении блюд, которые нужно регулярно перемешивать. Ложка остается рядом, но ее загрязненная часть не соприкасается с рабочей поверхностью.

В то же время такая возможность зависит от конструкции конкретной сковороды. Не все отверстия имеют одинаковый размер и форму: некоторые из них предназначены преимущественно для подвешивания посуды.

Смотрите видео о том, для чего нужно отверстие на ручке сковороды:

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Помогает ли отверстие уменьшить нагрев ручки

Отверстие в ручке также изменяет конструкцию самого изделия, однако не стоит считать его основной защитой от нагрева. Металлическая сковорода передает тепло от дна к ручке, а температура ручки зависит от материала, конструкции и продолжительности нагрева.

Поэтому даже если у ручки есть отверстие, это не значит, что она останется холодной во время приготовления. Если производитель предусмотрел специальную термостойкую конструкцию, именно она отвечает за снижение нагрева.

Как сделать любую сковороду "антипригарной" / Инфографика: Главред

Почему не стоит использовать пластиковую лопатку

При использовании такого лайфхака важно учитывать материал кухонной утвари. Если лопатка имеет пластиковую ручку, её не стоит оставлять непосредственно возле горячей сковороды или над источником сильного тепла. Высокая температура может повредить или деформировать пластик.

Самым безопасным вариантом для такого использования являются кухонные принадлежности из дерева или материалов, специально предназначенных для контакта с высокой температурой. Также следует следить за тем, чтобы ручка ложки или лопатки не оказалась над открытым пламенем.

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