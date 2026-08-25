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Можно ли оставлять зарядку для телефона в розетке: эксперт назвал главную опасность

Юрий Берендий
25 августа 2026, 14:42
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Зарядка в розетке может работать без телефона годами, но некачественные зарядки способны перегреваться, плавиться и даже загораться.
Можно ли оставлять зарядку для телефона в розетке: эксперт назвал главную опасность
Зарядка в розетке - когда она может стать опасной для дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Сколько электроэнергии потребляет зарядка в розетке
  • Почему сгорает зарядное устройство для смартфона
  • "Мотает" ли свет зарядное устройство, оставленное в розетке

Зарядное устройство для телефона, оставленное в розетке без подключенного гаджета, обычно не создает большой нагрузки на электросеть. В то же время риски возникновения пожара или поломки зависят не столько от самого факта постоянного подключения, сколько от качества устройства и наличия систем защиты. Техноблогер Игорь Подгурский в видео в Instagram рассказал, действительно ли стоит каждый раз вытаскивать блок питания из розетки.

"Неправда, что зарядное устройство обязательно сгорит, если оставить его в розетке. Современное устройство даже без гаджета продолжает работать, но потребляет настолько мало электроэнергии, что за год это обходится в копейки", - отметил эксперт.

видео дня

Главред выяснил, можно ли оставлять зарядное устройство в розетке без телефона.

Почему зарядное устройство в розетке может перегреться или сгореть

Даже если телефон не подключен, электронный блок остается под напряжением, а его внутренние компоненты находятся в рабочем состоянии.

"Внутри находятся конденсаторы, трансформаторы и микросхемы. У качественного зарядного устройства есть защита от перегрева, короткого замыкания и скачков напряжения. Если что-то пойдет не так, она просто отключит питание и перестанет работать", - подчеркнул техноблогер.

В качественных адаптерах срабатывает плавкий предохранитель или электронная блокировка, что делает их безопасными для круглосуточного нахождения в розетке.

Какие зарядные устройства опаснее всего оставлять в розетке

Главная опасность кроется в происхождении и стоимости зарядного устройства. По словам эксперта, производители дешёвых копий и безымянных блоков экономят именно на элементах защиты.

"С дешёвыми зарядными устройствами это уже лотерея. Там могут экономить на чём угодно, пренебрегая нормами безопасности. Именно такие устройства перегреваются, могут расплавиться или даже вызвать возгорание", - предупредил Игорь Подгурский.

Почему важно проверить удлинители и сетевые фильтры

Проблема касается не только зарядных устройств для смартфонов, но и удлинителей, к которым одновременно подключают несколько бытовых приборов.

Смотрите видео о том, можно ли оставлять удлинитель в розетке:

"Если это безымянный блок или удлинитель за 100 гривен, лучше избавьтесь от него. Мой совет прост - пользуйтесь оригинальной зарядкой от проверенного бренда. Экономия на зарядке - это прежде всего безопасность вашего дома, а уже потом - сохранность гаджета", - подытожил техноблогер.

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О персоне: Игорь Подгурский

Игорь Подгурский - украинский техноблогер, ведущий Instagram-профиль @not_have_speed_force, посвященный технологиям, смартфонам, электронике и полезным лайфхакам в сфере техники. В шапке профиля автор прямо позиционирует себя как техноблогер и отмечает, что работает с техникой и помогает с её выбором.

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