Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Два года с солнечными панелями: итог экономии превзошел ожидания

Константин Пономарев
17 июля 2026, 12:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мужчина потратил более 18 тысяч долларов на солнечные панели для дома и спустя два года раскрыл, сколько удалось сэкономить на электроэнергии.
Мужчина потратил более 18 тысяч долларов на солнечные панели
Мужчина потратил более 18 тысяч долларов на солнечные панели / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Какую сумму удалось сэкономить владельцу дома
  • Почему солнечные панели не заменили электросеть полностью
  • Что помогло заметно сократить счета за электричество

Популярность домашних солнечных электростанций продолжает расти по всему миру, однако вопрос их реальной окупаемости остается одним из самых обсуждаемых.

Британский блогер по имени Дейл решил проверить это на собственном опыте и спустя два года раскрыл, сколько денег действительно удалось сэкономить после установки солнечных панелей и аккумуляторов. Своими результатами он поделился на YouTube-канале Considered.

видео дня

Сколько стоила система

В апреле 2024 года Дейл установил на крыше дома солнечную электростанцию мощностью 5,16 кВт, состоящую из 12 панелей. В систему также вошли гибридный инвертор мощностью 5 кВт и две аккумуляторные батареи емкостью по 9,5 кВт-ч.

В апреле 2024 года Дейл установил на крыше дома солнечную электростанцию
В апреле 2024 года Дейл установил на крыше дома солнечную электростанцию / Фото: скриншот с Youtube

Общая стоимость проекта составила 18 057 долларов (806 тысяч гривен).

Дом семьи отличается высоким потреблением электроэнергии, ведь в нем постоянно работают два человека на удаленной работе, а также заряжаются два электромобиля. За два года общее потребление превысило 46 МВт-ч.

Как проходила экономия

Несмотря на наличие собственной генерации, полностью отказаться от электросети семье не удалось. По словам владельца системы, цель заключалась не в полной энергетической автономности, а в снижении зависимости от внешнего электроснабжения.

За два года солнечные панели выработали более 9 МВт-ч электроэнергии
За два года солнечные панели выработали более 9 МВт-ч электроэнергии / Фото: скриншот с Youtube

За два года солнечные панели выработали более 9 МВт-ч электроэнергии. При этом около 82,6% произведенной энергии использовалось непосредственно в доме, а оставшаяся часть продавалась обратно в сеть.

Финансовый результат оказался следующим:

  • за первый год - около 2371 доллара (примерно 106 тысяч гривен);
  • за второй год - уже 2758 долларов (123 тысячи гривен) экономии.

Рост оказался возможен благодаря сочетанию сразу нескольких факторов: сокращению покупки электроэнергии из сети, использованию более дешевых ночных тарифов для зарядки аккумуляторов и продаже излишков выработанной энергии.

Когда окупятся вложения

По расчетам владельца дома, полная окупаемость системы ожидается примерно через 6-7 лет. Именно за этот период суммарная экономия должна сравняться с первоначальными расходами на установку оборудования.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

При этом блогер отметил, что одной из проблем стала неопределенность с дальнейшей поддержкой оборудования после перехода компании GivEnergy под внешнее управление.

Тем не менее он считает инвестицию оправданной, поскольку система обеспечивает больший контроль над расходами на электроэнергию и снижает зависимость от колебаний тарифов.

Совет тем, кто хочет установить солнечные панели

По мнению Дейла, главной ошибкой многих покупателей является выбор оборудование, ориентируясь только на обещания высокой экономии.

По расчетам владельца дома, полная окупаемость системы ожидается примерно через 6-7 лет
По расчетам владельца дома, полная окупаемость системы ожидается примерно через 6-7 лет / Фото: скриншот с Youtube

Мужчина рекомендует сначала детально изучить собственное энергопотребление, определить основные цели (снижение счетов, повышение энергетической независимости или резервное питание) и лишь затем подбирать систему под реальные потребности дома.

Смотрите в видео о том, как мужчина и его семья живут с солнечными панелями:

Ранее Главред писал о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

Также сообщалось о том, что солнечную панель проверили в квартире и результат оказался неожиданным. Реальный эксперимент показал от чего зависит ее эффективность и на что хватает заряда.

Вам может быть интересно:

Об источнике: YouTube-канал Considered

YouTube-канал ConsideredUK ведет британский автор Дейл. Он публикует обзоры, личные тесты и практические материалы о технологиях, товарах для дома, инструментах, экономии и повседневных решениях, основываясь на собственном опыте и реальном использовании продуктов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Технологии электроэнергия солнечные панели
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Курс валют может измениться до конца июля — сколько будут стоить доллар и евро

Курс валют может измениться до конца июля — сколько будут стоить доллар и евро

13:01Экономика
Россия усилит удары дронами по Украине: в ГУР назвали цели атак

Россия усилит удары дронами по Украине: в ГУР назвали цели атак

12:03Украина
Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода

Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода

11:33Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

Поздравляю: победительница "Холостяка" рассказала о личной переписке с Тереном

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июле

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июле

Последние новости

13:05

С ребенком: внук Пугачевой показал свою новую семью в США

13:02

Один лимон решит десяток проблем в доме и саду: как использовать лимонные корки

13:01

Курс валют может измениться до конца июля — сколько будут стоить доллар и евро

13:00

Королевская трапеза: как питается король Чарльз, чтобы жить дольше

12:18

Два года с солнечными панелями: итог экономии превзошел ожиданияВидео

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
12:07

Деньги любят не всех: названа сила слабость каждого знака зодиака в финансах

12:03

Россия усилит удары дронами по Украине: в ГУР назвали цели атак

11:54

Его не выбирала: жена Федорова написала эмоциональный пост и показалась в соцсети

11:52

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Реклама
11:33

Украину разогреет до +33 градусов: когда и где будет жаркая погода

11:30

Как вырастить абрикос из косточки: опытная садовница поделилась секретомВидео

11:10

День больших возможностей: пять знаков зодиака окажутся на вершине

10:56

Коляденко впервые рассказал о тайной свадьбе сына: "Плакал от счастья"

10:44

Листья растений покрываются дырками: кто на самом деле незаметно уничтожает сад

10:26

Летели ракеты, КАБы и дроны: в результате атаки РФ есть погибшие, пострадали детиФото

10:05

Украинские дроны взорвали 12 судов теневого флота РФ за сутки — "Мадяр"

09:55

"Удаляют часть кишечника": Камалия сообщила о тяжелой болезни

09:52

Летняя запеканка на ужин: рецепт вкусного блюда менее чем через час

09:31

Россияне умоляют магов "притянуть" бензин в баки на фоне кризиса — разведка

09:13

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Реклама
08:57

Киркоров обновил свой рот: фото "до" и "после"

08:56

Флот из суперъяхт российских олигархов окружил судно Путина в Турции: что происходит

08:17

Гороскоп на завтра, 18 июля: Близнецам — успех, Козерогам — прибыль

07:34

Дроны атаковали Керчь всю ночь, вспыхнули крупные пожары: что известноФото

06:46

Гуляла в парке с детьми: российская ракета убила женщину в ОдессеФотоВидео

05:33

Финансовый успех уже на пороге: каким трем знакам зодиака повезет

04:27

Рост, цвет глаз и интеллект: что ребенок наследует от мамы и папы

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

03:30

Почему трескаются помидоры на грядке: семь способов спасти урожайВидео

03:02

"Российская армия начнёт разваливаться": какой сценарий для РФ запустит потеря КрымаВидео

02:04

Армия РФ истощается в войне: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на мобилизацию

01:04

Обои из прошлого снова покоряют интерьеры: дизайнеры рассказали, где их клеить

16 июля, четверг
23:20

Ермак встретился с Сырским после отставки Федорова — СМИ

23:03

Россия ударила по жилому кварталу Одессы: есть жертвы, среди пострадавших детиФото

22:47

Усики показали романтическую прогулку в Нью-Йорке

22:46

Морковь будет ровной и большой: огородник рассказал чем подкормить ее в июлеВидео

22:32

Генсек НАТО отреагировал на отставку Федорова и рассказал, какими были их отношения

21:52

Зеленский уволил глав ОВА сразу в нескольких регионах — кто их заменит

21:33

Можно ли носить украшения умерших родственников — священник дал четкий ответВидео

20:58

В Турции предложили новый план по прекращению войны в Украине: о чем идет речь

Реклама
20:23

Огурцы в Украине массово атакуют опасные вредители: как спасти урожай без химииВидео

20:01

Второй урожай будет осенью: огородница рассказала, что посадить в июлеВидео

19:36

"Он начинает бояться": стало известно, почему Путин резко увеличил личную охрануВидео

19:10

Почему Путин готовит масштабную мобилизацию: Эйдман назвал провал Кремлямнение

18:55

Зеленский выбрал нового министра обороны Украины - кто он

18:44

Много погибших и раненых: РФ ударила КАБами по Запорожью, что известно о последствияхФото

18:28

Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

18:15

В Кремле цинично отреагировали на отставку Федорова — официальное заявление

18:03

Чувствуют людей без слов: кто обладает особой интуицией по дате рождения

17:49

Достаточно двух ложек: чем сейчас подкормить абрикосы, чтобы урожай был слащеВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять