Два года с солнечными панелями: итог экономии превзошел ожидания

Мужчина потратил более 18 тысяч долларов на солнечные панели для дома и спустя два года раскрыл, сколько удалось сэкономить на электроэнергии.

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Мужчина потратил более 18 тысяч долларов на солнечные панели / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какую сумму удалось сэкономить владельцу дома

Почему солнечные панели не заменили электросеть полностью

Что помогло заметно сократить счета за электричество

Популярность домашних солнечных электростанций продолжает расти по всему миру, однако вопрос их реальной окупаемости остается одним из самых обсуждаемых.

Британский блогер по имени Дейл решил проверить это на собственном опыте и спустя два года раскрыл, сколько денег действительно удалось сэкономить после установки солнечных панелей и аккумуляторов. Своими результатами он поделился на YouTube-канале Considered.

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Сколько стоила система

В апреле 2024 года Дейл установил на крыше дома солнечную электростанцию мощностью 5,16 кВт, состоящую из 12 панелей. В систему также вошли гибридный инвертор мощностью 5 кВт и две аккумуляторные батареи емкостью по 9,5 кВт-ч.

В апреле 2024 года Дейл установил на крыше дома солнечную электростанцию / Фото: скриншот с Youtube

Общая стоимость проекта составила 18 057 долларов (806 тысяч гривен).

Дом семьи отличается высоким потреблением электроэнергии, ведь в нем постоянно работают два человека на удаленной работе, а также заряжаются два электромобиля. За два года общее потребление превысило 46 МВт-ч.

Как проходила экономия

Несмотря на наличие собственной генерации, полностью отказаться от электросети семье не удалось. По словам владельца системы, цель заключалась не в полной энергетической автономности, а в снижении зависимости от внешнего электроснабжения.

За два года солнечные панели выработали более 9 МВт-ч электроэнергии / Фото: скриншот с Youtube

За два года солнечные панели выработали более 9 МВт-ч электроэнергии. При этом около 82,6% произведенной энергии использовалось непосредственно в доме, а оставшаяся часть продавалась обратно в сеть.

Финансовый результат оказался следующим:

за первый год - около 2371 доллара (примерно 106 тысяч гривен);

за второй год - уже 2758 долларов (123 тысячи гривен) экономии.

Рост оказался возможен благодаря сочетанию сразу нескольких факторов: сокращению покупки электроэнергии из сети, использованию более дешевых ночных тарифов для зарядки аккумуляторов и продаже излишков выработанной энергии.

Когда окупятся вложения

По расчетам владельца дома, полная окупаемость системы ожидается примерно через 6-7 лет. Именно за этот период суммарная экономия должна сравняться с первоначальными расходами на установку оборудования.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

При этом блогер отметил, что одной из проблем стала неопределенность с дальнейшей поддержкой оборудования после перехода компании GivEnergy под внешнее управление.

Тем не менее он считает инвестицию оправданной, поскольку система обеспечивает больший контроль над расходами на электроэнергию и снижает зависимость от колебаний тарифов.

Совет тем, кто хочет установить солнечные панели

По мнению Дейла, главной ошибкой многих покупателей является выбор оборудование, ориентируясь только на обещания высокой экономии.

По расчетам владельца дома, полная окупаемость системы ожидается примерно через 6-7 лет / Фото: скриншот с Youtube

Мужчина рекомендует сначала детально изучить собственное энергопотребление, определить основные цели (снижение счетов, повышение энергетической независимости или резервное питание) и лишь затем подбирать систему под реальные потребности дома.

Смотрите в видео о том, как мужчина и его семья живут с солнечными панелями:

Ранее Главред писал о том, что владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах. Установки на крышах домов продолжают набирать популярность, однако вокруг этой технологии до сих пор существует множество заблуждений.

Также сообщалось о том, что солнечную панель проверили в квартире и результат оказался неожиданным. Реальный эксперимент показал от чего зависит ее эффективность и на что хватает заряда.

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Об источнике: YouTube-канал Considered YouTube-канал ConsideredUK ведет британский автор Дейл. Он публикует обзоры, личные тесты и практические материалы о технологиях, товарах для дома, инструментах, экономии и повседневных решениях, основываясь на собственном опыте и реальном использовании продуктов.

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